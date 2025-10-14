18 новых теплых павильонов в Новом Уренгое: зимний комфорт для пассажиров на подходе

вчера в 7:26

Продала воду — получила суд: за что предпринимателю из Нового Уренгоя запретили торговать

Суд в Новом Уренгое обязал предпринимателя прекратить продажу упакованной воды без проверки кодов маркировки и опубликовать решение для информирования покупателей.

вчера в 6:26

Белый халат — в камуфляж: кто из тюменок может попасть под контракт с Минобороны

Жительницы Тюменской области с медицинским образованием и опытом работы смогут заключить контракт с Минобороны и получить до 3,4 миллиона рублей единовременных выплат.

вчера в 5:46

321 миллиард и растущие просрочки: как меняется ипотечная карта Тюменской области

В Тюменской области доля просрочек по ипотеке выросла с 0,37% до 0,61%, но регион вошёл в топ-5 России по досрочному погашению кредитов.

вчера в 4:46

Пенсия выросла, но не у всех: сколько теперь получают тюменцы после двойной индексации

В 2025 году пенсии в Тюменской области выросли дважды — на 9,5% в общей сложности. Минимальная выплата теперь 15 250 рублей, а максимальная превышает 70 тысяч.

вчера в 3:36

Садик за полцены: в Тюмени поддержали тех, кто возит нас каждый день

В Тюмени кондукторам автобусов установили 50% скидку на оплату детского сада. Льгота действует с конца сентября и оформляется по заявлению в учреждении.

вчера в 2:26

Бешенство на пороге: в Тюменской области перекрыли село и запретили вывоз животных

В селе Окунево Бердюжского района введён карантин по бешенству. Запрещены ярмарки, вывоз и отлов животных, а владельцам домашних питомцев советуют сделать прививки.

вчера в 1:16

Сначала коммуналка, теперь аренда: за что тюменцам придётся платить больше

Аренда жилья в Тюмени выросла: трёхкомнатные подорожали почти на 14%, двухкомнатные — на 9%, а однушки остались самыми доступными вариантами.

вчера в 0:16

30 литров — не приговор: как водители в Тюмени обошли топливные ограничения

Тюменцы научились обходить лимит на продажу бензина в сети АЗС «Н-1». Автоэксперт Дмитрий Демин рассказал, почему контроль за ограничениями практически невозможен.

