18 новых теплых павильонов в Новом Уренгое: зимний комфорт для пассажиров на подходе
Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) планируют расширить сеть теплых остановок в городе. После завершения дорожных работ появится 18 новых павильонов. Об этом сообщили в администрации газовой столицы.
Расширение сети теплых павильонов
"В рамках благоустройства города будет расширена сеть теплых остановок. После окончания дорожных работ установят еще 18 новых павильонов", — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
На данный момент в центральной части Нового Уренгоя расположено 47 современных остановочных комплексов с обогревом. В районах Коротчаево и Лимбяяха уже есть шесть таких павильонов. Новые теплые остановки будут установлены в районах улиц 26 Съезда КПСС, Железнодорожной и Таежной. Также два павильона появятся возле городского общества инвалидов, а также на остановках по требованию.
