© flickr.com by gamene is licensed under CC BY 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:13

Он тёплый, но его едят холодным: парадокс салата с говядиной

Говядина в тёплом салате: как сохранить сочность и вкус

Представьте: сочная говядина, сладкий болгарский перец, маринованный лук и свежие томаты в медово-горчичной заправке. Этот салат не только выглядит празднично, но и готовится легко — идеально для ужина или приёма гостей!

Ингредиенты

  • Говядина (мякоть) — 300 г
  • Помидоры черри — 200 г (или обычные томаты)
  • Болгарский перец — 2 шт. (лучше разного цвета)
  • Красный лук — 1 шт.
  • Петрушка — 10 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Мёд — 1 ст. л.
  • Зернистая горчица — 1 ч. л.
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

Смешайте оливковое масло, мёд, горчицу и перец. Взбейте до однородности. Нарежьте красный лук полукольцами. Разведите уксус с сахаром, залейте лук и оставьте на 10-15 минут.

Помидоры черри разрежьте пополам (обычные — дольками). Перец очистите от семян и нашинкуйте соломкой. Петрушку мелко порубите. Мясо смажьте маслом и обжарьте на сильном огне по 3-5 минут с каждой стороны. Дайте "отдохнуть" 5 минут, затем нарежьте соломкой.

В миске соедините овощи, тёплую говядину и зелень. Слейте маринад с лука, добавьте его в салат, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Совет: подавайте сразу, пока мясо тёплое.

