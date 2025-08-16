Он тёплый, но его едят холодным: парадокс салата с говядиной

Представьте: сочная говядина, сладкий болгарский перец, маринованный лук и свежие томаты в медово-горчичной заправке. Этот салат не только выглядит празднично, но и готовится легко — идеально для ужина или приёма гостей!

Ингредиенты

Говядина (мякоть) — 300 г

Помидоры черри — 200 г (или обычные томаты)

Болгарский перец — 2 шт. (лучше разного цвета)

Красный лук — 1 шт.

Петрушка — 10 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 3 ст. л.

Мёд — 1 ст. л.

Зернистая горчица — 1 ч. л.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

Смешайте оливковое масло, мёд, горчицу и перец. Взбейте до однородности. Нарежьте красный лук полукольцами. Разведите уксус с сахаром, залейте лук и оставьте на 10-15 минут.

Помидоры черри разрежьте пополам (обычные — дольками). Перец очистите от семян и нашинкуйте соломкой. Петрушку мелко порубите. Мясо смажьте маслом и обжарьте на сильном огне по 3-5 минут с каждой стороны. Дайте "отдохнуть" 5 минут, затем нарежьте соломкой.

В миске соедините овощи, тёплую говядину и зелень. Слейте маринад с лука, добавьте его в салат, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Совет: подавайте сразу, пока мясо тёплое.