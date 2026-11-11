В США создали стартап по выведению генетически модифицированных служебных собак

В США появился оборонный стартап Warhound, который намерен создавать генетически модифицированных служебных собак для вооружённых сил и правоохранительных органов. По данным компании, на старте она привлекла 200 млн долларов.

Основатели Warhound — Палмер Лаки, основатель оборонной компании Anduril Industries, и Бен Ламм, глава биотехнологической компании Colossal Biosciences. Как заявил генеральный директор стартапа Дэвид Спирк, одна из главных целей — снизить зависимость США от европейских питомников: по данным Warhound, они поставляют 80% служебных собак для американских силовых структур.

Руководство Warhound видит две главные проблемы нынешней системы: высокий отсев при дрессировке и зависимость от импорта. Сейчас, чтобы получить 100 служебных собак, приходится обучать около 200 — примерно половина животных не справляется с курсом.

Компания собирается объединить два направления:

разработки Colossal Biosciences — для выведения собак с качествами, необходимыми для сложных задач;

технологии Anduril — для повышения ситуационной осведомлённости и защиты собак и их проводников в полевых условиях.

Следить за здоровьем и благополучием животных Warhound планирует совместно с зоозащитной организацией American Humane Society. В итоге компания рассчитывает снизить отсев при дрессировке и повысить эффективность собак при выполнении задач.

Дэвид Спирк ранее был директором по данным Министерства обороны США и Командования специальных операций ВС США, а также старшим советником в компании Palantir Technologies.