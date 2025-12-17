Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Горбушка
Горбушка
© commons.wikimedia.org by Ю.В.Козловская is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Происшествия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:25

Кипяток вместо отопления: "Горбушка" получила новый удар по арендаторам

Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База

Потоп в одном из крупнейших торговых кластеров электроники Москвы обернулся многомиллионными потерями для бизнеса. В здании "Горбушки" кипяток затопил сразу несколько складских офисов с дорогостоящей техникой, парализовав работу арендаторов и поставив под вопрос компенсацию ущерба. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Причина аварии и развитие ситуации

По данным источника, авария произошла в здании на Багратионовском проезде. Причиной стал прорыв трубы на седьмом этаже семиэтажного строения. Несколько дней назад там было разбито окно, которое сотрудники управляющей компании позже заделали обратно из-за перепада температур.

После восстановления окна и последующего включения отопления в системе повысилось давление. В результате трубу сорвало, и начался неконтролируемый выброс горячей воды. Попытки сотрудников остановить поток с помощью подручных средств, включая изоленту, результата не дали.

Масштаб затопления и пострадавшие арендаторы

Поток кипятка быстро распространился по всему пролёту здания, затопив помещения на нескольких уровнях. Наибольший ущерб пришёлся на складские офисы арендаторов, специализирующихся на продаже мобильной и цифровой техники. Всего полностью затопило восемь таких помещений.

Вода уничтожила товарные запасы, которые хранились на складах. Речь идёт о смартфонах, бытовой электронике и аксессуарах, включая продукцию Apple, Dyson и другие популярные гаджеты. По предварительным оценкам, суммарный ущерб превысил 30 млн рублей.

Проблемы с оформлением ущерба

Несмотря на масштаб происшествия, управляющая компания до сих пор не предоставила арендаторам акт о затоплении. Этот документ необходим для фиксации факта аварии и дальнейшего обращения в страховые компании. Без него пострадавшие предприниматели не могут запустить процедуру компенсации.

По словам арендаторов, затягивание с выдачей акта фактически блокирует возможность возмещения убытков. Ситуация усугубляется тем, что речь идёт о дорогостоящей технике, значительная часть которой была полностью выведена из строя из-за воздействия кипятка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY вчера в 17:25
Пенсионерка в США встретила преступника лицом к лицу — её действия удивили всех

Пожилая женщина из Северной Каролины нашла сбежавшего заключенного в своей машине и проявила спокойствие, пока его не задержала полиция.

Читать полностью » В Вашингтоне семья получила более 100 чужих посылок за полгода — UPI вчера в 17:15
Отель рядом, но посылки — у вас: одна буква разрушает спокойствие семьи в США

Семья из Вашингтона получила более ста чужих посылок, предназначавшихся соседнему отелю, и теперь живёт в постоянной тревоге.

Читать полностью » Пострадавших при нападении в школе Одинцово доставили в центр Рошаля вчера в 13:43
После нападения в школе Одинцово детей экстренно госпитализировали — службы работают на месте

Нападение в школе Одинцово оставило три раненых и один погибший. Только что пострадавшие дети были направлены в больницу — что происходит сейчас?

Читать полностью » Металлоискатель в Успенской СОШ, где 16 декабря произошло нападение, был выключен вчера в 12:41
Металлоискатель был, но не сработал: детали нападения в Успенской школе

Подросток с ножом прошёл в школу через неработающий контроль: охранник ранен, при нападавшем нашли оружие и предмет, похожий на СВУ.

Читать полностью » Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC 15.12.2025 в 15:23
Вулкан Камчатки молчит, но земля стонет: мощное землетрясение заставило дрожать побережье

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Магнитуда толчков составила 5,6, но информации о пострадавших пока нет.

Читать полностью » Атака дронов нарушает работу критической инфраструктуры — Слюсарь 15.12.2025 в 8:04
Атака без прямого попадания, но с тяжёлыми последствиями: районы Ростовской области остались без воды

Повреждение ЛЭП после атаки беспилотников привело к остановке водозабора в Каменском районе и оставило без воды несколько населённых пунктов.

Читать полностью » Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Разрушительный ветер и ожидание худшего: власти Южных Курил ввели режим готовности

Ураганный циклон с ветром свыше 35 м/с вызвал отключения света и повреждения домов на Южных Курилах, вынудив службы работать в режиме ЧС.

Читать полностью » Росавиация вводит ограничения на полёты в трёх аэропортах юга России — ТАСС 15.12.2025 в 3:40
Южное направление сорвалось за одну ночь: аэропорты ушли в режим ограничений

Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного временно приостановили приём и отправку самолётов из-за ограничений, введённых для безопасности полётов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог
Еда
Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар
Авто и мото
Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports
Технологии
Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео
Туризм
Отреставрированные Колоссы Мемнона становятся новым магнитом туризма — Турпром
Экономика
Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев
Экономика
Отсутствие в квартире пять дней дает право на перерасчет ЖКУ — Якубовский
Россия
Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры перед зимними праздниками — SHOT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet