Кипяток вместо отопления: "Горбушка" получила новый удар по арендаторам

Потоп в одном из крупнейших торговых кластеров электроники Москвы обернулся многомиллионными потерями для бизнеса. В здании "Горбушки" кипяток затопил сразу несколько складских офисов с дорогостоящей техникой, парализовав работу арендаторов и поставив под вопрос компенсацию ущерба. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Причина аварии и развитие ситуации

По данным источника, авария произошла в здании на Багратионовском проезде. Причиной стал прорыв трубы на седьмом этаже семиэтажного строения. Несколько дней назад там было разбито окно, которое сотрудники управляющей компании позже заделали обратно из-за перепада температур.

После восстановления окна и последующего включения отопления в системе повысилось давление. В результате трубу сорвало, и начался неконтролируемый выброс горячей воды. Попытки сотрудников остановить поток с помощью подручных средств, включая изоленту, результата не дали.

Масштаб затопления и пострадавшие арендаторы

Поток кипятка быстро распространился по всему пролёту здания, затопив помещения на нескольких уровнях. Наибольший ущерб пришёлся на складские офисы арендаторов, специализирующихся на продаже мобильной и цифровой техники. Всего полностью затопило восемь таких помещений.

Вода уничтожила товарные запасы, которые хранились на складах. Речь идёт о смартфонах, бытовой электронике и аксессуарах, включая продукцию Apple, Dyson и другие популярные гаджеты. По предварительным оценкам, суммарный ущерб превысил 30 млн рублей.

Проблемы с оформлением ущерба

Несмотря на масштаб происшествия, управляющая компания до сих пор не предоставила арендаторам акт о затоплении. Этот документ необходим для фиксации факта аварии и дальнейшего обращения в страховые компании. Без него пострадавшие предприниматели не могут запустить процедуру компенсации.

По словам арендаторов, затягивание с выдачей акта фактически блокирует возможность возмещения убытков. Ситуация усугубляется тем, что речь идёт о дорогостоящей технике, значительная часть которой была полностью выведена из строя из-за воздействия кипятка.