Современная прихожая
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:18

Как обустроить гардеробную в прихожей: 5 решений для малогабариток

Гардеробная в прихожей — отличное решение для тех, кто хочет максимально эффективно использовать ограниченное пространство. В условиях малогабаритных квартир часто приходится искать нестандартные способы хранения вещей. Как правильно обустроить гардеробную в прихожей, чтобы она была функциональной и не перегружала пространство? Рассмотрим лучшие варианты и рекомендации по организации хранения.

Плюсы гардеробной в прихожей

Перенос хранения в прихожую — это способ освободить другие комнаты, не теряя полезного пространства. Вот основные преимущества:

1. Удобство

Гардеробная в прихожей позволяет сразу при входе или выходе переодеться и найти нужные вещи, не бродя по квартире. Всё будет под рукой: верхняя одежда, обувь, сумки и аксессуары.

2. Организация порядка

Хранение одежды и обуви в одном месте помогает поддерживать порядок в самом коридоре. Всё, что нужно, скрыто за дверями или шторкой, и не забивает пространство.

3. Многофункциональность

Гардеробная в прихожей может выполнять дополнительные функции:
• Хранение сезонных вещей или редко используемой одежды.
• Место для хозяйственных принадлежностей — швабры, пылесосы, веники и другие мелочи.
• Маскировка неприглядных объектов — например, электросчётчиков или пультов охранной сигнализации.

Разновидности гардеробных в прихожей

Есть несколько вариантов организации гардеробной в прихожей. Выбор зависит от площади, конфигурации коридора и ваших предпочтений. Рассмотрим самые популярные решения.

1. Угловая гардеробная

Идеально подходит для просторных прихожих. Угловая конструкция позволяет максимально эффективно использовать углы, освобождая центральное пространство.

Закрытая система хранения - для создания компактного и аккуратного пространства.
• Для уменьшения визуальной громоздкости можно сделать открытые секции для аксессуаров и обуви.

Используйте шкафы-купе для экономии места, так как они не требуют пространства для открывания дверей. Это решение подходит даже для маленьких коридоров.

2. Гардеробная, встроенная в нишу

Если в вашем коридоре есть ниша, это настоящее благо для гардеробной! Здесь можно разместить всю необходимую мебель, сохраняя целостность пространства.

Преимущества:
• Экономия на материалах и монтаже — ниша уже существует, не нужно строить дополнительные стены.
• Такая конструкция устойчива и не поддаётся случайному опрокидыванию.
• Сочетается с любым интерьером, так как её фасад будет плавно переходить в линию потолка и пола.

Единственный минус: такую гардеробную нельзя перенести в другое место, так как она встроена в конструкцию.

3. Гардеробная с распашными дверями

Если пространство в коридоре позволяет, можно использовать гардеробную с распашными дверями. Она идеально впишется в классический стиль интерьера.

• Для внутреннего наполнения лучше использовать три стандартных отделения:
• Верхнее — для головных уборов.
• Среднее — для одежды.
• Нижнее — для обуви.

Минус распашных дверей в том, что их нужно открывать, а это неудобно в ограниченном пространстве.

4. Шкафы-купе

Сегодня шкафы-купе — это один из самых популярных вариантов для гардеробных в прихожих. Они удобны, не требуют дополнительного пространства для открытия дверей и подходят для любого стиля интерьера.

Шкаф-купе позволяет эффективно использовать площадь, особенно если коридор узкий.
• Современные шкафы-купе могут иметь зеркальные фасады, что не только улучшает внешний вид, но и избавляет от необходимости в отдельном зеркале.

Важно выбирать качественные направляющие и ролики для раздвижных дверей, чтобы система прослужила долго.

5. Гардеробная с открытыми полками

Если вам не нравится идея закрытых систем хранения, можно выбрать гардеробную с открытыми полками. Этот вариант придаст лёгкости интерьеру, особенно если в прихожей ограниченное пространство.

• Полки для обуви, аксессуаров и одежды могут быть расположены как сверху, так и снизу.
• Для более удобного использования можно закрыть только нижнюю и верхнюю часть, оставив основную зону открытой.

Совет: добавьте пуфик или сиденье, чтобы комфортно обуваться.

Материалы для фасадов гардеробной

Современные технологии позволяют выбрать фасады для гардеробной на любой вкус и бюджет. Рассмотрим материалы, которые часто используются для создания дверей и фасадов.

1. ДСП и МДФ

ДСП и МДФ - самые распространённые материалы для фасадов гардеробных. Они доступны по цене и предлагают широкий выбор цветов и текстур.

МДФ можно покрасить или нанести декоративные рисунки, а ДСП часто используется для бюджетных решений.

2. Зеркало

Зеркала на дверях гардеробных — это не только удобно, но и стильно. Зеркала в полный рост сделают пространство визуально больше.

• Зеркала бывают разных видов: обычные, тонированные или стилизованные под старину.

3. Стекло

Закалённое стекло - это современный и элегантный выбор для гардеробной. Оно может быть прозрачным, матовым или окрашенным.

Матовое стекло часто используется для современного дизайна, а витражи - для создания уникальных орнаментов.

4. Натуральное дерево

Натуральное дерево - классический выбор для гардеробных, придающий помещению респектабельность и уют.

• Оно подходит для интерьеров в стиле кантри, рустик или сканди.

5. Пластик

Пластик - доступный и лёгкий материал, который может имитировать другие покрытия, например, дерево или металл.

• Пластик устойчив к влаге и легко моется, что делает его идеальным для гардеробных с высоким уровнем влажности.

Наполнение гардеробной в прихожей

Чтобы использовать пространство гардеробной максимально эффективно, важно учесть несколько факторов:

  1. Вентиляция: На задней стенке и внизу должны быть отверстия для циркуляции воздуха. Это предотвратит неприятные запахи и влажность.
  2. Освещение: Используйте точечные светильники, которые равномерно освещают все зоны гардеробной.
  3. Размеры полок: Полки не должны быть глубже 80 см, иначе доставать вещи будет неудобно.
  4. Штанги: Оптимальная длина для вешалок — 1 м.
  5. Ящики и корзины: Ширина выдвижных ящиков — не более 90 см, чтобы они не прогибались под тяжестью вещей.

Гардеробная в маленькой прихожей

Для маленькой прихожей идеально подойдёт шкаф-купе от пола до потолка. Это решение максимально эффективно использует каждый сантиметр пространства. Вы также можете выбрать открытый или полуоткрытый вариант гардеробной с одной створкой или без фасадов.

Наполнение:
• Верхняя одежда — секция с штангой.
• Обувь — нижние полки или выдвижные ящики.
• Головные уборы — верхние полки.

Заключение

Гардеробная в прихожей — это не только удобно, но и стильно. Главное — правильно спланировать пространство, выбрать подходящие материалы и наполнить систему хранения в соответствии с вашими нуждами. Даже в небольших помещениях можно создать функциональную и стильную гардеробную, если использовать правильные решения и подходы.

