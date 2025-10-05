Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка
Девушка
© https://www.freepik.com
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:39

Где найти место для гардеробной, если квартира крошечная: 5 неочевидных идей

Гардеробная в малогабаритной квартире: идеи и решения

Отдельная комната под гардероб — мечта многих, особенно если вещей много или семья большая. Но в типовой квартире, где каждый метр на счету, выделить целое помещение получается далеко не всегда. К счастью, есть множество способов организовать комфортное хранение без потери пространства.

Мы расспросили архитектора и дизайнера Александра Осипова, чтобы понять, где можно разместить гардероб и как сделать это грамотно.

1. Превратить кладовку в гардеробную

Во многих квартирах старого фонда до сих пор сохранились небольшие кладовки — обычно туда складывают всё, что некуда деть. Между тем, это идеальная база для компактного гардероба.

Достаточно избавиться от хлама и продумать функционал: разместить штангу для вешалок, несколько полок и зеркало. Даже пара квадратных метров способна вместить сезонную одежду и аксессуары.

Совет архитектора:
— Используйте вертикальное пространство до потолка.
— Установите точечное освещение.
— Замените распашные двери на раздвижные - это сэкономит до 0,5 м².

2. Зонировать спальню шторами

Если отдельной комнаты нет, можно выделить гардеробную прямо в спальне. Один из самых простых способов — зонировать пространство с помощью плотных штор.

Продумайте заранее:
• систему хранения — полки, вешала, выдвижные ящики;
• способ крепления ткани — потолочные направляющие, струны или карнизы;
• материал — плотный, хорошо драпирующийся, без просветов.

Если гардероб расположен у окна, избегайте лёгких полупрозрачных тканей: от прямого солнца одежда выгорает. Для таких случаев подойдут блэкаут-шторы или рольшторы, пропитанные анти-ультрафиолетовым составом.

3. Построить новую мини-комнату

Тем, кто купил квартиру со свободной планировкой, доступен вариант создания новой перегородки и выделения мини-комнаты. Это решение особенно хорошо работает рядом со спальней или гостиной.

Основные правила:
• глубина полок — не меньше 60 см, чтобы поместились плечики;
• штангу размещают на высоте 150-160 см от пола;
• обеспечивают вентиляцию и искусственное освещение (лучше — нейтрального белого спектра).

Совет: если места немного, можно отказаться от сплошных перегородок и использовать стеклянные перегородки с матовым покрытием - они пропускают свет, но скрывают содержимое.

4. Гардеробная на лоджии

Утеплённый балкон или лоджия легко превращаются в функциональное хранилище. Главное — позаботиться о теплоизоляции и защите от солнца.

"Балкон — одно из самых светлых мест в квартире, и это плюс для гардероба", — отметила дизайнер Наталья Широкорад.

На торцах лоджии можно установить закрытые шкафы или систему хранения во всю стену. На свободном участке удобно разместить зеркало в полный рост и небольшой туалетный столик.

Чтобы сохранить одежду, предусмотрите:
• солнцезащитные плёнки на окнах;
• жалюзи или рулонные шторы;
• влагостойкие материалы для фасадов мебели.

Совет: добавьте декоративную подсветку - она создаст уют и позволит пользоваться гардеробной даже ночью.

5. Задействовать пространство над дверью

Необычное, но эффективное решение — антресоли над дверным проёмом. Особенно уместно оно в квартирах с потолками от 2,8 м и выше.

Для визуальной лёгкости мебель лучше делать в цвет стен и потолка. Так шкафы не будут "давить" и станут почти незаметными.

На антресолях удобно хранить:
• сезонную одежду;
• чемоданы и дорожные сумки;
• коробки с текстилем или обувью.

А вот по бокам дверного проёма можно разместить открытые секции или стеллажи - туда легко убирать повседневные вещи, не используя лестницу.

Таблица: где разместить гардеробную и что учитывать

Вариант Преимущества Важно предусмотреть
Кладовка Минимум затрат, быстрый монтаж Освещение и вентиляция
Спальня со шторами Не требует ремонта Плотные ткани, продуманное крепление
Новая мини-комната Полноценная гардеробная Глубина полок и искусственный свет
Лоджия Естественный свет, возможность макияжной зоны Теплоизоляция и защита от солнца
Над дверью Использование "мертвого" пространства Высокие потолки и безопасные крепления

Советы шаг за шагом

  1. Оцените все потенциальные зоны хранения в квартире.
  2. Начните с минимального пространства — кладовки, ниши, угла.
  3. Продумайте вентиляцию и освещение до установки мебели.
  4. Выбирайте мебель в тон стен — это визуально разгрузит интерьер.
  5. Добавьте зеркало и мягкий коврик: гардеробная станет уютнее.

FAQ

Можно ли обустроить гардеробную в квартире без кладовки?
Да, подойдёт любая ниша, часть спальни или угол коридора — достаточно грамотно зонировать пространство.

Нужна ли вентиляция, если гардероб открытый?
Да, особенно если рядом нет окна. Воздухообмен предотвращает запахи и сырость.

Какая глубина оптимальна для систем хранения?
Минимум 60 см, чтобы одежда на плечиках помещалась свободно.

Гардеробная — это не роскошь, а способ рационально использовать пространство и навести порядок в доме. Даже в обычной квартире можно создать место, где одежда, обувь и аксессуары хранятся удобно и красиво. Главное — подходить к планировке осознанно, не бояться переосмысливать привычное пространство и превращать каждый метр в функциональную часть интерьера. Тогда даже небольшое жильё будет выглядеть организованным, лёгким и по-настоящему комфортным.

