Врач Константин Кривошонок объяснил, что сушить белье на улице в промышленных городах и мегаполисах не рекомендуется из-за загрязненного воздуха, содержащего выхлопные газы и химические примеси. Он отметил, что в сельской местности, где воздух чистый и богат фитонцидами, такой способ сушки более приемлем.

Кривошонок также порекомендовал сушить белье зимой на морозе, поскольку это помогает устранить влагу в доме, придает вещам свежесть и препятствует росту микробов благодаря низким температурам.

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