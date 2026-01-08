Военные решения больше не единоличные — сенат США изменил правила игры

Решение о применении вооружённых сил США вновь оказалось в центре политического спора в Вашингтоне. Сенат поддержал инициативу, направленную на сдерживание военных полномочий президента после недавних событий за пределами страны. Информацию об этом разместили на сайте сената.

Голосование в Сенате и его итоги

Сенат США одобрил резолюцию, ограничивающую право президента использовать вооружённые силы без согласия Конгресса. Документ прямо запрещает главе государства начинать военные действия без предварительного одобрения законодателей.

За принятие резолюции проголосовали 52 сенатора, против выступили 47.

Реакция на действия американских военных

Как отмечается, голосование стало реакцией на недавний действия американских военных в Венесуэле, в ходе которого был захвачен президент страны Николас Мадуро. Эти события вызвали обеспокоенность среди законодателей из-за активизации военных операций США в Западном полушарии.

Результаты голосования продемонстрировали, что часть сенаторов опасается расширения практики применения силы без чётких политических и правовых ограничений. В обсуждениях подчёркивалось, что подобные решения должны приниматься с участием Конгресса.

Дальнейшая судьба резолюции

Несмотря на одобрение в Сенате, документ пока не вступил в силу. Следующим этапом станет рассмотрение резолюции в Палате представителей, где она также должна получить поддержку.

Даже в случае одобрения обеими палатами Конгресса, резолюция сможет начать действовать только после подписания её президентом Дональдом Трампом.