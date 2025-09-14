15 дней, никакого режиссера и мировой катастрофы: как Айс Кьюб снял фильм без команды

В разгар пандемии, когда киноиндустрия переживала настоящий кризис, Айс Кьюб взял на себя уникальную задачу — снял новую экранизацию знаменитого романа Герберта Уэллса "Война миров". Этот проект стал примером того, как творческий процесс может адаптироваться под условия, когда традиционные методы работы становятся невозможными. Картина, снятая в формате скринлайф, была выполнена за рекордные 15 дней и без участия режиссера или других актеров. Об этом сам Айс Кьюб рассказал в интервью Каю Сенату, объяснив, как происходил этот необычный съемочный процесс.

Пандемия как катализатор

Пандемия коронавируса оказала огромное влияние на работу всей киноиндустрии, приостановив множество проектов и заставив производителей искать новые пути для реализации идей. Для Айса Кьюба это стало вызовом и одновременно возможностью для эксперимента. В своих словах он подчеркивает, что "Война миров" стала фильмом, который вряд ли был бы снят в обычных условиях.

"Мы сняли его за 15 дней, и это было в разгар пандемии. Режиссера там не было. Других актеров там не было. Это был единственный способ, которым мы могли реально снять фильм", — отметил актер Айс Кьюб.

Этот проект стал уникальным и в том, что съемки происходили без привычного взаимодействия с другими профессионалами кино. В условиях изоляции, чтобы избежать возможных заражений, Айс Кьюб выступил не только в роли актера, но и сам инициировал и снимал свои сцены. Это, конечно, сильно ограничивало его возможности, но, тем не менее, фильм был завершен.

Стиль съемки и трудности производства

Необычное решение о съемках без команды привело к тому, что фильм был выполнен в формате скринлайф. В этом жанре основное внимание уделяется отображению действия на экране через камеры, фиксирующие повседневные экраны мобильных устройств или компьютеров. Этот подход позволил избежать необходимости в традиционных съемках и сэкономить время, а также минимизировать количество людей, задействованных в процессе. Однако его особенностью стало то, что фильм состоял не только из кадров с участием Айса Кьюба, но и из видеоматериалов, снятых с камер наблюдения по всему миру.

"Все кадры — это настоящие записи с камер наблюдения со всего мира. Им пришлось все это собрать и смонтировать", — добавил Кьюб.

Такой подход к съемкам был абсолютно новым для многих зрителей и даже для самих создателей фильма. Ведь в стандартном кино всегда присутствуют съемочные площадки, режиссеры и актеры, которые работают над каждой сценой. Здесь же Кьюб, будучи ограничен пандемией, использовал уже существующие материалы и комбинировал их с теми эпизодами, которые смог снять сам.

Проблемы с релизом и высокая популярность

После завершения съемок "Война миров" долго не выходила в эфир. Первоначально проект был передан в руки компании Universal, но затем права на фильм были проданы Amazon. Все это задержало выход картины на экраны, а также потребовало дополнительного времени на монтаж и доработку материалов. Однако, несмотря на все эти трудности, фильм оказался одним из самых популярных проектов на платформе в момент выхода.

"Картина вышла на экраны лишь через пять лет, потому что сперва её снимала Universal, а затем компания продала права Amazon", — рассказал Кьюб.

Премьера фильма состоялась 30 июля на Amazon. Уже в первую неделю показов картина стала самым просматриваемым контентом на платформе в 30 странах, включая США. Однако, несмотря на высокие рейтинги у зрителей, критики не оценили фильм должным образом. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил лишь 4% на основе 48 рецензий и оказался в списке худших фильмов всех времен.