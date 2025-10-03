Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
© commons.wikimedia.org by Jay Dixit is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:28

Оскар снова рядом: почему фильм с Хэтэуэй и Драйвером может повторить судьбу "Игры разума"

Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме Рона Ховарда "Один на рассвете"

Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снова встретятся на экране — теперь в проекте, который обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер ближайших лет. Режиссёр Рон Ховард, уже оставивший заметный след в кино благодаря "Играм разума" и "Аполлону-13", берётся за постановку военной драмы "Один на рассвете" ("Alone At Dawn"). Картина будет основана на книге Дэна Шиллинга и Лори Чемпен Лонгфритц, ставшей международным бестселлером.

Сюжет ленты посвящён реальной истории Джона Чепмена — американского военного, удостоенного звания героя за подвиг, в котором он пожертвовал жизнью, спасая сослуживцев. Именно его история легла в основу сценария, написанного Расселлом Ганном с использованием черновиков Эрин Крессиды Уилсон и Эми Херцошг.

Производством занимаются сразу несколько компаний — Thruline Entertainment, Imagine Entertainment и The Hideaway Entertainment. Среди продюсеров значатся Кристи Гришам, Уильям Коннор и Патрик Ньюэлл. Проект поддерживает Amazon MGM, что повышает шансы фильма на масштабный международный релиз.

Сравнение: предыдущие проекты Рона Ховарда и новый фильм

Фильм Жанр Главная тема Признание
"Игры разума" биографическая драма жизнь математика Джона Нэша "Оскар" за лучший фильм
"Аполлон-13" историческая драма космическая миссия NASA культовый статус, множество наград
"Один на рассвете" военная драма подвиг Джона Чепмена ожидаемая премьера Amazon MGM

Советы шаг за шагом: как следить за выходом громких премьер

  1. Подписаться на официальные аккаунты Amazon MGM и Imagine Entertainment в социальных сетях.

  2. Следить за публикациями Deadline и Variety — именно там чаще всего появляются эксклюзивные новости.

  3. Использовать подписку в стримингах (Amazon Prime Video, Netflix) для получения уведомлений о добавлении новинок.

  4. Проверять раздел "Coming Soon" на IMDb, где обновляются даты релизов и состав съёмочной группы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать только кинотеатрального релиза.

  • Последствие: можно пропустить цифровую премьеру на Amazon MGM.

  • Альтернатива: оформить подписку на стриминг Amazon Prime и включить напоминания.

  • Ошибка: ориентироваться только на локальные СМИ.

  • Последствие: задержка в получении актуальных новостей.

  • Альтернатива: использовать зарубежные источники вроде Deadline или The Hollywood Reporter.

А что если…

А что если "Один на рассвете" повторит судьбу "Игры разума" и станет фильмом-номинантом на премию "Оскар"? При участии таких актёров, как Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер, и при поддержке Рона Ховарда это выглядит вполне возможным. Впрочем, всё будет зависеть от того, насколько зрители и критики воспримут военную тематику и саму подачу истории.

FAQ

Как выбрать, где смотреть фильм?
Лучше всего подписаться на Amazon Prime, так как проект выпускает Amazon MGM.

Сколько будет стоить просмотр?
Стоимость зависит от тарифа Amazon Prime Video. Обычно подписка стоит от 6 до 12 долларов в месяц.

Что лучше: ждать в кинотеатре или смотреть дома?
Если релиз будет одновременно онлайн и в кино, кинотеатр даст большее впечатление от масштабных сцен, но стриминг удобнее для повторного просмотра.

Мифы и правда

  • Миф: военные драмы скучны и однообразны.

  • Правда: современные проекты ("1917", "Дюнкерк") показывают, что жанр может быть динамичным и зрелищным.

  • Миф: участие звёзд всегда гарантирует успех.

  • Правда: громкие имена повышают внимание, но всё решает сценарий и режиссура.

Три интересных факта

  1. История Джона Чепмена стала одной из самых обсуждаемых в американских ВВС: ему посмертно присвоили Медаль Почёта.

  2. Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер ранее уже работали вместе в музыкальной драме "Аннетт".

  3. Рон Ховард известен тем, что любит экранизировать реальные события — от "Аполлона-13" до "В сердце моря".

Исторический контекст

  • 1990-е: Рон Ховард получает признание после "Игры разума".

  • 2000-е: режиссёр работает с крупными франшизами, включая экранизации Дэна Брауна.

  • 2010-е: экспериментирует с разными жанрами ("Хан Соло: Звёздные войны. Истории").

  • 2020-е: возвращается к драмам на основе реальных событий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зейн Малик и Луи Томлинсон снимутся в документальном сериале Netflix в 2026 году сегодня в 11:59

Фанаты затаили дыхание: Netflix проверит, готов ли мир к возвращению One Direction

Зейн Малик и Луи Томлинсон готовятся удивить поклонников — Netflix запускает проект, который объединит бывших участников One Direction.

Читать полностью » Слухи о возможной измене Кита Урбана усилили стресс Николь Кидман сегодня в 10:52

Огненный шторм в Голливуде: как Николь Кидман переживает слухи об измене Кита Урбана

Николь Кидман переживает сложный развод с Китом Урбаном, слухи о возможной измене мужа добавляют драматизма к уже болезненному событию.

Читать полностью » Кит Урбан посвятил слова песни сегодня в 9:41

Гитара вместо любви: Кит Урбан потряс поклонников новым текстом старой песни

Кит Урбан удивил фанатов, изменив слова известной песни о Николь Кидман во время тура вместе с новым музыкальным партнёром.

Читать полностью » Ирина Аллегрова вернётся на сцену только с гонораром 15 млн рублей — сегодня в 8:31

Миллионы и строгие условия: возвращение Аллегровой может шокировать организаторов

Ирина Аллегрова готова вернуться на сцену после долгого перерыва, но только за внушительный гонорар и при строгих условиях для организаторов.

Читать полностью » Эшли Парк и Пол Форман расстались после двух лет отношений — TMZ сегодня в 7:19

От свадьбы к одиночеству: почему пара из "Эмили в Париже" прекратила отношения

Звезды "Эмили в Париже" завершили двухлетний роман. Их отношения были полны страсти и поддержки, но теперь поклонники гадают, что стало причиной разрыва.

Читать полностью » Филипп Киркоров объяснил, почему дочь называет мамой свою крестную Наталью Ефремову сегодня в 6:11

Секрет Киркорова раскрыт: почему дочь называет крестную мамой

Филипп Киркоров объяснил, почему дочь называет мамой свою крестную и почему в этом нет ничего необычного, раскрывая семейные традиции.

Читать полностью » Кайя Гербер впервые рассказала о романе с актёром Льюисом Пуллманом сегодня в 5:05

Дочь Кроуфорд шокировала Голливуд: Кайя Гербер открыла тайну личного счастья

Кайя Гербер впервые рассказала о своих отношениях с актером Льюисом Пуллманом. Почему она называет этот союз исцелением?

Читать полностью » TMZ: Кит Урбан заподозрен в отношениях с 25-летней гитаристкой Мэгги Бо после развода с Николь Кидман сегодня в 4:06

Поцелуй гитары сильнее обета: как сцена забрала у Кидман её мужа

После 19 лет брака Николь Кидман и Кит Урбан разводятся, а слухи о романе музыканта с молодой гитаристкой усиливают интерес к их личной жизни.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Маккенна Грейс потеряла голос на съёмках "Крика-7"
Красота и здоровье

Chanel представила новый аромат Bleu de Chanel L'Exclusif в Нью-Йорке
Дом

Антитренды 2026 в интерьере: от глянца и LED до открытых полок
Садоводство

В Красноярске после обрушения склона пострадал коттедж и магазин автозапчастей
Спорт и фитнес

Австралийские исследователи: постепенные шаги эффективнее жёстких диет и нагрузок
Еда

Эксперты советуют вымачивать печень в молоке для мягкости и вкуса
Наука

Марсоход Perseverance обнаружил органические молекулы в кратере Джезеро
Технологии

Эксперты портала "Палач" назвали лучшие игровые ноутбуки до 100 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet