Россияне назвали города-милионники, куда мечтают переехать

Более 70% россиян хотели бы переехать в Санкт-Петербург, выяснила "Яндекс Аренда"

Более 70% россиян хотели бы переехать в Санкт-Петербург, выяснила "Яндекс Аренда". NewsInfo.Ru ознакомилось с результатами проведённого сервисом опроса.

Как выяснилось, порядка 40% респондентов рассматривают возможность поехать пожить в другой город в будущем, а около 3% уже готовятся к такой поездке. Из крупных российских городов они предпочли:

Санкт-Петербург — 74%, Краснодар — 60%, Москву — 58%, Казань — 52%, Нижний Новгород — 41%.

Примечательно, что далеко не у всех эти предпочтения сложились на основе собственного опыта. Желающие сменить город проживания задумались о переезде:

после туристической поездки — 42%,

из-за того, что в этом городе живут близкие люди (родственники, любимый человек, друзья) — около 28%,

23% опрошенных наслышаны о выбранном городе, но никогда там не были,

бывали по работе 17%.

Одним из основных аргументов в выборе города стала возможность трудоустройства.

"Интересно, что лидером рейтинга стала не только Москва, но и другие крупные города — Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Нижний Новгород. Рынок труда этих миллионников предлагает не меньше возможностей для трудоустройства, чем столица", — заметил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

В опросе выяснились также намерения респондентов по решению квартирного вопроса на новом месте — почти половина из них хотела бы снять недвижимость на длительный срок:

около 49% — однокомнатные квартиры,

26% — студии,

около 14% — двухкомнатные,

порядка 1% — "трёшки".