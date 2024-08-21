Россияне назвали города-милионники, куда мечтают переехать

Более 70% россиян хотели бы переехать в Санкт-Петербург, выяснила "Яндекс Аренда". NewsInfo.Ru ознакомилось с результатами проведённого сервисом опроса.
Как выяснилось, порядка 40% респондентов рассматривают возможность поехать пожить в другой город в будущем, а около 3% уже готовятся к такой поездке. Из крупных российских городов они предпочли:
- Санкт-Петербург — 74%,
- Краснодар — 60%,
- Москву — 58%,
- Казань — 52%,
- Нижний Новгород — 41%.
Примечательно, что далеко не у всех эти предпочтения сложились на основе собственного опыта. Желающие сменить город проживания задумались о переезде:
- после туристической поездки — 42%,
- из-за того, что в этом городе живут близкие люди (родственники, любимый человек, друзья) — около 28%,
- 23% опрошенных наслышаны о выбранном городе, но никогда там не были,
- бывали по работе 17%.
Одним из основных аргументов в выборе города стала возможность трудоустройства.
"Интересно, что лидером рейтинга стала не только Москва, но и другие крупные города — Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Нижний Новгород. Рынок труда этих миллионников предлагает не меньше возможностей для трудоустройства, чем столица", — заметил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
В опросе выяснились также намерения респондентов по решению квартирного вопроса на новом месте — почти половина из них хотела бы снять недвижимость на длительный срок:
- около 49% — однокомнатные квартиры,
- 26% — студии,
- около 14% — двухкомнатные,
- порядка 1% — "трёшки".
Фото: Freepik/freepik
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