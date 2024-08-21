Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Более 70% россиян хотели бы переехать в Санкт-Петербург, выяснила
  1. Главная
  2. Недвижимость

Россияне назвали города-милионники, куда мечтают переехать

Более 70% россиян хотели бы переехать в Санкт-Петербург, выяснила "Яндекс Аренда"

Более 70% россиян хотели бы переехать в Санкт-Петербург, выяснила "Яндекс Аренда". NewsInfo.Ru ознакомилось с результатами проведённого сервисом опроса.

Как выяснилось, порядка 40% респондентов рассматривают возможность поехать пожить в другой город в будущем, а около 3% уже готовятся к такой поездке. Из крупных российских городов они предпочли:

  1. Санкт-Петербург — 74%,
  2. Краснодар — 60%,
  3. Москву — 58%,
  4. Казань — 52%,
  5. Нижний Новгород — 41%.

Примечательно, что далеко не у всех эти предпочтения сложились на основе собственного опыта. Желающие сменить город проживания задумались о переезде:

  • после туристической поездки — 42%,
  • из-за того, что в этом городе живут близкие люди (родственники, любимый человек, друзья) — около 28%,
  • 23% опрошенных наслышаны о выбранном городе, но никогда там не были,
  • бывали по работе 17%.

Одним из основных аргументов в выборе города стала возможность трудоустройства.

"Интересно, что лидером рейтинга стала не только Москва, но и другие крупные города — Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Нижний Новгород. Рынок труда этих миллионников предлагает не меньше возможностей для трудоустройства, чем столица", — заметил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

В опросе выяснились также намерения респондентов по решению квартирного вопроса на новом месте — почти половина из них хотела бы снять недвижимость на длительный срок:

  • около 49% — однокомнатные квартиры,
  • 26% — студии,
  • около 14% — двухкомнатные,
  • порядка 1% — "трёшки".

Фото: Freepik/freepik

Мир

Догу Перинчек: антироссийские санкции сыграли злую шутку с западной экономикой

Догу Перинчек: антироссийские санкции сыграли злую шутку с западной экономикой

Санкционные меры, введённые против Российской Федерации, сыграли злую шутку с экономикой государств Запада. Атлантический фронт нигде не достиг прогресса. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости турецкий политический и партийный деятель Догу Перинчек.

Читать полностью
Захарова: отправка Киеву дронов подтверждает вовлечённость Латвии в конфликт

Захарова: отправка Киеву дронов подтверждает вовлечённость Латвии в конфликт

Российский дипломат Мария Захарова дала комментарий по поводу высказывания министра обороны Латвийской Республики Андриса Спрудса о передаче беспилотных летательных аппаратов столице и крупнейшему по населению городу Украины. По её мнению, это подтверждает увеличивающуюся вовлечённость Риги в конфликт на Украине. Об этом она информировала российское агентство РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца и его жены

Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца и его жены "кипят страсти"

Сын создателя группы "На-На" Бари Алибасова рассказал об отношениях отца и его жены.

Читать полностью
Гарик Харламов заявил, что спокойно относится к критике

Гарик Харламов заявил, что спокойно относится к критике

Известный российский комик Гарик Харламов уже 20 лет является резидентом Comedy Club и параллельно снимается в фильмах и реализует собственные проекты.

Читать полностью

Новости