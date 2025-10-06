Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спящий человек
Спящий человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:23

Сон как у младенца: учёные нашли природный заменитель снотворного в вашем холодильнике

Грецкие орехи повышают уровень мелатонина в организме

Качество сна напрямую связано со здоровьем. Прерывистый и поверхностный сон увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и даже проблем с когнитивными функциями. Учёные всё чаще ищут простые и доступные способы его улучшить. Одно из последних исследований, опубликованное в журнале Food & Function, показало: регулярное употребление грецких орехов может сделать сон глубже и спокойнее.

Эксперимент с орехами

В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Их разделили на две группы.

  • Первая придерживалась классического средиземноморского рациона.

  • Вторая добавляла к ужину 40 граммов грецких орехов ежедневно — это примерно десять целых ядер.

Испытание длилось восемь недель, затем следовал двухнедельный перерыв и смена режимов питания. Такой метод позволил проверить влияние орехов максимально объективно.

Основные результаты

К концу эксперимента стало ясно: включение грецких орехов в рацион усилило выработку мелатонина и улучшило качество сна.

Изменения были заметны по нескольким параметрам:

  • сократилось время засыпания,

  • сон стал продолжительнее,

  • ночные пробуждения происходили реже,

  • общее ощущение отдыха повысилось.

Почему именно грецкие орехи?

В орехах содержится не только мелатонин, но и триптофан — аминокислота, которая играет ключевую роль в синтезе серотонина и мелатонина. Эти вещества помогают организму регулировать цикл "сон — бодрствование".

Дополнительно грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, магнием и антиоксидантами, которые также способствуют расслаблению нервной системы и благоприятно влияют на работу сердца.

Сравнение: продукты для сна

Продукт Ключевые вещества Эффект
Грецкие орехи Мелатонин, триптофан, омега-3 Улучшение качества сна, расслабление
Вишня Мелатонин Помогает быстрее уснуть
Бананы Магний, витамин B6 Снижают уровень стресса
Молоко Триптофан Традиционное средство для сна

Советы шаг за шагом: как использовать орехи для сна

  1. Добавьте 30-40 г орехов в вечерний рацион — лучше всего во время ужина.

  2. Сочетайте их с продуктами средиземноморской диеты — овощами, рыбой, цельными злаками.

  3. Избегайте тяжёлой пищи и кофеина перед сном.

  4. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время.

  5. Поддерживайте комфортные условия сна: темноту, прохладу и тишину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть орехи бесконтрольно.

  • Последствие: лишние калории и возможные проблемы с желудком.

  • Альтернатива: ограничиться 40 г в день.

  • Ошибка: полагаться только на орехи.

  • Последствие: отсутствие значимого эффекта при других нарушениях сна.

  • Альтернатива: сочетать питание с гигиеной сна и физической активностью.

А что если…

А что если подобные исследования расширить на другие возрастные группы или людей с хроническими нарушениями сна? Возможно, грецкие орехи смогут стать частью комплексной терапии бессонницы и стрессовых расстройств.

Плюсы и минусы орехового подхода

Плюсы Минусы
Натуральный источник мелатонина Высокая калорийность
Простая интеграция в рацион Возможные аллергические реакции
Дополнительная польза для сердца и сосудов Эффект может быть индивидуальным

FAQ

Сколько орехов нужно съедать?
Примерно 40 граммов (около 10 ядер) в день достаточно для заметного эффекта.

Можно ли заменить грецкие орехи другими?
Влияние на сон доказано именно для грецких, хотя фундук и миндаль тоже содержат магний и триптофан.

Помогут ли орехи при хронической бессоннице?
Они могут улучшить качество сна, но при серьёзных нарушениях нужно обратиться к врачу.

Мифы и правда

  • Миф: орехи — тяжёлая пища, их нельзя есть на ночь.

  • Правда: небольшая порция вечером не перегружает желудок и даже помогает заснуть.

  • Миф: мелатонин работает только в таблетках.

  • Правда: орехи и ягоды содержат его в натуральной форме.

  • Миф: продукты не могут влиять на сон.

  • Правда: питание играет важную роль в биоритмах организма.

3 интересных факта

  1. В 40 г грецких орехов содержится около 190 калорий, поэтому важно не превышать норму.

  2. Орехи входят в список ключевых продуктов средиземноморской диеты, которая признана одной из самых полезных в мире.

  3. Триптофан, содержащийся в орехах, также помогает регулировать настроение и уровень тревожности.

Исторический контекст

Античность: орехи считались символом плодородия и здоровья.

XX век: исследования подтвердили их пользу для сердца и сосудов.

XXI век: внимание учёных переключилось на влияние орехов на когнитивные функции и сон.

2025 год: публикация в Food & Function о связи орехов с качеством сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование определило народную принадлежность древней мумии из коллекции Лозанны сегодня в 18:22
Загадочная мумия из Анд: древние хирурги остановились в миллиметре от успеха

Более века считали, что необычная мумифицированная голова из музея Лозанны принадлежала инку. Новое исследование доказало обратное.

Читать полностью » Исследование радиоизлучения галактик показало редкость развитых цивилизаций во Вселенной сегодня в 17:45
Инопланетяне молчат? Учёные нашли новый способ услышать чужой эфир — и он шокирует

Новая работа в рамках Breakthrough Listen предлагает искать не "один сигнал", а след от целых популяций цивилизаций — в статистике радиоярких галактик. Что показали первые пределы?

Читать полностью » В Германии обнаружены кости лошадей с древнейшей ДНК, найденной в умеренном климате сегодня в 17:21
Неандертальцы били точно: копья нашли рядом с черепами лошадей

В Шёнингене нашли древнейшую ДНК лошадей, убитых неандертальцами. Она раскрывает эволюцию и подтверждает уникальные охотничьи навыки древних людей.

Читать полностью » На Сицилии установили раннее присутствие лошадей благодаря анализу древней керамики сегодня в 16:37
Древние сицилийцы держали лошадей в секрете? Анализ керамики раскрыл шокирующую правду

В керамике бронзового века с Сицилии нашли следы конины и крови лошадей. Анализы перевернули представления о древней культуре острова.

Читать полностью » В Хангаласском улусе раскопали могилу якутского князца с редкими находками XVII века сегодня в 16:05
Загадка якутского князца: археологи не могут объяснить исчезновение останков из элитной могилы

В Якутии археологи вновь раскопали могилу князца XVII века. Тайна исчезнувшего костяка и найденные артефакты удивили исследователей.

Читать полностью » В вечной мерзлоте Аляски обнаружены живые микроорганизмы возрастом около 40 тысяч лет сегодня в 15:16
Зомби-жизнь изо льда: как пробуждённые микроорганизмы ставят под угрозу современный мир

Учёные оживили микробы возрастом 40 000 лет, найденные в вечной мерзлоте Аляски. Что произойдёт, если древняя жизнь начнёт просыпаться повсюду?

Читать полностью » Астрономы из США сообщили о сближении кометы Леммон с Землёй в октябре 2025 года сегодня в 14:16
Голливуд отдыхает: настоящая зелёная комета летит к Земле и обещает шоу столетия

В октябре Земля увидит зелёную комету C/2025 A6 (Леммон) — небесное шоу, которое повторится лишь через тысячу лет. Узнайте, когда и где искать этот изумрудный след на небе.

Читать полностью » Столкновение Земли с планетой Тейей принесло воду и сделало планету обитаемой сегодня в 13:16
Луна — наш осколок: гигантское столкновение не уничтожило Землю, а сделало её живой

Учёные установили: Земля сформировалась за три миллиона лет и долго оставалась сухой. Всё изменило столкновение с планетой Тейей, которое принесло воду, атмосферу и шанс на жизнь.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Стоимость производства OLED-панелей упала на 40 % за четыре года — данные FlatpanelsHD
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям: мои дети не должны сталкиваться с тем, через что прошли мы с Гарри
Дом
Учёные напомнили: при контакте с кислотами алюминиевая фольга выделяет металлический привкус
ЮФО
В Крыму стартовал новый сезон охоты на копытных и пернатую дичь
Спорт и фитнес
Тренер Яблокова: фитнес после 50 помогает сохранить плотность костей, гибкость и энергию
Туризм
Российские операторы предложили Минцифры упростить выдачу сим-карт иностранцам
Красота и здоровье
Медики предупреждают: через рукопожатие передаются вирусы простуды, гриппа и кишечные инфекции
Еда
Эксперт Филева: растворимый кофе "три в одном" признан самым вредным кофейным напитком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet