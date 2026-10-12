Грецкие орехи возвращают мозгу энергию: внутри запускается процесс, от которого зависит настроение

Грецкие орехи являются мощным инструментом для борьбы с депрессией и упадком сил благодаря содержанию эллаговой кислоты, которая запускает процесс обновления клеточных "электростанций", рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт пояснила, что этот продукт напрямую влияет на энергетический потенциал мозга и эмоциональную стабильность.

По словам специалиста, грецкие орехи богаты триптофаном и магнием, которые традиционно используются организмом для снятия тревожности и синтеза гормона благополучия — серотонина. Кроме того, наличие Омега-3 помогает купировать хронические воспалительные процессы, которые современная медицина считает одной из причин развития клинической депрессии. Состояние сосудистой системы также играет роль в поддержании позитивного настроя. При этом эластичность сосудов обеспечивает качественное питание и дыхание мозга, что предотвращает гипоксию и раздражительность.

"Грецкие орехи содержат эллаговую кислоту. Попадая в кишечник, она стимулирует выработку уролитина А, действие которого связывают со способностью восстанавливать повреждённые митохондрии. Митохондрии — это энергетические станции клетки, где углеводы и жиры сжигаются для выработки энергии", — отметила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что в условиях современного образа жизни, когда люди часто пренебрегают паузами в еде и физической активностью, митохондрии стареют и начинают работать некорректно. Это ведет к дефициту энергии, потере концентрации и накоплению жировых отложений. Мозг, потребляющий до 25% всей энергии организма, страдает первым, что немедленно сказывается на настроении. Стоит помнить, что правильно подобранный рацион питания способен вернуть бодрость даже при высоких информационных нагрузках.

"Уролитин А удаляет повреждённые митохондрии, освобождая место для новых. Новые структуры начинают работать с удвоенной энергией. Уровень энергии растёт — а значит, улучшается и настроение, ведь когда есть силы, оно обычно хорошее", — пояснила специалист.

Для поддержания когнитивных функций важно не только обновлять митохондрии, но и защищать нервные волокна. Соломатина указала, что Омега-3 обеспечивает точность передачи импульсов, выступая в роли "изоленты" для нервов. Сходным защитным эффектом обладают и растительные жиры. Так, определенный вид масла помогает сохранить ясность ума и защищает ткани от возрастной деградации.

Дополнительным фактором ментального здоровья является состояние микробиома, который участвует в синтезе полезных веществ. Нарушение баланса бактерий часто провоцирует биохимические процессы, ведущие к росту стресса. Чтобы избежать перепадов настроения, эксперты рекомендуют включать в меню продукты, богатые полифенолами и антиоксидантами. При этом важно следить за режимом дня, так как качественный вечерний рацион определяет, насколько эффективно организм восстановится за ночь.

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