Не сажайте грецкий орех, пока не прочтете это: 3 ошибки, которые уничтожат ваш урожай

Вырастить на своём участке грецкий орех — идея, которая на первый взгляд кажется удачной. Дерево красивое, урожай богатый, а плоды невероятно полезны. Но на практике садоводы сталкиваются с рядом трудностей, о которых редко задумываются при посадке.

Размеры, которые сложно контролировать

Грецкий орех способен достигать 20–25 метров в высоту, а крона разрастается почти на такую же ширину. Для небольшого участка это становится настоящей проблемой: огромная тень накрывает весь сад, а «навес» заходит и к соседям.

Попытки держать дерево в узде с помощью регулярной обрезки приводят к потере урожая. Чем сильнее укорачивается крона, тем меньше завязывается орехов.

Угроза соседям по саду

Орех имеет особенность угнетать растения рядом. Под его кроной редко приживаются плодовые деревья, ягоды или овощи. Почва под орехом со временем становится почти бесплодной для других культур. Это связано с выделением особого вещества — юглона, которое тормозит рост соседних растений.

Ошибки при выборе саженца

Частая ошибка — посадить орех неизвестного происхождения. Непривитое или «дикое» дерево вырастает в непредсказуемого гиганта, дающего мелкие и невкусные плоды. Садовод получает все минусы культуры без её главного плюса — качественного урожая.

Как избежать проблем

Чтобы орех стал украшением сада, а не источником разочарования, важно правильно подобрать посадочный материал. Оптимальный выбор — районированные сортовые саженцы, желательно привитые. Такие деревья растут более компактными, дают стабильные урожаи и гораздо удобнее в уходе.

Кроме того, стоит заранее продумать место посадки. Для грецкого ореха лучше выделить просторный угол участка, где он не будет мешать другим растениям и соседям.

Три интересных факта