Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грецкий орех
Грецкий орех
© commons.wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:16

Не сажайте грецкий орех, пока не прочтете это: 3 ошибки, которые уничтожат ваш урожай

Грецкий орех в саду: 3 главные проблемы, о которых не рассказывают

Вырастить на своём участке грецкий орех — идея, которая на первый взгляд кажется удачной. Дерево красивое, урожай богатый, а плоды невероятно полезны. Но на практике садоводы сталкиваются с рядом трудностей, о которых редко задумываются при посадке.

Размеры, которые сложно контролировать

Грецкий орех способен достигать 20–25 метров в высоту, а крона разрастается почти на такую же ширину. Для небольшого участка это становится настоящей проблемой: огромная тень накрывает весь сад, а «навес» заходит и к соседям.

Попытки держать дерево в узде с помощью регулярной обрезки приводят к потере урожая. Чем сильнее укорачивается крона, тем меньше завязывается орехов.

Угроза соседям по саду

Орех имеет особенность угнетать растения рядом. Под его кроной редко приживаются плодовые деревья, ягоды или овощи. Почва под орехом со временем становится почти бесплодной для других культур. Это связано с выделением особого вещества — юглона, которое тормозит рост соседних растений.

Ошибки при выборе саженца

Частая ошибка — посадить орех неизвестного происхождения. Непривитое или «дикое» дерево вырастает в непредсказуемого гиганта, дающего мелкие и невкусные плоды. Садовод получает все минусы культуры без её главного плюса — качественного урожая.

Как избежать проблем

Чтобы орех стал украшением сада, а не источником разочарования, важно правильно подобрать посадочный материал. Оптимальный выбор — районированные сортовые саженцы, желательно привитые. Такие деревья растут более компактными, дают стабильные урожаи и гораздо удобнее в уходе.

Кроме того, стоит заранее продумать место посадки. Для грецкого ореха лучше выделить просторный угол участка, где он не будет мешать другим растениям и соседям.

Три интересных факта

  1. Листья и корни ореха содержат юглон — вещество, угнетающее рост других растений.
  2. В древности орехи считались символом изобилия и использовались в свадебных обрядах.
  3. Самое старое дерево грецкого ореха в Европе растёт в Греции и имеет возраст более 1000 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проверка на звук и кожуру: как убрать тыкву с грядки без ошибок сегодня в 2:16

Не допустите порчи урожая: как понять, что тыква готова к уборке

Сорванная рано или поздно, тыква может потерять вкус и способность к длительному хранению. Узнайте 5 неоспоримых признаков спелости тыквы, включая цвет кожуры, проверку ногтем, состояние плодоножки и звук.

Читать полностью » Специалисты предупреждают: массовое увядание комнатных растений может указывать на утечку газа сегодня в 2:12

Зеленый "детектор": как растения выдают смертельную угрозу в доме

Комнатные растения – ваш живой индикатор состояния воздуха! Если ваши цветы внезапно начали вянуть, это может быть не ошибка в уходе, а сигнал об опасной утечке газа. Узнайте, как распознать смертельную угрозу и что предпринять немедленно.

Читать полностью » Собери до заморозков: порядок уборки овощей для максимального урожая сегодня в 1:16

Осенняя страда: какие культуры требуют немедленного сбора перед заморозками

Первые осенние заморозки могут уничтожить урожай. Узнайте, какие овощи наиболее уязвимы к холоду, как правильно собирать и хранить урожай, чтобы минимизировать потери. Спасите свои овощи от заморозков!

Читать полностью » Избыток кальция в таблетках приводит к дефициту магния и калия у томатов — специалисты сегодня в 1:09

Кальций может спасти урожай — но одна неверная форма обернётся бедой

Не сыпьте аптечные таблетки кальция в почву для томатов! Высокая концентрация губит растения, блокируя усвоение других элементов. Узнайте 3 проверенных натуральных способа безопасно подкормить томаты для богатого урожая.

Читать полностью » Устойчивые морозы в ноябре — ориентир для подзимнего посева редиса на Камчатке сегодня в 0:51

Секрет сверхраннего редиса: как выиграть месяц у суровой камчатской весны

Узнайте, как получить первый урожай редиса на Камчатке сразу после схода снега. Откройте секреты подзимнего посева, выбора сортов и избегания частых ошибок, чтобы насладиться свежим редисом всего через 16-25 дней после всходов.

Читать полностью » В России вырос спрос на садовые товары: лидером стали шланги для полива вчера в 23:19

Цены растут, а спрос не падает: почему россияне тратят больше на сад

Продажи товаров для садов и дач в России выросли на 16%. Эксперты объяснили, почему всё больше людей выбирают маркетплейсы и инвестируют в долговечные товары.

Читать полностью » Эксперт Истомин: камеры и муляжи помогают отпугнуть воров от дачи вчера в 22:16

Пустой дом привлекает незваных гостей: что делать, чтобы не потерять вещи

Эксперт рассказал, как защитить загородный дом после сезона: от простых замков и решёток до видеонаблюдения и сигнализации с выездом охраны.

Читать полностью » Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока вчера в 21:12

Ошибка с уборкой чеснока обойдётся зимой: как не потерять весь запас

Определить момент сбора чеснока непросто: рано — головки недозрелые, поздно — падает качество. Есть несколько признаков, которые помогут не ошибиться.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах
Красота и здоровье

Дарья Скурихина: продукты с рекордным содержанием магния вместо таблеток
Дом

Какие ткани выбрать для постельного белья: сатин, бязь или поплин
Еда

Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке
Авто и мото

В США выставят на аукцион редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года за $190 тысяч
Садоводство

Огуречная кожура используется как мягкое удобрение для томатов, огурцов и перца
Красота и здоровье

Якимова: сезонные овощи помогают укрепить иммунитет осенью
Еда

Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet