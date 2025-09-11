Сон без снов: как 40 грамм орехов прячут ключ к крепкому отдыху

Вы когда-нибудь задумывались, что простая привычка может изменить качество вашего сна и даже повлиять на здоровье сердца? Недавнее исследование раскрывает интересные факты о влиянии грецких орехов на сон и общее самочувствие.

Эксперимент с молодыми людьми: что выяснили учёные?

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 20 до 35 лет. Их случайным образом разделили на две группы:

первая группа придерживалась стандартного средиземноморского рациона.

вторая — ежедневно включала в ужин по 40 граммов грецких орехов (примерно 10 орехов) в течение восьми недель.

После этого был двухнедельный перерыв, после которого участники менялись рационами.

Какие изменения заметили?

Результаты эксперимента оказались впечатляющими:

включение грецких орехов в рацион усиливало выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон.

участники быстрее засыпали и спали крепче.

сон стал более продолжительным и спокойным.

Кроме мелатонина, грецкие орехи содержат триптофан — аминокислоту, которая способствует улучшению настроения и качеству сна.

Почему это важно?

Проблемы с прерывистым и беспокойным сном тесно связаны с риском развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Простое добавление грецких орехов в вечерний рацион может стать эффективным и натуральным способом улучшить сон и поддержать здоровье.