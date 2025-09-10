Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 18:54

Грецкие орехи оказались сильнее таблеток: что меняют в организме каждый день

Учёные: регулярное употребление грецких орехов снижает уровень холестерина ЛПНП

Орехи традиционно считаются полезным перекусом, но исследования последних лет показали: их влияние на здоровье выходит далеко за рамки привычных представлений. Употребление грецких орехов регулярно связано с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и снижением риска метаболических нарушений.

Что содержат грецкие орехи

Несмотря на высокую калорийность, орехи богаты веществами, которые оказывают выраженное воздействие на обмен веществ:

  • полиненасыщенные жирные кислоты, включая альфа-линоленовую кислоту (растительный омега-3);
  • пищевые волокна;
  • растительные стеролы;
  • антиоксиданты и полифенолы;
  • белок;
  • минералы — магний, калий, цинк.

Такой состав объясняет их благоприятное действие на липидный профиль и работу организма в целом.

Влияние на уровень сахара

Систематические обзоры и метаанализы показывают, что орехи не оказывают значимого влияния на уровень глюкозы натощак, инсулин или HbA1c. Это относится как к людям без нарушений обмена, так и к тем, у кого есть предрасположенность к диабету.

Тем не менее отдельные исследования демонстрируют: употребление масла грецких орехов (около 15 г в день на протяжении трёх месяцев) у людей с диабетом 2 типа способно снизить показатели гликемии и уровень гликированного гемоглобина.

Орехи и холестерин

Самый убедительный эффект связан со снижением уровня "плохого" холестерина ЛПНП. Многие клинические испытания показали, что регулярное употребление грецких орехов заметно уменьшает этот показатель, не затрагивая уровень ЛПВП ("хорошего" холестерина).

Знаковым стало исследование The New England Journal of Medicine (2013), проведённое в рамках проекта PREDIMED: средиземноморская диета, дополненная 30 граммами орехов в день, значительно снижала риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Триглицериды

Влияние на уровень триглицеридов менее однозначно: часть работ фиксирует умеренное снижение, часть — отсутствие изменений. Но ключевым результатом остаётся уменьшение общего холестерина и ЛПНП.

Сколько орехов достаточно

Большинство клинических исследований использовали диапазон 28-56 г в сутки — это примерно 5-10 целых орехов.

Такая порция:

  • содержит 180-350 ккал;
  • легко включается в рацион в виде перекуса или добавки к основным блюдам;
  • не ведёт к набору лишнего веса, если заменяет менее полезные продукты.

Как действуют орехи

Учёные выделяют несколько механизмов, объясняющих положительное влияние орехов:

  1. Снижение воспаления и уровня окислительного стресса за счёт антиоксидантов.

  2. Ограничение усвоения холестерина благодаря фитостеролам.

  3. Благоприятное воздействие на кишечный микробиом.

  4. Улучшение чувствительности к инсулину под влиянием полиненасыщенных жиров и магния.

Ограничения и предостережения

Для большинства людей грецкие орехи абсолютно безопасны. Но важно учитывать:

  • при аллергии на орехи они могут вызвать тяжёлые реакции;
  • высокая калорийность делает их не самым удачным выбором при строгой низкокалорийной диете;
  • серьёзных лекарственных взаимодействий не зафиксировано, однако осторожность не помешает при приёме антикоагулянтов.

Регулярное включение грецких орехов в рацион помогает уменьшить риск диабета 2 типа, дислипидемии и сердечно-сосудистых осложнений. Их польза основана на уникальном сочетании жиров, клетчатки, биологически активных соединений и микроэлементов.

