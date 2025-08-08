Торт, который тает во рту: скрытый секрет советских кондитеров
Хотите удивить гостей необычным десертом? Этот торт — идеальное решение! Он сочетает мягкое печенье, воздушный шоколадный крем и хрустящие грецкие орехи. Просто, вкусно и очень эффектно!
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 350 г
- Коричневый сахар — 140 г
- Сметана (15-20%) — 100 г
- Сливочное масло — 100 г
- Разрыхлитель — 12 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — щепотка
- Молоко — 600 мл
- Коричневый сахар — 90 г
- Сливочное масло — 65 г
- Мука пшеничная — 50 г
- Какао — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Грецкие орехи — 120 г
Пошаговый рецепт
Смешайте яйцо с сахаром, добавьте сметану и размягчённое масло. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто. Скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех) и выпекайте при 180°C 15-20 минут.
Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и какао. Постепенно влейте молоко, затем варите на слабом огне до загустения. В конце добавьте масло и перемешайте. Орехи порубите, печенье разломайте на кусочки. Смешайте с тёплым кремом, выложите горкой на блюдо и украсьте половинками грецких орехов. Оставьте в холодильнике на ночь.
Нарежьте на порции — и наслаждайтесь нежным вкусом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru