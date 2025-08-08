Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крем на торте
Крем на торте
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:38

Торт, который тает во рту: скрытый секрет советских кондитеров

Торт Орех — классический рецепт с фундуком и бисквитом

Хотите удивить гостей необычным десертом? Этот торт — идеальное решение! Он сочетает мягкое печенье, воздушный шоколадный крем и хрустящие грецкие орехи. Просто, вкусно и очень эффектно!

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 350 г
  • Коричневый сахар — 140 г
  • Сметана (15-20%) — 100 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Разрыхлитель — 12 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка
  • Молоко — 600 мл
  • Коричневый сахар — 90 г
  • Сливочное масло — 65 г
  • Мука пшеничная — 50 г
  • Какао — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Грецкие орехи — 120 г

Пошаговый рецепт

Смешайте яйцо с сахаром, добавьте сметану и размягчённое масло. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто. Скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех) и выпекайте при 180°C 15-20 минут.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и какао. Постепенно влейте молоко, затем варите на слабом огне до загустения. В конце добавьте масло и перемешайте. Орехи порубите, печенье разломайте на кусочки. Смешайте с тёплым кремом, выложите горкой на блюдо и украсьте половинками грецких орехов. Оставьте в холодильнике на ночь.

Нарежьте на порции — и наслаждайтесь нежным вкусом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления сегодня в 5:12

3 ингредиента и 20 минут — вот и всё, что нужно для идеальных роллов без рыбы

Роллы с огурцом — свежий и лёгкий вариант японской кухни. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат — невероятно вкусно! Попробуйте приготовить сегодня.

Читать полностью » Рецепт торта Анна Павлова: классический десерт с безе, кремом и ягодами сегодня в 4:19

Торт, который тает во рту: как сделать Анну Павлову без ошибок

Хрустящее безе, нежный крем и сочные ягоды — классический торт "Анна Павлова" покорит вас своей воздушностью. Узнайте секрет идеального коржа!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и перцем за 30 минут: советы по ингредиентам сегодня в 4:08

Сытный салат с курицей и болгарским перцем: идеален для ужина на каждый день

Яркий, сытный и с пикантной остринкой — салат с курицей и болгарским перцем станет идеальным ужином. Горячая заправка придаст ему необычный вкус!

Читать полностью » Как приготовить апельсиновые кексы в домашних условиях сегодня в 3:52

Всего 6 ингредиентов — и ваши кексы пахнут как в лучших кондитерских

Порадуйте себя и близких нежными апельсиновыми кексами! Этот простой и быстрый рецепт подарит вам не только вкус, но и уютный аромат домашней выпечки.

Читать полностью » Как приготовить муку из косточек авокадо в домашних условиях — пошаговая инструкция сегодня в 3:26

Натираю, запекаю и добавляю в кофе: неожиданное применение косточки авокадо, о котором молчат

Косточка авокадо — не мусор, а источник полезной муки! Как приготовить её дома и зачем стоит включить в рацион — рассказываем по шагам с советами по использованию.

Читать полностью » Рецепт антрекота из свинины: как приготовить сочное мясо за 30 минут сегодня в 3:04

Французская классика на вашей кухне: антрекот из свинины, который тает во рту

Хотите приготовить идеальный антрекот из свинины? Узнайте, как выбрать мясо, правильно замариновать и обжарить его до сочности. Французский деликатес на вашем столе!

Читать полностью » Как приготовить фаршированные патиссоны — простой рецепт с мясным фаршем и сыром сегодня в 2:49

Вкусно и просто: фаршированные патиссоны за 1 час — идеальное блюдо для летнего ужина

Узнайте, как приготовить невероятно вкусные фаршированные патиссоны. Легкий рецепт, который идеально подходит для летнего стола!

Читать полностью » Домашний балканский сыр без лишнего жира: рецепт на основе творога сегодня в 2:33

Один ингредиент, дуршлаг и соль — и на столе появляется сыр, который выручает в любой ситуации

Балканский сыр можно сделать дома — без сложных ингредиентов и с пользой для фигуры. Как заменить магазинный продукт и при этом не потерять во вкусе?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эту ошибку совершают почти все дачники: как не слить деньги на пустышку для рассады
Садоводство

Дикий луг на участке: как создать клумбу для уникальной флоры Тывы
Красота и здоровье

Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления
Садоводство

Установка забора: как избежать ссор с соседями и найти компромисс
Питомцы

Сны кошек: что означают их движения во сне на самом деле
Авто и мото

США и ЕС ввели пошлины на электромобили из Китая в 2024 году — меры против субсидий
Туризм

Сколько на самом деле стоит дайвинг в Египте в 2025
Красота и здоровье

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru