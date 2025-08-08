Торт, который тает во рту: скрытый секрет советских кондитеров

Хотите удивить гостей необычным десертом? Этот торт — идеальное решение! Он сочетает мягкое печенье, воздушный шоколадный крем и хрустящие грецкие орехи. Просто, вкусно и очень эффектно!

Ингредиенты

Мука пшеничная — 350 г

Коричневый сахар — 140 г

Сметана (15-20%) — 100 г

Сливочное масло — 100 г

Разрыхлитель — 12 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Молоко — 600 мл

Коричневый сахар — 90 г

Сливочное масло — 65 г

Мука пшеничная — 50 г

Какао — 50 г

Яйца — 2 шт.

Грецкие орехи — 120 г

Пошаговый рецепт

Смешайте яйцо с сахаром, добавьте сметану и размягчённое масло. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите эластичное тесто. Скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех) и выпекайте при 180°C 15-20 минут.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и какао. Постепенно влейте молоко, затем варите на слабом огне до загустения. В конце добавьте масло и перемешайте. Орехи порубите, печенье разломайте на кусочки. Смешайте с тёплым кремом, выложите горкой на блюдо и украсьте половинками грецких орехов. Оставьте в холодильнике на ночь.

Нарежьте на порции — и наслаждайтесь нежным вкусом.