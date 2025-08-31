Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Орехи и сухофрукты
Орехи и сухофрукты
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:25

Секрет древних мудрецов: два ореха, которые заставят ваш мозг работать на 100%

Грецкий орех и миндаль повышают когнитивные функции: ученые рекомендуют регулярное употребление

Ясное мышление и хорошая память — качества, которые особенно ценны в современном мире, где ежедневно приходится обрабатывать огромные объёмы информации. В поисках "пищи для мозга" учёные всё чаще обращаются не к редким экзотическим продуктам, а к привычным орехам. Лидеры в этом списке — грецкий орех и миндаль.

Грецкий орех: символ и польза

Форма грецкого ореха неслучайно напоминает мозг — и внешне, и по своему воздействию на организм. Его главный плюс — высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты, разновидности омега-3.

Эти жирные кислоты:
• укрепляют клеточные мембраны нейронов;
• повышают пластичность мозга;
• улучшают передачу сигналов между нервными клетками.

Кроме того, в грецких орехах содержится мелатонин — гормон, отвечающий за регулировку сна. А качественный сон напрямую влияет на укрепление памяти и восстановление когнитивных функций.

Миндаль: защита для нейронов

Миндаль отличается высоким содержанием витамина Е, мощного антиоксиданта. Он защищает клетки мозга от окислительного стресса — процесса, который считается одной из ключевых причин возрастного снижения когнитивных способностей.

Иными словами, миндаль работает как щит, помогая нейронам дольше оставаться активными и здоровыми.

Общие преимущества

Оба вида орехов обладают и схожими свойствами:

• витамины группы B (фолат, B6) способствуют синтезу нейромедиаторов — серотонина и дофамина, отвечающих за концентрацию и устойчивое настроение;
• магний и цинк улучшают передачу нервных импульсов;
• магний дополнительно снижает нервное напряжение, а цинк играет важную роль в работе синапсов.

Что выбрать

Сравнивать орехи напрямую бессмысленно: у каждого свои уникальные достоинства. Грецкий орех богат омега-3 и мелатонином, а миндаль — абсолютный лидер по содержанию витамина Е. Чтобы получить максимальную пользу, диетологи советуют употреблять их в комплексе, сочетая разные орехи в рационе.

Такой подход обеспечивает мозг всеми необходимыми веществами для поддержания ясности ума и сохранения памяти на долгие годы.

Три интересных факта по теме

  1. В Древней Греции грецкие орехи называли "желудями богов" и считали символом мудрости.

  2. Миндаль традиционно входит в средиземноморскую диету, которая признана одной из самых полезных для сердца и мозга.

  3. Учёные Гарварда установили: регулярное употребление орехов снижает риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте почти на 20%.

