Забудьте про картины: новый тренд в декоре стен стоит копейки и смотрится роскошно

Стены квартиры — это не только фон для мебели, но и площадка для самовыражения. Именно они создают атмосферу дома, отражают характер хозяев и делают интерьер уникальным. Вместо привычных картин и постеров можно использовать куда более интересные и нестандартные решения, которые добавят помещению жизни, тепла и индивидуальности.

Живые идеи для настенного декора

Обычный плакат или репродукция может украсить пространство, но сегодня всё больше внимания уделяется личным и нестандартным деталям. В ход идут гербарии, карты, детские рисунки, вышивка и даже коллекции старинных открыток. Такой декор не требует огромных затрат, но позволяет наполнить интерьер особым смыслом.

Сравнение идей настенного оформления