Ремонт: краска и обои
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:11

Маленький пузырь превращается в большую проблему: как остановить

Даже после аккуратной работы на свежеоклеенных стенах могут появиться вздутия. Причин у этой неприятности несколько: плохая подготовка поверхности, ошибки при поклейке или некачественный клей. К счастью, есть несколько способов вернуть обоям аккуратный вид.

Игла: быстрый метод

Если клей ещё не успел полностью высохнуть, можно аккуратно проколоть пузырь тонкой иглой. После этого шпателем разгладьте участок от центра к краям и слегка прижмите полотно к стене. Воздух выйдет, и обои снова будут выглядеть ровными.

Фен: помощь теплом

Хорошо работает и обычный фен. Его включают на слабый режим и прогревают вздувшийся участок с расстояния 15-20 см. Тепло размягчает клей, а затем пузырь легко разглаживается шпателем. Важно действовать осторожно, чтобы не перегреть покрытие и не повредить рисунок.

Клей и шприц: для высохших обоев

Когда обои уже успели высохнуть, простого прокола будет мало. В этом случае воздух выпускают через иглу, а под обои при помощи шприца вводят немного клея (лучше обойного с добавлением ПВА). Лишний состав распределяют валиком или шпателем, излишки выводят через прокол, а затем участок плотно прижимают мягкой тканью.

Влажная тряпка: мягкий способ

Можно использовать и воду. Смоченной тканью протирают проблемное место, чтобы размягчить клей, а затем шпателем аккуратно выгоняют воздух и выравнивают поверхность. Этот способ подходит для небольших вздутий.

Надрез: для серьёзных дефектов

Если пузырь слишком большой, игла не поможет. Тогда делают аккуратный прямой или крестообразный надрез. Через него вводят клей кисточкой или шприцем, выгоняют воздух, а края прижимают к стене. После разглаживания шпателем место становится почти незаметным. Такой метод особенно удобен для обоев с рисунком, где шов легко замаскировать.

Итог

Пузыри на обоях — не приговор. От небольших вздутий легко избавиться с помощью иглы или фена, а серьёзные дефекты исправит клей и аккуратный надрез. Главное — действовать без спешки, и тогда стены снова будут выглядеть идеально.

