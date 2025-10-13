Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Текстурированные стеклотканевые обои с узором
Текстурированные стеклотканевые обои с узором
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:04

Обои под покраску: как сделать стены красивыми и долговечными

Дизайнеры объяснили, как выбрать обои под покраску для разных типов помещений

Обои под покраску — это идеальный выбор для тех, кто хочет изменять интерьер без глобальных затрат и частого ремонта. Такой материал позволяет менять цвет стен, не переклеивая обои. Однако для того чтобы результат радовал долгие годы, важно правильно выбрать, поклеить и покрасить такие обои.

В этой статье расскажем, как сделать всё правильно, какие ошибки избежать и какие материалы лучше всего подойдут для вашего интерьера.

Что такое обои под покраску?

Обои под покраску — это специальный материал для стен, который в дальнейшем можно многократно перекрашивать. В отличие от обычных обоев, такие покрытия всегда белые и не имеют рисунка. Их можно окрасить в любой цвет и менять по мере необходимости.

Они делают из плотного, износостойкого полотна, устойчивого к механическим повреждениям и влагостойкому. Под покраску чаще всего выбирают обои с фактурной поверхностью, но бывают и гладкие.

Виды обоев под покраску

Существует несколько типов обоев под покраску, каждый из которых имеет свои особенности.

Тип обоев Особенности Где использовать Плюсы Минусы
Бумажные Несколько слоев бумаги с гидрофобной пропиткой Для жилых помещений Дешевые, экологичные, легко клеятся Легко повреждаются, теряют вид через несколько лет
Флизелиновые Целлюлоза с полимерным слоем, под покраску Для всех типов помещений Прочные, можно клеить без шпаклевки, устойчивы к влаге Дороже бумажных, могут выцветать
Виниловые Сочетание бумаги/флизелина с поливинилхлоридом Влажные помещения Влагостойкие, долговечные, разнообразие текстур Не "дышат", могут способствовать образованию плесени
Акриловые Вспененный акрил на основе бумаги или флизелина Для жилых помещений Паропроницаемые, экологичные Менее долговечные, чувствительны к влаге
Текстильные Ткань на основе флизелина или бумаги Для гостиной, спальни Долговечные, не выгорают Дорогие, накапливают пыль, боятся влаги
Стеклообои Стекловолокно, плотное, текстурное покрытие Для всех типов помещений Прочные, можно мыть, скрывают дефекты Трудно клеить, ограниченное количество узоров

1. Как выбрать обои под покраску для вашего интерьера?

Выбор обоев зависит от множества факторов, включая функциональное назначение помещения, желаемый стиль и личные предпочтения. Обратите внимание на следующие моменты:

Фактура и плотность

  • Рельефные обои скрывают дефекты стен и добавляют текстурности. Например, имитация штукатурки или тканевого полотна.
  • Гладкие обои проще в монтаже, но требуют идеальной подготовки поверхности.

Совет: для скрытия небольших дефектов на стенах выбирайте обои с выраженным рельефом. Если стены идеально ровные, можно выбрать гладкие обои.

Экологичность

  • Флизелиновые и бумажные обои считаются экологичными, так как не выделяют вредных веществ.
  • Виниловые и акриловые могут содержать вредные компоненты, такие как фталаты, особенно в дешевых вариантах.

Совет: для детских комнат и спален выбирайте экологичные флизелиновые или бумажные обои, которые не выделяют токсинов.

2. Как клеить обои под покраску?

Правильная подготовка стен — залог успешного оклеивания и долговечности покрытия.

1. Подготовка стен

  • Очистите стены от пыли и загрязнений. Если на поверхности есть старое покрытие, удалите его шпателем.
  • Выровняйте стены с помощью шпаклёвки, если есть трещины или неровности.
  • Грунтуйте стену для улучшения сцепления с клеем.

Совет: для финишного покрытия используйте акриловую грунтовку, которая выровняет поверхность и уменьшит расход краски.

2. Нанесение клея

  • Для бумажных обоев клей наносят как на стену, так и на полотно. Важно работать быстро, так как бумага быстро разбухает.
  • Для флизелиновых и виниловых обоев клей наносят только на стену. Это ускоряет процесс и не даёт обоям размокнуть.

Совет: если работаете с флизелином или винилом, используйте клей, специально предназначенный для этого типа обоев.

3. Клеим обои

  • Наносите полотно строго по разметке, чтобы избежать перекосов.
  • Обои под покраску клеятся встык - без нахлёстов. Следите, чтобы не было промежутков между полотнами.

Совет: используйте лазерный нивелир для точной разметки, чтобы не пришлось переделывать работу.

3. Как правильно покрасить обои под покраску?

После того как обои наклеены, следующий шаг — покраска. Важно не только правильно выбрать краску, но и подготовить поверхность.

1. Подготовка

  • Обработайте обои акриловой грунтовкой, чтобы выровнять впитывающую способность и сократить расход краски.

2. Краска

  • Используйте водоэмульсионные акриловые краски - они подходят для любых помещений и обладают хорошей устойчивостью к износу.
  • Краску нужно тщательно перемешать перед нанесением.

Совет: для идеально ровного покрытия используйте половинный класс укрывистости - это оптимальный баланс между качеством покрытия и расходом краски.

3. Нанесение краски

  • Наносите краску в два слоя. Первый слой должен высохнуть полностью (не менее 4 часов) перед нанесением второго.
  • Используйте валик с коротким ворсом для гладких обоев или с длинным ворсом для рельефных.

Совет: для тонких слоёв используйте малярный валик с телескопической ручкой. Это упростит работу, особенно на больших поверхностях.

5. Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте стены: очистите, выровняйте и прогрунтуйте.
  2. Выберите подходящие обои: учитывайте стиль, влажность и нагрузку.
  3. Нанесите клей: следуйте инструкции на упаковке клея.
  4. Наклейте обои: работайте быстро, особенно с бумажными полотнами.
  5. Покрасьте обои: используйте акриловую краску в два слоя, следите за временем высыхания.

Обои под покраску — это отличный способ обновить интерьер без значительных затрат. Они позволяют менять внешний вид стен, адаптируя их под новые тенденции, не прибегая к дорогостоящим ремонтам. Чтобы результат был качественным, важно правильно выбрать обои, подготовить стены и следовать всем рекомендациям по поклейке и покраске.

