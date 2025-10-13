Обои под покраску: как сделать стены красивыми и долговечными
Обои под покраску — это идеальный выбор для тех, кто хочет изменять интерьер без глобальных затрат и частого ремонта. Такой материал позволяет менять цвет стен, не переклеивая обои. Однако для того чтобы результат радовал долгие годы, важно правильно выбрать, поклеить и покрасить такие обои.
В этой статье расскажем, как сделать всё правильно, какие ошибки избежать и какие материалы лучше всего подойдут для вашего интерьера.
Что такое обои под покраску?
Обои под покраску — это специальный материал для стен, который в дальнейшем можно многократно перекрашивать. В отличие от обычных обоев, такие покрытия всегда белые и не имеют рисунка. Их можно окрасить в любой цвет и менять по мере необходимости.
Они делают из плотного, износостойкого полотна, устойчивого к механическим повреждениям и влагостойкому. Под покраску чаще всего выбирают обои с фактурной поверхностью, но бывают и гладкие.
Виды обоев под покраску
Существует несколько типов обоев под покраску, каждый из которых имеет свои особенности.
|Тип обоев
|Особенности
|Где использовать
|Плюсы
|Минусы
|Бумажные
|Несколько слоев бумаги с гидрофобной пропиткой
|Для жилых помещений
|Дешевые, экологичные, легко клеятся
|Легко повреждаются, теряют вид через несколько лет
|Флизелиновые
|Целлюлоза с полимерным слоем, под покраску
|Для всех типов помещений
|Прочные, можно клеить без шпаклевки, устойчивы к влаге
|Дороже бумажных, могут выцветать
|Виниловые
|Сочетание бумаги/флизелина с поливинилхлоридом
|Влажные помещения
|Влагостойкие, долговечные, разнообразие текстур
|Не "дышат", могут способствовать образованию плесени
|Акриловые
|Вспененный акрил на основе бумаги или флизелина
|Для жилых помещений
|Паропроницаемые, экологичные
|Менее долговечные, чувствительны к влаге
|Текстильные
|Ткань на основе флизелина или бумаги
|Для гостиной, спальни
|Долговечные, не выгорают
|Дорогие, накапливают пыль, боятся влаги
|Стеклообои
|Стекловолокно, плотное, текстурное покрытие
|Для всех типов помещений
|Прочные, можно мыть, скрывают дефекты
|Трудно клеить, ограниченное количество узоров
1. Как выбрать обои под покраску для вашего интерьера?
Выбор обоев зависит от множества факторов, включая функциональное назначение помещения, желаемый стиль и личные предпочтения. Обратите внимание на следующие моменты:
Фактура и плотность
- Рельефные обои скрывают дефекты стен и добавляют текстурности. Например, имитация штукатурки или тканевого полотна.
- Гладкие обои проще в монтаже, но требуют идеальной подготовки поверхности.
Совет: для скрытия небольших дефектов на стенах выбирайте обои с выраженным рельефом. Если стены идеально ровные, можно выбрать гладкие обои.
Экологичность
- Флизелиновые и бумажные обои считаются экологичными, так как не выделяют вредных веществ.
- Виниловые и акриловые могут содержать вредные компоненты, такие как фталаты, особенно в дешевых вариантах.
Совет: для детских комнат и спален выбирайте экологичные флизелиновые или бумажные обои, которые не выделяют токсинов.
2. Как клеить обои под покраску?
Правильная подготовка стен — залог успешного оклеивания и долговечности покрытия.
1. Подготовка стен
- Очистите стены от пыли и загрязнений. Если на поверхности есть старое покрытие, удалите его шпателем.
- Выровняйте стены с помощью шпаклёвки, если есть трещины или неровности.
- Грунтуйте стену для улучшения сцепления с клеем.
Совет: для финишного покрытия используйте акриловую грунтовку, которая выровняет поверхность и уменьшит расход краски.
2. Нанесение клея
- Для бумажных обоев клей наносят как на стену, так и на полотно. Важно работать быстро, так как бумага быстро разбухает.
- Для флизелиновых и виниловых обоев клей наносят только на стену. Это ускоряет процесс и не даёт обоям размокнуть.
Совет: если работаете с флизелином или винилом, используйте клей, специально предназначенный для этого типа обоев.
3. Клеим обои
- Наносите полотно строго по разметке, чтобы избежать перекосов.
- Обои под покраску клеятся встык - без нахлёстов. Следите, чтобы не было промежутков между полотнами.
Совет: используйте лазерный нивелир для точной разметки, чтобы не пришлось переделывать работу.
3. Как правильно покрасить обои под покраску?
После того как обои наклеены, следующий шаг — покраска. Важно не только правильно выбрать краску, но и подготовить поверхность.
1. Подготовка
-
Обработайте обои акриловой грунтовкой, чтобы выровнять впитывающую способность и сократить расход краски.
2. Краска
- Используйте водоэмульсионные акриловые краски - они подходят для любых помещений и обладают хорошей устойчивостью к износу.
- Краску нужно тщательно перемешать перед нанесением.
Совет: для идеально ровного покрытия используйте половинный класс укрывистости - это оптимальный баланс между качеством покрытия и расходом краски.
3. Нанесение краски
- Наносите краску в два слоя. Первый слой должен высохнуть полностью (не менее 4 часов) перед нанесением второго.
- Используйте валик с коротким ворсом для гладких обоев или с длинным ворсом для рельефных.
Совет: для тонких слоёв используйте малярный валик с телескопической ручкой. Это упростит работу, особенно на больших поверхностях.
5. Советы шаг за шагом
- Подготовьте стены: очистите, выровняйте и прогрунтуйте.
- Выберите подходящие обои: учитывайте стиль, влажность и нагрузку.
- Нанесите клей: следуйте инструкции на упаковке клея.
- Наклейте обои: работайте быстро, особенно с бумажными полотнами.
- Покрасьте обои: используйте акриловую краску в два слоя, следите за временем высыхания.
Обои под покраску — это отличный способ обновить интерьер без значительных затрат. Они позволяют менять внешний вид стен, адаптируя их под новые тенденции, не прибегая к дорогостоящим ремонтам. Чтобы результат был качественным, важно правильно выбрать обои, подготовить стены и следовать всем рекомендациям по поклейке и покраске.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru