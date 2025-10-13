Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:59

Как выбрать идеальные обои для любого интерьера: советы по материалам

Дизайнеры рассказали, как выбрать обои для дома: от бумажных до жидких вариантов

Обои — это один из самых популярных и удобных способов отделки стен. В отличие от покраски или плитки, обои предлагают множество вариантов: от однотонных полотен до художественных изображений, и могут украсить не только стены, но и потолок. Однако выбор обоев может быть затруднён из-за большого разнообразия материалов, текстур и особенностей эксплуатации.

В этой статье расскажем о разных типах обоев, их преимуществах и недостатках, а также о том, как правильно выбрать подходящий вариант для вашего интерьера.

Виды обоев: чем они отличаются?

Обои различаются по материалу, текстуре, способу нанесения и предназначению. Рассмотрим самые популярные виды и их характеристики.

Тип обоев Основной материал Где использовать Особенности
Бумажные Бумага (одно- или двухслойная) Для жилых помещений Дешевые, экологичные, не подходят для влажных помещений
Флизелиновые Флизелин с бумажной или виниловой поверхностью Для всех типов помещений Устойчивы к влаге, легко клеятся, под покраску
Виниловые Бумага или флизелин + ПВХ Кухня, ванная, коридор Влагостойкие, долговечные, но не паропроницаемые
Акриловые Вспененный акрил Для стен в любых помещениях Экологичные, паропроницаемые, но не долговечные
Текстильные Бумага + ткань (лен, фетр, шелк) Для гостиной, спален Дорогие, красивы, но накапливают пыль и требуют ухода
Стеклообои Стекловолокно Для любых помещений Очень прочные, можно мыть, скрывают дефекты
Жидкие обои Целлюлоза с добавлением пигментов Для любых стен Легко восстанавливаются, создают рельефную поверхность

1. Бумажные обои

Цена: от 189 ₽ за рулон
Где использовать: Для жилых помещений, где не требуется высокая устойчивость к влаге.

Бумажные обои — классика, доступная каждому. Они могут быть как гладкими, так и с тиснением. Гладкие обои идеально подойдут для простых помещений, в то время как рельефные — для создания декоративных эффектов.

Плюсы:

  • Бюджетные, экологичные.
  • Много вариантов дизайна и рисунков.
  • Простые в монтаже.

Минусы:

  • Легко повреждаются, выгорают на солнце.
  • Не подходят для влажных помещений (кухня, ванная).
  • Требуют аккуратности в уходе и стирке.

Совет: если выбрали бумажные обои, отдайте предпочтение двухслойным - они прочнее и лучше скрывают дефекты стен.

2. Флизелиновые обои

Цена: от 450 ₽ за рулон
Где использовать: Для всех типов помещений, включая потолки, санузлы и кухни.

Флизелиновые обои — более прочные и долговечные, чем бумажные. Они могут быть под покраску или с декоративным слоем (виниловым, текстильным). Благодаря своей структуре они скрывают дефекты и позволяют "дышать" стенам.

Плюсы:

  • Устойчивы к влаге, можно мыть.
  • Легкие в укладке — клей наносится только на стены.
  • Хорошо скрывают неровности.

Минусы:

  • Дороже бумажных.
  • Текстурные покрытия могут быть более уязвимыми к царапинам.

Совет: выбирайте флизелиновые обои под покраску - они универсальны и можно менять цвет в любой момент.

3. Виниловые обои

Цена: от 538 ₽ за рулон
Где использовать: На кухне, в ванной, в коридоре, а также в местах с высокой проходимостью.

Виниловые обои состоят из двух слоёв: основа может быть бумажной или флизелиновой, а верхний слой — поливинилхлоридом. Они обладают высокой прочностью и влагостойкостью, а также разнообразием текстур: от гладких до тиснённых.

Плюсы:

  • Долговечные, можно чистить.
  • Влагостойкие, подходят для кухни и ванной.
  • Много вариантов фактур и расцветок.

Минусы:

  • Не паропроницаемы, могут способствовать образованию плесени.
  • Сложнее в монтаже.
  • Содержат ПВХ, который может выделять вредные вещества.

Совет: если планируете покрасить виниловые обои, выбирайте вариант с вспененным винилом - это лучший вариант для покраски.

4. Текстильные обои

Цена: от 2100 ₽ за рулон
Где использовать: Для гостиной, спальни, где требуется эстетика и комфорт.

Текстильные обои — это сочетание текстиля и базового материала, например, флизелина или бумаги. Лен, шелк, фетр — это только некоторые из популярных тканей для обоев. Они создают уют, добавляют теплоту и изысканность.

Плюсы:

  • Эстетичные, долговечные.
  • Не выгорают на солнце.
  • Хорошо скрывают дефекты стен.

Минусы:

  • Дорогие, требуют ухода.
  • Подвержены загрязнению и впитывают запахи.
  • Не подходят для кухни и ванной.

Совет: для интерьера, где обои не подлежат частой очистке (гостиная или спальня), выбирайте текстильные покрытия.

5. Стеклообои

Цена: от 2100 ₽ за рулон
Где использовать: Для всех типов помещений, в том числе для санузлов.

Стеклообои — это обои из стекловолокна, которые служат как финишное покрытие. Они имеют высокую прочность, не боятся влаги и долговечны. Стеклообои можно красить, а также они скрывают небольшие дефекты стен.

Плюсы:

  • Экологичные, прочные, можно мыть.
  • Скрывают мелкие дефекты.
  • Паропроницаемые.

Минусы:

  • Ограниченный выбор рисунков.
  • Тяжёлые, их труднее клеить.
  • Не подходят для слишком влажных помещений.

Совет: стеклообои — отличное решение для коридоров и помещений, где требуется прочность и долговечность покрытия.

6. Жидкие обои

Цена: от 380 ₽ за 1 кг
Где использовать: Для стен в любых помещениях.

Жидкие обои — это декоративная штукатурка на целлюлозной основе. Они наносятся шпателем и создают эффект рельефа. Это идеальный вариант для маскировки дефектов.

Плюсы:

  • Легко реставрируются.
  • Создают оригинальный рельеф, не оставляют швов.
  • Улучшают тепло- и звукоизоляцию.

Минусы:

  • Долгий монтаж.
  • Ограниченный выбор цветов.
  • Чувствительны к влажности.

Совет: выбирайте жидкие обои для создания рельефных акцентных стен. Их легко восстановить, если покрытие повреждается.

7. Фотообои

Цена: от 500 ₽ за рулон
Где использовать: Для акцентных стен в гостиной, спальне или офисе.

Фотообои — это полотна, которые образуют единый рисунок на стене. Существуют как глянцевые, так и матовые варианты, и они могут быть использованы для создания эффектных визуальных акцентов в комнате.

Плюсы:

  • Оригинальность, создают перспективу.
  • Множество вариантов — от природных мотивов до городских пейзажей.
  • Помогают зонировать пространство.

Минусы:

  • Трудный монтаж.
  • Иногда сложно вписать в интерьер.
  • Могут быстро надоесть.

Совет: используйте фотообои для акцентных стен, чтобы не перегрузить пространство и сделать его интересным.

