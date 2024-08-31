Как выбрать обои
Перед тем как купить обои, определитесь, что вы хотите видеть в результате ремонта. Например, важно понимать, какую атмосферу вы хотите создать в комнате.
Если это спальня, важно, чтобы интерьер не был слишком светлым. Выбирайте спокойные цвета для стен. Если это кухня или гостиная, вы можете выбрать более яркие цвета обоев.
Кроме того, подумайте, хотите ли вы, чтобы весь дом был в едином стиле или каждая комната должна быть уникальна по цвету и дизайну.
Обои всегда легко и быстро поддаются ремонту. Главное — правильно подобрать оттенок и фактуру.
Вы можете выбрать гладкие обои, если стиль дома минималистичен. Фактурные обои добавят больше тепла и уюта в интерьер.
Как выбрать стиль обоев
Обои должны соответствовать стилю вашего дома. Если это классика, выбирайте простые, мягкие оттенки. Например, белый, серый, бежевый. Лучше всего подойдут обои без ярких рисунков и узоров.
Для яркого интерьера подойдут красочные обои разных цветов и фактур. Например, можно выбрать обои с цветами, полосами, узорами и рисунками.
Также можно украсить интерьер одной или двумя акцентными стенами. Это означает, что большинство стен нейтральных цветов, а одна более яркая и красочная.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael D Beckwith (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе
Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.
Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на "Северных потоках"
Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"
Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.