Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата

Оклеить стены обоями можно и без профессиональной бригады — достаточно правильно подготовить поверхность и соблюдать технологию. Специалист по отделке Антон Зудаков объясняет, какие шаги обязательны и какие нюансы помогут избежать ошибок.

Подготовка стен

Хорошее покрытие держится только на ровной и чистой поверхности.

"Даже самые дорогие обои не скроют неровности или дефекты поверхности", — говорит Антон Зудаков.

Этапы подготовки:

Снимите старые обои или краску. Для плотного покрытия используйте горячую воду или специальные растворы. Зашпаклюйте трещины и неровности. Смесь должна быть консистенции сметаны. При больших дефектах нанесите штукатурку, после высыхания прошлифуйте. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания. Сделайте разметку: с помощью уровня проведите вертикальные линии для точного наклеивания.

Совет: отметки карандашом ставьте минимальные — тонкие обои могут их просвечивать.

Встык или внахлёст?

Есть два способа стыковки:

• внахлёст - край одного полотна заходит на соседнее на 1-2 см;

• встык - полосы соединяются торцами вплотную.

Современные материалы чаще клеят встык — так получается аккуратнее.

"Выбор, откуда начинать клеить обои, зависит от особенностей помещения. Если есть рисунок, стартуйте с незаметного участка", — советует эксперт.

Пошаговая инструкция

Нарежьте полотна. Оставляйте запас в несколько сантиметров. При сложном рисунке заранее рассчитайте стыки. Приготовьте клей. Разводите порошок в тёплой воде, тщательно размешивая. Для флизелиновых обоев клей наносят на стену, для бумажных — ещё и на сами полотна. Нанесите клей. Используйте валик или кисть. Следите, чтобы не оставалось сухих мест, но не перегружайте поверхность. Наклейте полотно. Приложите его к стене по разметке, разгладьте от центра к краям мягкой тряпкой. Излишки обрежьте ножом.

Советы мастера

• Купите на один рулон больше расчётного — пригодится для подгонки рисунка или ремонта в будущем.

• Во время работы и до высыхания избегайте сквозняков и жары.

• Работать удобнее вдвоём: один прикладывает полотно, второй помогает разглаживать.

Главное

Ровные стены, правильный клей и аккуратное нанесение — три условия, которые обеспечат качественный результат. А если запастись терпением и следовать инструкции, даже первый опыт поклейки обоев будет успешным.