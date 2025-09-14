Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата
Оклеить стены обоями можно и без профессиональной бригады — достаточно правильно подготовить поверхность и соблюдать технологию. Специалист по отделке Антон Зудаков объясняет, какие шаги обязательны и какие нюансы помогут избежать ошибок.
Подготовка стен
Хорошее покрытие держится только на ровной и чистой поверхности.
"Даже самые дорогие обои не скроют неровности или дефекты поверхности", — говорит Антон Зудаков.
Этапы подготовки:
- Снимите старые обои или краску. Для плотного покрытия используйте горячую воду или специальные растворы.
- Зашпаклюйте трещины и неровности. Смесь должна быть консистенции сметаны.
- При больших дефектах нанесите штукатурку, после высыхания прошлифуйте.
- Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
- Сделайте разметку: с помощью уровня проведите вертикальные линии для точного наклеивания.
Совет: отметки карандашом ставьте минимальные — тонкие обои могут их просвечивать.
Встык или внахлёст?
Есть два способа стыковки:
• внахлёст - край одного полотна заходит на соседнее на 1-2 см;
• встык - полосы соединяются торцами вплотную.
Современные материалы чаще клеят встык — так получается аккуратнее.
"Выбор, откуда начинать клеить обои, зависит от особенностей помещения. Если есть рисунок, стартуйте с незаметного участка", — советует эксперт.
Пошаговая инструкция
-
Нарежьте полотна. Оставляйте запас в несколько сантиметров. При сложном рисунке заранее рассчитайте стыки.
-
Приготовьте клей. Разводите порошок в тёплой воде, тщательно размешивая. Для флизелиновых обоев клей наносят на стену, для бумажных — ещё и на сами полотна.
-
Нанесите клей. Используйте валик или кисть. Следите, чтобы не оставалось сухих мест, но не перегружайте поверхность.
-
Наклейте полотно. Приложите его к стене по разметке, разгладьте от центра к краям мягкой тряпкой. Излишки обрежьте ножом.
Советы мастера
• Купите на один рулон больше расчётного — пригодится для подгонки рисунка или ремонта в будущем.
• Во время работы и до высыхания избегайте сквозняков и жары.
• Работать удобнее вдвоём: один прикладывает полотно, второй помогает разглаживать.
Главное
Ровные стены, правильный клей и аккуратное нанесение — три условия, которые обеспечат качественный результат. А если запастись терпением и следовать инструкции, даже первый опыт поклейки обоев будет успешным.
