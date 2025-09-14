Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поклейка обоев
Поклейка обоев
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:19

Обои ложатся, как по маслу: секрет аккуратного результата

Эксперт Зудаков объяснил, какие ошибки чаще всего допускают при поклейке обоев

Оклеить стены обоями можно и без профессиональной бригады — достаточно правильно подготовить поверхность и соблюдать технологию. Специалист по отделке Антон Зудаков объясняет, какие шаги обязательны и какие нюансы помогут избежать ошибок.

Подготовка стен

Хорошее покрытие держится только на ровной и чистой поверхности.

"Даже самые дорогие обои не скроют неровности или дефекты поверхности", — говорит Антон Зудаков.

Этапы подготовки:

  1. Снимите старые обои или краску. Для плотного покрытия используйте горячую воду или специальные растворы.
  2. Зашпаклюйте трещины и неровности. Смесь должна быть консистенции сметаны.
  3. При больших дефектах нанесите штукатурку, после высыхания прошлифуйте.
  4. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
  5. Сделайте разметку: с помощью уровня проведите вертикальные линии для точного наклеивания.

Совет: отметки карандашом ставьте минимальные — тонкие обои могут их просвечивать.

Встык или внахлёст?

Есть два способа стыковки:
внахлёст - край одного полотна заходит на соседнее на 1-2 см;
встык - полосы соединяются торцами вплотную.

Современные материалы чаще клеят встык — так получается аккуратнее.

"Выбор, откуда начинать клеить обои, зависит от особенностей помещения. Если есть рисунок, стартуйте с незаметного участка", — советует эксперт.

Пошаговая инструкция

  1. Нарежьте полотна. Оставляйте запас в несколько сантиметров. При сложном рисунке заранее рассчитайте стыки.

  2. Приготовьте клей. Разводите порошок в тёплой воде, тщательно размешивая. Для флизелиновых обоев клей наносят на стену, для бумажных — ещё и на сами полотна.

  3. Нанесите клей. Используйте валик или кисть. Следите, чтобы не оставалось сухих мест, но не перегружайте поверхность.

  4. Наклейте полотно. Приложите его к стене по разметке, разгладьте от центра к краям мягкой тряпкой. Излишки обрежьте ножом.

Советы мастера

• Купите на один рулон больше расчётного — пригодится для подгонки рисунка или ремонта в будущем.
• Во время работы и до высыхания избегайте сквозняков и жары.
• Работать удобнее вдвоём: один прикладывает полотно, второй помогает разглаживать.

Главное

Ровные стены, правильный клей и аккуратное нанесение — три условия, которые обеспечат качественный результат. А если запастись терпением и следовать инструкции, даже первый опыт поклейки обоев будет успешным.

