Нанесение декоративной штукатурки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Покраска, обои или штукатурка: плюсы, минусы и реальные цены

Эксперт Алексей Орехов сравнил стоимость отделки стен в Москве, Петербурге и регионах

Чистовая отделка стен — этап, который чаще всего "съедает" значительную часть бюджета при ремонте. От выбора способа оформления зависит не только итоговый вид квартиры, но и расходы. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов сравнил основные варианты.

Покраска стен

Самый доступный вариант при условии, что стены подготовлены хорошо.

  • Москва: работа мастера от 500-600 ₽/м², вместе с грунтовкой, шпаклёвкой и краской сумма выходит 600-1 000 ₽.

  • Санкт-Петербург: 500-850 ₽/м².

  • Регионы: 400-700 ₽/м², разница объясняется и оплатой труда, и ценами на материалы.

Плюсы: недорого, быстро, легко обновить.
Минусы: требует качественной подготовки поверхности, иначе дефекты будут заметны.

Оклейка обоями

Более затратный вариант, но с широкой вариативностью.

  • Москва:

    • бюджетные — 600-1 000 ₽/м²;

    • средний сегмент — 900-1 200 ₽/м²;

    • премиальные коллекции — от 1 500 ₽.

  • Петербург: дешевле на 100-200 ₽/м².

  • Регионы: бюджетные 300-500 ₽/м², средний сегмент 550-700 ₽/м². Дорогие дизайнерские обои стоят одинаково почти везде из-за курса валют и транспортировки.

Плюсы: выбор фактур, цветов и стилей, возможность скрыть мелкие дефекты.
Минусы: чем сложнее материал и рисунок, тем дороже монтаж.

Декоративная штукатурка

Самое дорогое решение, требующее профессионального исполнения.

  • Москва: 3 800-5 200 ₽/м² за популярные покрытия (травертин, микроцемент).

  • Санкт-Петербург: на 200-300 ₽ дешевле.

  • Регионы: от 3 200 ₽/м², но с качественными смесями и сложной техникой цена догоняет столичную.

Плюсы: долговечность, уникальный внешний вид, статусность.
Минусы: высокая цена, мало мастеров, способных сделать качественно.

Что выбрать

Орехов подчёркивает, что итоговая сумма зависит от площади и уровня материалов. Например:

  • комната 20 м² в Москве с обоями среднего класса обойдётся примерно в 20 тыс. ₽, в Екатеринбурге — 12-14 тыс. ₽;

  • декоративная штукатурка для такого же помещения — 70-80 тыс. ₽ и выше, независимо от города.

Заключение

Для базового ремонта доступнее всего покраска и недорогие обои — особенно в регионах. Декоративные покрытия стоят дорого везде, так как их цена формируется редкостью материалов и квалификацией мастеров. Экономия возможна только за счёт площади и упрощения выбранного варианта.

