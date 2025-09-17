Покраска, обои или штукатурка: плюсы, минусы и реальные цены
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Чистка батарей кажется простым делом, но за пылью и налетом скрывается причина низкой теплоотдачи. Узнайте эффективные способы ухода.Читать полностью » вчера в 19:50
Смесь колы, уксуса, соли и моющего средства звучит как шутка, но она действительно отмывает пригоревшие кастрюли, унитазы и душевые кабины.Читать полностью » сегодня в 15:05
Натёртое мыло, сода и соль заменяют магазинные таблетки для бачка. Лайфхак, который реально работает и экономит время на уборке.Читать полностью » вчера в 18:40
Лимонная кожура — не мусор, а кладезь полезных свойств. Рассказываем 8 способов применить её в доме, на кухне и для ухода за собой.Читать полностью » вчера в 17:33
Стеклянные банки полезны в хозяйстве, но снять с них этикетки непросто. Разбираем эффективные способы избавиться от бумаги и клея без лишних усилий.Читать полностью » вчера в 16:16
Какой материал выбрать для крыши? От классической черепицы до мембраны — разбираем плюсы и минусы популярных решений с архитектором.Читать полностью » вчера в 15:11
Даже самые надёжные пластиковые окна со временем теряют вид. Почему это происходит и как вернуть рамам аккуратность без замены — разбираемся с экспертом.Читать полностью » вчера в 14:36
Микроволновка упрощает готовку, но многие используют её неправильно. Узнайте об ошибках, которые портят продукты и сокращают срок службы печи.Читать полностью »