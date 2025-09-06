Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картина под углом на стене
Картина под углом на стене
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:30

Какие крепления выбрать для лёгких и тяжёлых предметов

Эксперты рассказали, как повесить картины и зеркала без сверления стен

Разместить картины, зеркала или другие элементы декора на стенах съёмной квартиры без сверления — задача вполне выполнимая. Главное — подобрать способ, который позволит сохранить покрытие в целости и при этом обеспечит надёжную фиксацию. Существует несколько решений, каждое из которых подходит для разных материалов и веса предметов.

Жидкие гвозди

Этот строительный клей считается одним из самых прочных вариантов для тяжёлых рам и зеркал. Перед использованием нужно очистить и обезжирить как поверхность стены, так и обратную сторону предмета. Клей наносят точечно или зигзагом, затем прижимают декор к стене на несколько секунд. После высыхания состав держит предметы очень крепко, а следы от него минимальны и их легко замаскировать.

Винная пробка

Оригинальный способ, который подойдёт тем, кто любит нестандартные решения. Пробку разрезают на кружки толщиной около 1 см и приклеивают к стене в местах креплений. После высыхания в пробку вкручивают небольшие саморезы и подвешивают предмет. Такой вариант даёт возможность разместить даже довольно тяжёлые элементы. При снятии декора небольшие следы от пробки легко скрываются.

Двусторонний скотч

Для лёгких картин, фотографий или постеров лучше всего использовать двусторонний скотч на пенной основе. Он обеспечивает плотное прилегание к поверхности и выдерживает небольшой вес. Перед приклеиванием важно очистить стену. При снятии декора скотч практически не оставляет следов.

Крючки-липучки

Эти крепления продаются с клейкими полосками, которые можно легко снять без повреждений. Существуют варианты с разной грузоподъёмностью, поэтому их можно использовать как для лёгких постеров, так и для рам среднего веса. Установка занимает всего несколько минут — достаточно следовать инструкции на упаковке.

Леска или струна

Если нужно создать композицию из нескольких картин или фотографий, подойдёт вариант с натянутой леской. Для этого на стену устанавливают съёмные крючки или липучки, между ними натягивают леску или струну. Элементы декора подвешивают с помощью прищепок или клипс. Такой метод удобен тем, что композицию легко менять, переставляя предметы без следов на стенах.

Правильный выбор зависит от веса и вида декора, а также от покрытия стен. Благодаря этим методам можно сохранить жильё в порядке и при этом оформить пространство по своему вкусу.

