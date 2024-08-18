Какие картины не стоит вешать на стены: советы по созданию комфортного интерьера дома

Оформление стен жилища различными арт-объектами, такими как панно, фотографии или картины, стало привычной практикой. Однако, уследить за всеми новинками мира живописи почти невозможно. Мы расскажем лишь о тех работах, которые могут негативно повлиять на впечатление от ремонта и сделать пространство менее комфортным.
Вот наиболее распространённые ошибки, которые допускают при выборе картин для интерьера.
Цвет
Важно учитывать не только цвет стен, но и всю окружающую обстановку. Эксперты рекомендуют подбирать оттенки, которые способствуют расслаблению. Зелёный цвет успокаивает, розовый настраивает на лирический лад, а желтый и оранжевый — поднимают настроение и придают бодрости.
Узоры
Сложные узоры и элементы могут притягивать внимание и отвлекать, мешая расслабиться или сосредоточиться. Более нейтральными считаются изображения с простыми, легкими линиями.
Сочетание стилей
Картина должна гармонировать с интерьером. Например, к спокойным цветам стен не подойдут яркие, броские изображения.
Эффект
Картины должны соответствовать уровню ремонта и бюджета. Дорогие произведения подчеркнут статус владельца, но и остальная обстановка должна соответствовать этому уровню.
Фото: flickr.com/MyWallArt (CC BY 2.0 license)
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