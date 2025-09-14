Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Стульчик у стены делает ноги сильнее без приседаний со штангой

Исследователи: упражнение стульчик у стены укрепляет квадрицепсы и ягодицы

Упражнение, которое можно выполнить где угодно и без спортивного инвентаря, называется "стульчик у стены". Человек словно "садится" в воображаемый стул, опирается спиной на вертикальную поверхность и остаётся в этом положении. Простое на первый взгляд движение способно дать мощную нагрузку мышцам, особенно если удерживать позу достаточно долго.

Почему это работает

"Стульчик" относится к изометрическим упражнениям. Здесь мышцы находятся в напряжении, но не меняют длину. Такой формат тренинга не требует сложной техники, но помогает укрепить ноги и ягодицы.

Во время удержания позы активнее всего работают квадрицепсы и ягодичные мышцы. Чем дольше длится подход, тем сильнее они устают и тем лучше запускаются процессы роста. Однако для прогресса важно постоянно усложнять задачу — увеличивать время, добавлять нагрузку или новые вариации.

"Изометрические упражнения вполне подходят для наращивания мышц", — отметили авторы системного обзора.

Советы шаг за шагом

  • Встаньте в шаге от стены, стопы на ширине бёдер.

  • Присядьте до параллели бёдер с полом и прижмитесь спиной.

  • Проверьте, чтобы колени образовали прямой угол.

  • Удерживайте позу 30-60 секунд.

Для усложнения можно:

  • положить на бёдра гантели или блины;
  • поднять одну ногу и держать баланс;
  • поочерёдно поднимать колени;
  • подключить движения руками с гантелями или медболом.

Такой вариант силовой гимнастики легко интегрировать в домашние тренировки, где обычно используют коврик, фитнес-резинки или скамью.

Мифы и правда

Миф: статические упражнения не развивают силу.
Правда: мышцы становятся сильнее, но только в том угле, где они тренируются. Поэтому "стульчик" не поможет поднять больший вес в приседе, но позволит дольше выдерживать статическую нагрузку.

Миф: нагрузка на колени опасна.
Правда: исследования показали, что для здоровых суставов упражнение безопасно. Исключение — травмы задней крестообразной связки, при которых лучше подбирать щадящие варианты.

FAQ

Как часто можно делать "стульчик"?
Если мышцы не болят, упражнение можно выполнять хоть каждый день. При сильной крепатуре дайте телу сутки на восстановление.

Что лучше: "стульчик" или классические приседания?
Оба варианта полезны. Изометрия укрепляет мышцы и развивает выносливость, а динамические приседания повышают силу и улучшают координацию. Оптимально — сочетать их.

Можно ли заменить спортзал только "стульчиком"?
Нет. Это упражнение полезно, но не развивает все группы мышц. Для комплексной тренировки добавьте выпады, подъёмы на платформу, работу с эспандером.

Исторический контекст

Изометрические техники появились ещё в античные времена, когда воины отрабатывали силу, удерживая оружие или щит в статичных позах. В XX веке такой подход получил научное подтверждение: немецкие и японские тренеры использовали статику для подготовки спортсменов. Сегодня "стульчик" включают в школьные нормативы, программы фитнес-клубов и даже курсы реабилитации.

А что если…

Если удерживать позу слишком долго, можно перегрузить мышцы или вызвать онемение ног. Поэтому лучше начинать с коротких интервалов и постепенно увеличивать время. Тем, кто только восстанавливается после травмы, стоит согласовать нагрузку с врачом или физиотерапевтом.

Интересные факты

  1. Упражнение активно применяют лыжники и бегуны для укрепления ног.

  2. Вариация на одной ноге прокачивает не только квадрицепсы, но и мышцы кора.

  3. В фитнес-приложениях "стульчик" нередко используют как челлендж: кто дольше продержится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев сегодня в 2:50

Три простых упражнения для шеи дома: без тренажеров и лишних трат

Почему у многих людей болит шея и как это связано с привычкой пользоваться смартфоном? Простая тренировка поможет избежать проблем.

Читать полностью » Учёные: вис на турнике не помогает стать выше, но улучшает осанку сегодня в 2:16

Турник помогает стать выше? Ответ скрыт в одной неожиданной детали

Может ли турник действительно сделать вас выше? Наука отвечает иначе, чем популярные мифы — но польза от упражнений всё же очевидна.

Читать полностью » Ия Зорина: научиться кататься на велосипеде можно в любом возрасте сегодня в 2:10

Ошибки новичков на велосипеде, из-за которых падают даже опытные

Освоить велосипед можно в любом возрасте. Какие шаги помогут быстрее встать на колёса и избежать типичных ошибок — читайте в материале.

Читать полностью » Врач Георгий Темичев назвал эффективные упражнения при остеоартрозе коленного сустава сегодня в 1:50

Артроз не ждёт старости: болезнь всё чаще выбирает тех, кто сидит слишком много

Узнайте, как простые упражнения укрепляют мышцы ног, защищают коленные суставы и помогают при боли даже тем, кто уже столкнулся с артрозом.

Читать полностью » Тренер рассказала о растяжке для разминки суставов и мышц сегодня в 1:10

Секрет утренней разминки, о котором забывают в спортзале

Короткий комплекс из пяти упражнений поможет зарядиться энергией, снять зажатость в мышцах и сделать суставы подвижнее.

Читать полностью » Исследования показали: уроки по технике Александера улучшают осанку и подвижность сегодня в 0:50

Привычка держать голову вперёд ломает спину: метод Александера исправляет

Метод, придуманный актёром более века назад, помогает иначе взглянуть на привычные движения и избавиться от ненужного напряжения.

Читать полностью » Фитнес-тренер Дарья Князева объяснила, как выполнять домашнюю кардиотренировку сегодня в 0:10

11 движений, которые прокачивают сердце лучше марафона

Простая домашняя кардиотренировка с элементами боевых искусств поможет развить выносливость, укрепить мышцы и зарядиться энергией.

Читать полностью » Физиотерапевт Энди Фата-Чан назвал 7 упражнений для оценки биологического возраста после 30 лет вчера в 22:07

За 30 и уже чувствуете усталость? Эти движения раскроют биологический возраст

Семь простых упражнений могут показать, стареет ли ваше тело быстрее или медленнее сверстников. Сможете выполнить их все?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: мурлыканье кошек снижает давление и частоту сердечных сокращений у человека
Садоводство

Энди Фергюсон: карликовые фруктовые деревья могут плодоносить в домашних условиях
Красота и здоровье

Врач Скорпилева предупредила об осенней аллергии на помидоры, арбузы и ягоды
Спорт и фитнес

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна
Авто и мото

Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах
Красота и здоровье

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Дом

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet