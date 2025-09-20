100 отжиманий от стены в день: странный эксперимент, который реально изменил тело и мозг

Работа из дома имеет свои плюсы, но вместе с ними приходит и малоподвижный образ жизни. Постоянное сидение за компьютером сказывается на осанке, циркуляции и общем самочувствии. Журналист Джеймс Фрю решил протестировать простой способ исправить ситуацию: в течение месяца он делал по 100 отжиманий от стены каждый день. Вот что получилось.

Почему именно отжимания от стены

Эта вариация отжиманий подходит даже новичкам: не нужно менять одежду или освобождать место, достаточно найти свободный участок стены. К тому же упражнение не воспринимается как полноценная тренировка, а скорее как небольшая разминка во время рабочего дня.

Фрю выбрал цель — выполнять 100 повторений в день, разбивая их на несколько подходов между задачами. Такой метод позволял двигаться, делать паузы и одновременно тренировать технику.

1. Форма стала лучше

Отжимания от стены помогают отработать правильное положение корпуса и рук.

"Если ладони не находятся на уровне плеч и не прижаты к стене, при сгибании локтей возникает ощущение, будто вот-вот потеряешь равновесие", — отметил Фрю.

Правильная техника здесь ключевая. Именно поэтому исследование в Journal of Strength and Conditioning Research показало: базовые вариации отжиманий помогают наращивать мышцы даже без дополнительного оборудования.

2. Улучшилось самочувствие

Многочасовое сидение негативно влияет на здоровье.

По данным клиники Майо, длительное нахождение в кресле связано с повышением давления, уровнем сахара в крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Там же отмечают:

"Физическая активность помогает поддерживать мышечный тонус и положительно влияет на психическое здоровье".

Фрю заметил, что короткие "подходы" отжиманий разгоняли кровь, помогали встряхнуться и возвращали ясность ума.

3. Усилился кор

Отжимания задействуют грудные мышцы, плечи и руки. Но при правильном выполнении активно включается и кор — мышцы середины тела.

Фрю отметил, что при обычных отжиманиях он часто забывал напрягать пресс и прогибался в пояснице. Работа у стены помогла сфокусироваться именно на активации кора.

"Позиция в отжиманиях от стены почти такая же, как в планке. Поэтому укрепление кора в этих упражнениях положительно сказывается и на других тренировках", — отметил автор.

Итог

Ежедневные 100 отжиманий от стены помогли Джеймсу:

улучшить технику,

сделать рабочие дни активнее,

укрепить мышцы кора.

Этот вариант отлично подойдёт тем, кто ищет доступный и безопасный способ добавить движения в свой день.