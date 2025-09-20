100 отжиманий от стены в день: странный эксперимент, который реально изменил тело и мозг
Работа из дома имеет свои плюсы, но вместе с ними приходит и малоподвижный образ жизни. Постоянное сидение за компьютером сказывается на осанке, циркуляции и общем самочувствии. Журналист Джеймс Фрю решил протестировать простой способ исправить ситуацию: в течение месяца он делал по 100 отжиманий от стены каждый день. Вот что получилось.
Почему именно отжимания от стены
Эта вариация отжиманий подходит даже новичкам: не нужно менять одежду или освобождать место, достаточно найти свободный участок стены. К тому же упражнение не воспринимается как полноценная тренировка, а скорее как небольшая разминка во время рабочего дня.
Фрю выбрал цель — выполнять 100 повторений в день, разбивая их на несколько подходов между задачами. Такой метод позволял двигаться, делать паузы и одновременно тренировать технику.
1. Форма стала лучше
Отжимания от стены помогают отработать правильное положение корпуса и рук.
"Если ладони не находятся на уровне плеч и не прижаты к стене, при сгибании локтей возникает ощущение, будто вот-вот потеряешь равновесие", — отметил Фрю.
Правильная техника здесь ключевая. Именно поэтому исследование в Journal of Strength and Conditioning Research показало: базовые вариации отжиманий помогают наращивать мышцы даже без дополнительного оборудования.
2. Улучшилось самочувствие
Многочасовое сидение негативно влияет на здоровье.
По данным клиники Майо, длительное нахождение в кресле связано с повышением давления, уровнем сахара в крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Там же отмечают:
"Физическая активность помогает поддерживать мышечный тонус и положительно влияет на психическое здоровье".
Фрю заметил, что короткие "подходы" отжиманий разгоняли кровь, помогали встряхнуться и возвращали ясность ума.
3. Усилился кор
Отжимания задействуют грудные мышцы, плечи и руки. Но при правильном выполнении активно включается и кор — мышцы середины тела.
Фрю отметил, что при обычных отжиманиях он часто забывал напрягать пресс и прогибался в пояснице. Работа у стены помогла сфокусироваться именно на активации кора.
"Позиция в отжиманиях от стены почти такая же, как в планке. Поэтому укрепление кора в этих упражнениях положительно сказывается и на других тренировках", — отметил автор.
Итог
Ежедневные 100 отжиманий от стены помогли Джеймсу:
-
улучшить технику,
-
сделать рабочие дни активнее,
-
укрепить мышцы кора.
Этот вариант отлично подойдёт тем, кто ищет доступный и безопасный способ добавить движения в свой день.
