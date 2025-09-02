Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
отжимания
отжимания
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:30

Упражнение у стены, которое скрывает секрет сильной осанки

Польза отжиманий от стены для осанки и мышц верхней части тела — Лиззи Мэй

Отжимания от стены — это простое и доступное упражнение, которое помогает укрепить верхнюю часть тела даже тем, кто пока не готов к классическим отжиманиям на полу. Такой вариант снижает нагрузку, позволяя постепенно подготовить мышцы и суставы к более сложным формам. Но и сам по себе он является эффективным способом развить силу, выносливость и правильную технику.

Чем полезны отжимания от стены

Регулярная практика помогает укрепить грудные мышцы, плечи, руки и спину. Дополнительно тренируется пресс, улучшается осанка и подвижность верхней части корпуса. За счёт вертикального положения нагрузка становится более щадящей для поясницы и запястий, что делает упражнение подходящим для новичков и людей с ограничениями.

"Разместив руки на стене, мы снижаем сложность, но продолжаем прорабатывать мышцы, необходимые для классических отжиманий", — сказал тренер Рик Ричи.

Секрет эффективности прост: чем ближе тело к стене, тем меньше усилий требуется для преодоления силы тяжести. Это позволяет постепенно переходить к более сложным вариантам.

Техника выполнения

  1. Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стены, стопы поставьте на ширину бёдер.

  2. Ладони разместите на уровне плеч, слегка шире их.

  3. Согните локти и приблизьте грудь к стене под углом 45 градусов.

  4. Вернитесь в исходное положение, сохраняя корпус прямым.

"Держите тело в одну линию от головы до стоп и выполняйте движение медленно, контролируя форму", — отметил Ричи.

Полезные советы

  1. Держите пресс в напряжении. Это не только укрепляет мышцы живота, но и помогает избежать прогиба поясницы.

  2. Правильно дышите. На усилии выдыхайте, на опускании — вдыхайте.

  3. Следите за шеей. Голова, шея и позвоночник должны образовывать прямую линию.

  4. Включайте спину. Сводите лопатки, словно зажимаете карандаш между ними.

  5. Контролируйте таз. Избегайте провисания бёдер — держите корпус как в планке.

  6. Работайте на качество, а не на количество. Лучше меньше повторов, но с правильной техникой.

"Начинайте с трёх подходов до потери правильной формы и постепенно увеличивайте число повторений", — посоветовала тренер Лиззи Мэй.

Варианты для прогрессии

Когда базовый вариант освоен, можно усложнять задачу:
• Медленные отжимания с паузой внизу (увеличение времени под нагрузкой).
• Постановка ног дальше от стены для роста нагрузки на грудь и руки.
• Взрывные отжимания с лёгким отрывом ладоней.
• Выполнение на одной ноге для акцента на пресс.
• Отжимания одной рукой — продвинутый уровень с максимальной нагрузкой на корпус.

Почему это важно в жизни

Сила, полученная от таких упражнений, проявляется и в повседневных задачах: от лёгкости при вставании с пола и открывании дверей до уверенности в беге и работе с отягощениями. Отжимания от стены учат контролю над телом и создают прочный фундамент для перехода к полноценным тренировкам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта сегодня в 4:10

Сердце на грани: что означает пульс выше 200 ударов при тренировке

Что делать, если во время тренировки пульс внезапно подскакивает выше 200 ударов? Разбираем, когда это допустимо, а когда опасно для здоровья.

Читать полностью » Джефф Трипп рассказал, как выбрать время для кардиотренировки утром или вечером сегодня в 3:50

Кардио утром или вечером? Ошибка, из-за которой усилия пропадают даром

Когда лучше выходить на пробежку — утром или вечером? Ответ не так очевиден: многое зависит от привычек, целей и даже качества сна.

Читать полностью » Тренер Джастис Уильямс представил 20-минутную тренировку рук с гирей сегодня в 3:30

20 минут, одна гиря — и руки выглядят так, будто вы месяцами ходите в зал

Гиря способна заменить целый спортзал: всего 20 минут тренировки — и ваши руки, плечи и корпус получают полноценную нагрузку. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: упражнение «Гидрант» помогает развивать глубокие мышцы живота сегодня в 3:16

Живот плоский, талия стройная — секрет кроется в одном упражнении

Чтобы увидеть рельефный пресс, одного качания кубиков недостаточно. Важнее техника, кардио и правильное упражнение, о котором знают далеко не все.

Читать полностью » Анджела Гаргано назвала лучшие упражнения для бицепсов и трицепсов сегодня в 3:10

Масса или сила: что важнее для тех, кто мечтает о мощных руках

Сильные руки — это не только красота, но и залог здоровья. Узнайте, как грамотно тренироваться, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.

Читать полностью » Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку сегодня в 2:50

Пресс под угрозой: самые частые ошибки при классических упражнениях

Скучные скручивания можно заменить десятками эффективных упражнений. Узнайте, какие вариации помогут укрепить пресс и сделают тренировки интереснее.

Читать полностью » Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США сегодня в 2:30

Велотренажёр против скручиваний: неожиданный ответ в борьбе с жиром

Велотренажёр помогает быстрее справиться с лишним жиром на животе, чем упражнения на пресс. Но важно знать, как правильно выстроить тренировки.

Читать полностью » сегодня в 2:21

Это упражнение заменяет бег и тренажёры: эффект одного кардио-упражнения поражает

"Скалолаз" — упражнение, которое укрепляет пресс, ноги и осанку, а при быстром темпе превращается в полноценное кардио. Как правильно его делать?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные Калифорнийского университета создали карту развития яичников обезьян
Садоводство

Как поливать орхидею правильно — безопасные способы вместо опасных мифов
Авто и мото

Hyundai и Kia представили двигатель на аммиаке без выбросов CO2 — проект KIMM
Спорт и фитнес

Учёные: нагрузка на бицепс при упражнениях на скамье Скотта выше, чем при подъёмах стоя
Питомцы

Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки
Авто и мото

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании
Красота и здоровье

Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы
Еда

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet