Окраска стен превращается в катастрофу чаще, чем думают: вот где прячется главный подвох

Окрашивание стен кажется простым делом, но на деле именно здесь чаще всего возникают полосы, пятна и неравномерный цвет. Чтобы поверхность выглядела безупречно, мало лишь взять валик и покатать им по стене. Важно правильно подготовить основание, выбрать подходящие материалы и инструменты, а также соблюдать технику. Разберём подробно, как избежать разводов и что делать, если они всё же появились.

Подготовка поверхности

Основа любой красивой покраски — чистая и ровная поверхность. Если этого шага пропустить, даже лучшая краска и валик не спасут ситуацию.

Снимите старые покрытия: обои, отслаивающуюся штукатурку. Очистите стену от пыли пылесосом или щёткой. Заметили плесень или жирные пятна — протрите мыльным раствором и высушите феном. Прогрунтуйте основание. Зашпаклюйте крупные дефекты и доведите стену до идеально гладкого состояния.

Если ремонт идёт в новостройке, окраска не лучший вариант: усадка дома может дать трещины. В таком случае лучше сначала зашить стены гипсокартоном или поклеить обои под покраску.

Отдельное внимание стоит уделить грунтовке: она снижает расход краски, улучшает сцепление и помогает избежать пятен. Желательно выбирать её той же марки, что и краска.

Выбор краски

Состав подбирают не только по цвету, но и по характеристикам.

Водоэмульсионные и акриловые краски легко наносятся, быстро сохнут, но требуют скорости — предыдущая полоса не должна успеть высохнуть.

Латексные и силиконовые создают эластичную плёнку, скрывающую мелкие неровности.

Масляные и алкидные дольше сохнут, дают прочное, но неэластичное покрытие.

Также имеет значение фактура: матовая поверхность скрывает дефекты, но оттенки могут лечь неровно. Глянец отражает свет, и полосы заметнее, зато цвет выглядит насыщеннее.

Совет: колеруйте краску фабрично и сразу всю партию — так вы избежите разного тона на стенах.

Инструменты для окрашивания

Нужен комплект: поддон, валик и две кисти — для углов и мелких деталей.

Оптимальная ширина валика — от 20 см.

Материал зависит от краски и типа поверхности: для водоэмульсионной лучше полиакрил или микрофибра, для эмалей — велюр или натуральный мех.

Для гладких стен подходит короткий ворс, для рельефных — длинный.

Перед работой валик моют, сушат и обязательно проверяют на ворсинки.

Сравнение типов валиков