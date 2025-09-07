Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стена с ковром
Стена с ковром
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

От символа богатства до иронии: как ковры снова вернулись на стены

Дизайнер рассказал, почему ковры снова вешают на стены в современных интерьерах

Ковры на стенах за последние десятилетия успели пройти путь от символа достатка до предмета, вызывающего ироничные ассоциации. Сегодня эта тенденция снова набирает популярность, но уже в совершенно ином прочтении.

Исторический контекст

Изначально ковры вешали на стены в Европе, чтобы утеплить холодные каменные замки. Со временем практичная вещь превратилась в признак роскоши и статуса. В Россию традиция пришла вместе с европейской модой: в домах дворян и купцов ковры служили показателем благосостояния.

"Во времена наших бабушек ковры были дефицитом, стоили дорого, и поэтому их не принято было класть на пол. Это богатство вешали на стену, чтобы не портить и продемонстрировать достаток семьи", — рассказала архитектор и дизайнер Алина Князева.

В советские годы ковры украшали стены почти в каждой квартире. Но в 1990-е такая практика стала восприниматься как признак устаревшего вкуса и постепенно сошла на нет.

Возвращение ковров в интерьер

Сегодня ковры снова появились в модных интерьерах, но уже в обновлённом формате. Вместо массивных шерстяных полотен в тёмных тонах дизайнеры предлагают использовать лёгкие и изящные гобелены.

"Сегодня своим заказчикам я часто предлагаю оформить стену гобеленом. Он тонкий, изящный. И это своего рода арт, что очень актуально и модно", — отметила Алина Князева.

Гобелены хорошо смотрятся как в классических, так и в современных пространствах, легко вписываются в минимализм, экостиль и даже в лофт.

Ковры как арт-объекты

Вешать на стены можно не только гобелены. Декораторы всё чаще используют этнические коврики или изделия в стиле эклектики. Они добавляют интерьеру текстуру, создают яркие акценты и придают помещению индивидуальность.

Натуральные материалы — джут, лён, солома — особенно органично смотрятся в экостиле, добавляя теплоту и ощущение близости к природе.

Небольшие ковры можно разместить над кроватью или в зоне отдыха: они выполняют роль арт-объекта и при этом не перегружают пространство.

Советы по размещению

  1. Подбирайте ковёр под общую цветовую палитру комнаты — он должен гармонировать с интерьером.
  2. Учитывайте форму и размер: крупный ковёр будет смотреться лучше в просторной гостиной, а маленький этнический коврик подойдёт для спальни.
  3. Не бойтесь экспериментировать: ковёр на стене может стать центральным акцентом или дополнением к уже существующему декору.

"Выбирайте размер и форму в соответствии с характером комнаты. Учитывайте цветовую палитру, чтобы достичь гармонии с общим стилем", — советует Алина Князева.

Итог

Ковры на стенах перестали быть признаком прошлого и всё чаще воспринимаются как модное дизайнерское решение. В современном интерьере они выполняют сразу несколько функций: утепляют пространство, создают уют и становятся выразительным арт-объектом. Главное — правильно подобрать материал, размер и стиль, чтобы ковёр гармонично дополнял атмосферу дома.

