От символа богатства до иронии: как ковры снова вернулись на стены
Ковры на стенах за последние десятилетия успели пройти путь от символа достатка до предмета, вызывающего ироничные ассоциации. Сегодня эта тенденция снова набирает популярность, но уже в совершенно ином прочтении.
Исторический контекст
Изначально ковры вешали на стены в Европе, чтобы утеплить холодные каменные замки. Со временем практичная вещь превратилась в признак роскоши и статуса. В Россию традиция пришла вместе с европейской модой: в домах дворян и купцов ковры служили показателем благосостояния.
"Во времена наших бабушек ковры были дефицитом, стоили дорого, и поэтому их не принято было класть на пол. Это богатство вешали на стену, чтобы не портить и продемонстрировать достаток семьи", — рассказала архитектор и дизайнер Алина Князева.
В советские годы ковры украшали стены почти в каждой квартире. Но в 1990-е такая практика стала восприниматься как признак устаревшего вкуса и постепенно сошла на нет.
Возвращение ковров в интерьер
Сегодня ковры снова появились в модных интерьерах, но уже в обновлённом формате. Вместо массивных шерстяных полотен в тёмных тонах дизайнеры предлагают использовать лёгкие и изящные гобелены.
"Сегодня своим заказчикам я часто предлагаю оформить стену гобеленом. Он тонкий, изящный. И это своего рода арт, что очень актуально и модно", — отметила Алина Князева.
Гобелены хорошо смотрятся как в классических, так и в современных пространствах, легко вписываются в минимализм, экостиль и даже в лофт.
Ковры как арт-объекты
Вешать на стены можно не только гобелены. Декораторы всё чаще используют этнические коврики или изделия в стиле эклектики. Они добавляют интерьеру текстуру, создают яркие акценты и придают помещению индивидуальность.
Натуральные материалы — джут, лён, солома — особенно органично смотрятся в экостиле, добавляя теплоту и ощущение близости к природе.
Небольшие ковры можно разместить над кроватью или в зоне отдыха: они выполняют роль арт-объекта и при этом не перегружают пространство.
Советы по размещению
- Подбирайте ковёр под общую цветовую палитру комнаты — он должен гармонировать с интерьером.
- Учитывайте форму и размер: крупный ковёр будет смотреться лучше в просторной гостиной, а маленький этнический коврик подойдёт для спальни.
- Не бойтесь экспериментировать: ковёр на стене может стать центральным акцентом или дополнением к уже существующему декору.
"Выбирайте размер и форму в соответствии с характером комнаты. Учитывайте цветовую палитру, чтобы достичь гармонии с общим стилем", — советует Алина Князева.
Итог
Ковры на стенах перестали быть признаком прошлого и всё чаще воспринимаются как модное дизайнерское решение. В современном интерьере они выполняют сразу несколько функций: утепляют пространство, создают уют и становятся выразительным арт-объектом. Главное — правильно подобрать материал, размер и стиль, чтобы ковёр гармонично дополнял атмосферу дома.
