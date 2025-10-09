Шесть утра, шесть вечера, шестьдесят минут: распорядок, который переписывает правила долголетия

Ходьба давно считается одним из самых простых и доступных способов укрепления здоровья. Однако в мире фитнеса появляются новые методики, которые обещают максимальную пользу от привычных прогулок. Одну из них — принцип "шесть-шесть-шесть" - прокомментировал врач общей практики Дэниел Аткинсон в интервью HuffPost.

Что такое метод "шесть-шесть-шесть"

"Суть нового подхода состоит в том, чтобы ходить каждый день по 60 минут в шесть часов утра и в шесть вечера", — рассказал врач Дэниел Аткинсон.

Сторонники этого метода считают, что строгое время прогулок помогает синхронизировать биоритмы организма, поддерживать энергию в течение дня и улучшать качество сна. Однако врач уверен: основное значение имеет не время, а сам факт регулярных прогулок.

"Часовая ходьба в любое время дня окажет одинаковое положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы", — отметил Аткинсон.

Почему утренние прогулки всё же полезнее

Хотя строгий график не обязателен, утренняя ходьба действительно имеет преимущества.

"Прогулка на рассвете действительно может быть немного полезнее обычной. Именно утром можно получить необходимое количество дневного света, который особенно нужен в зимние месяцы", — добавил врач.

Дневной свет помогает организму вырабатывать серотонин — гормон бодрости и настроения, а также регулирует циркадные ритмы, улучшая качество сна. Утренние прогулки способствуют выработке витамина D, снижают уровень стресса и помогают организму мягко проснуться.

Главное в ходьбе — темп

По словам Аткинсона, ключевой фактор в оздоровительной ходьбе — не длительность и не время, а скорость движения.

"Регулярные прогулки в быстром темпе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов, а в умеренном — всего на четыре", — подчеркнул врач.

Быстрая ходьба активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, помогает контролировать вес и уровень холестерина. Для наилучшего эффекта рекомендуется поддерживать темп, при котором дыхание становится учащённым, но при этом можно говорить без одышки.

Сравнение: разные виды ходьбы и их польза