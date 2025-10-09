Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

Шесть утра, шесть вечера, шестьдесят минут: распорядок, который переписывает правила долголетия

Врач Дэниел Аткинсон: часовая ходьба в любое время дня улучшает здоровье сердца

Ходьба давно считается одним из самых простых и доступных способов укрепления здоровья. Однако в мире фитнеса появляются новые методики, которые обещают максимальную пользу от привычных прогулок. Одну из них — принцип "шесть-шесть-шесть" - прокомментировал врач общей практики Дэниел Аткинсон в интервью HuffPost.

Что такое метод "шесть-шесть-шесть"

"Суть нового подхода состоит в том, чтобы ходить каждый день по 60 минут в шесть часов утра и в шесть вечера", — рассказал врач Дэниел Аткинсон.

Сторонники этого метода считают, что строгое время прогулок помогает синхронизировать биоритмы организма, поддерживать энергию в течение дня и улучшать качество сна. Однако врач уверен: основное значение имеет не время, а сам факт регулярных прогулок.

"Часовая ходьба в любое время дня окажет одинаковое положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы", — отметил Аткинсон.

Почему утренние прогулки всё же полезнее

Хотя строгий график не обязателен, утренняя ходьба действительно имеет преимущества.

"Прогулка на рассвете действительно может быть немного полезнее обычной. Именно утром можно получить необходимое количество дневного света, который особенно нужен в зимние месяцы", — добавил врач.

Дневной свет помогает организму вырабатывать серотонин — гормон бодрости и настроения, а также регулирует циркадные ритмы, улучшая качество сна. Утренние прогулки способствуют выработке витамина D, снижают уровень стресса и помогают организму мягко проснуться.

Главное в ходьбе — темп

По словам Аткинсона, ключевой фактор в оздоровительной ходьбе — не длительность и не время, а скорость движения.

"Регулярные прогулки в быстром темпе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов, а в умеренном — всего на четыре", — подчеркнул врач.

Быстрая ходьба активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, помогает контролировать вес и уровень холестерина. Для наилучшего эффекта рекомендуется поддерживать темп, при котором дыхание становится учащённым, но при этом можно говорить без одышки.

Сравнение: разные виды ходьбы и их польза

Вид ходьбы Интенсивность Эффект для здоровья Кому подходит
Медленная прогулка Низкая Расслабление, снятие стресса Людям с низкой физической подготовкой
Умеренная ходьба Средняя Улучшение обмена веществ, профилактика ожирения Всем возрастным группам
Быстрая ходьба Высокая Укрепление сердца, снижение холестерина Активным людям
Интервальная ходьба Переменная Сжигание жира, тренировка выносливости Для продвинутых
Ходьба на рассвете Средняя Улучшение сна, синтез витамина D Тем, кто живёт в северных регионах

Как внедрить метод "шесть-шесть-шесть" в жизнь

Даже если вы не готовы гулять строго в 6:00, можно адаптировать идею под свой ритм. Главное — регулярность.

Советы шаг за шагом

  1. Выделите время для утренней активности. 20-30 минут на свежем воздухе помогут проснуться и зарядиться энергией.

  2. Старайтесь ходить вечером. Это помогает снять стресс и нормализовать сон.

  3. Поддерживайте быстрый темп. Средняя скорость — 5-6 км/ч. Используйте фитнес-трекер для контроля.

  4. Выбирайте удобную обувь. Кроссовки с амортизирующей подошвой снижают нагрузку на суставы.

  5. Следите за пульсом. Идеальная зона нагрузки — 60-70% от максимального пульса (220 минус возраст).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ходить слишком медленно.
    Последствие: Эффект для сердца минимален.
    Альтернатива: Добавьте ускорения или чередуйте быстрый и медленный темп.

  • Ошибка: Пропускать прогулки из-за погоды.
    Последствие: Потеря регулярности и снижения тонуса.
    Альтернатива: Используйте беговую дорожку или торговый центр.

  • Ошибка: Ходить только утром.
    Последствие: Недостаток движения в течение дня.
    Альтернатива: Разделите час на два получасовых выхода — утром и вечером.

А что если нет времени на часовые прогулки?

Даже 20-30 минут в день могут принести заметную пользу. По данным ВОЗ, люди, которые проходят хотя бы 7000 шагов ежедневно, живут в среднем на 10 лет дольше. Главное — поддерживать стабильную активность и избегать длительного сидения.

Мифы и правда

  • Миф: Нужно ходить строго по утрам, чтобы был эффект.
    Правда: Важна регулярность, а не время.

  • Миф: Быстрая ходьба опасна для пожилых.
    Правда: При умеренном темпе она укрепляет сосуды и суставы.

  • Миф: Ходьба не помогает худеть.
    Правда: При регулярности и темпе 5-6 км/ч сжигается до 300 ккал за час.

FAQ

Можно ли ходить после еды?
Да, лёгкая прогулка через 20-30 минут после еды улучшает пищеварение.

Сколько шагов нужно делать в день?
Оптимум — 8000-10000 шагов, но даже 5000 лучше, чем сидячий образ жизни.

Подходит ли метод "шесть-шесть-шесть" пожилым людям?
Да, но можно сократить длительность до 30-40 минут и выбрать удобное время.

Нужно ли соблюдать ровный темп?
Нет, чередование быстрого и медленного шагов полезнее для выносливости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эльвира Белева: острое, алкоголь и кофе чаще всего вызывают обострение гастрита сегодня в 12:15
Желудок на грани взрыва: какие продукты превращают гастрит в пытку

Чтобы желудок перестал болеть, иногда достаточно просто убрать пять привычных продуктов. Советы гастроэнтеролога, которые помогут без лекарств.

Читать полностью » Врач Александр Умнов: курение и малоподвижность в три раза повышают риск инфаркта сегодня в 12:12
Сердце работает без отдыха, но рушится молча: привычки, которые убивают его каждый день

Курение, жирная еда и отсутствие движения незаметно разрушают сердце. Врач объясняет, какие привычки сокращают жизнь сосудам и как укрепить сердце в любом возрасте.

Читать полностью » Офтальмолог Наталья Гинкель: катаракта всё чаще развивается у пациентов после 55 лет сегодня в 11:17
Хрусталик мутнеет, а мы не замечаем: первые признаки катаракты, которые игнорируют тысячи

Катаракта — одно из самых частых возрастных заболеваний глаз. Офтальмолог рассказывает, когда пора на операцию, какие линзы бывают и как вернуть зрение после замены хрусталика.

Читать полностью » Кардиологи предупредили: утренняя головная боль и одышка могут быть симптомами гипертонии сегодня в 11:15
Сердце работает на пределе — мозг на грани: 5 признаков, что давление вышло из-под контроля

Головная боль, одышка и тяжесть в груди могут быть не просто усталостью — это сигналы гипертонии, которую важно заметить вовремя.

Читать полностью » Витамин D в раннем возрасте снижает риск аутизма и шизофрении — данные проекта iPSYCH сегодня в 10:23
Ходить под солнцем — дешевле психиатра: учёные нашли неожиданную защиту для мозга

Учёные доказали, что недостаток витамина D у младенцев может изменить их будущее. Как солнечный витамин связан с мозгом — и что нужно делать, чтобы избежать последствий.

Читать полностью » Невролог Павел Хорошев: полностью защититься от невралгии невозможно сегодня в 10:12
Боль, которая стреляет без предупреждения: врачи рассказали, почему невралгия неизбежна

Невралгия может развиться из-за травм, герпеса или даже сосудистых аномалий. Почему полностью защититься от неё невозможно и как справиться с болью — объясняет невролог.

Читать полностью » Педиатр Елена Павловская: у 77% детей выявлено саркопеническое ожирение сегодня в 9:38
Они кажутся худыми, но стареют изнутри: новая эпидемия среди детей тревожит врачей

Ребёнок может выглядеть стройным, но иметь тело взрослого с лишним жиром и слабыми мышцами. Врачи объясняют, как распознать скрытое ожирение и помочь детям сохранить здоровье.

Читать полностью » Диетолог Тараско: регулярные утренние ритуалы помогают организму сжигать калории эффективнее сегодня в 9:23
Проспал — набрал: как утренние ошибки тормозят метаболизм и мешают похудеть

Пять минут утром могут запустить обмен веществ, улучшить настроение и помочь похудеть. Простые привычки, которые реально работают — без диет и спортзала.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Минтранс напомнил: до 1 декабря установка зимних шин обязательна в России
Технологии
Дженсен Хуанг: Nvidia оплатит все расходы сотрудников по визам H-1B после реформ Трампа
Красота и здоровье
Стоматолог Ольга Гусева предупредила: чистка зубов содой разрушает эмаль и раздражает дёсны
Питомцы
В России зарегистрировано увеличение популярности кошек полосатого окраса
Спорт и фитнес
Тренер Милославский назвал ошибки, мешающие развитию мышц и восстановлению после тренировок
Культура и шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о попытке обмана с использованием дипфейка и имитации голоса
Еда
Лаваш с ветчиной и сыром получается сочным
Еда
Печенье с жареным луком готовится без яиц и молочных продуктов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet