Шесть утра, шесть вечера, шестьдесят минут: распорядок, который переписывает правила долголетия
Ходьба давно считается одним из самых простых и доступных способов укрепления здоровья. Однако в мире фитнеса появляются новые методики, которые обещают максимальную пользу от привычных прогулок. Одну из них — принцип "шесть-шесть-шесть" - прокомментировал врач общей практики Дэниел Аткинсон в интервью HuffPost.
Что такое метод "шесть-шесть-шесть"
"Суть нового подхода состоит в том, чтобы ходить каждый день по 60 минут в шесть часов утра и в шесть вечера", — рассказал врач Дэниел Аткинсон.
Сторонники этого метода считают, что строгое время прогулок помогает синхронизировать биоритмы организма, поддерживать энергию в течение дня и улучшать качество сна. Однако врач уверен: основное значение имеет не время, а сам факт регулярных прогулок.
"Часовая ходьба в любое время дня окажет одинаковое положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы", — отметил Аткинсон.
Почему утренние прогулки всё же полезнее
Хотя строгий график не обязателен, утренняя ходьба действительно имеет преимущества.
"Прогулка на рассвете действительно может быть немного полезнее обычной. Именно утром можно получить необходимое количество дневного света, который особенно нужен в зимние месяцы", — добавил врач.
Дневной свет помогает организму вырабатывать серотонин — гормон бодрости и настроения, а также регулирует циркадные ритмы, улучшая качество сна. Утренние прогулки способствуют выработке витамина D, снижают уровень стресса и помогают организму мягко проснуться.
Главное в ходьбе — темп
По словам Аткинсона, ключевой фактор в оздоровительной ходьбе — не длительность и не время, а скорость движения.
"Регулярные прогулки в быстром темпе снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов, а в умеренном — всего на четыре", — подчеркнул врач.
Быстрая ходьба активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, помогает контролировать вес и уровень холестерина. Для наилучшего эффекта рекомендуется поддерживать темп, при котором дыхание становится учащённым, но при этом можно говорить без одышки.
Сравнение: разные виды ходьбы и их польза
|Вид ходьбы
|Интенсивность
|Эффект для здоровья
|Кому подходит
|Медленная прогулка
|Низкая
|Расслабление, снятие стресса
|Людям с низкой физической подготовкой
|Умеренная ходьба
|Средняя
|Улучшение обмена веществ, профилактика ожирения
|Всем возрастным группам
|Быстрая ходьба
|Высокая
|Укрепление сердца, снижение холестерина
|Активным людям
|Интервальная ходьба
|Переменная
|Сжигание жира, тренировка выносливости
|Для продвинутых
|Ходьба на рассвете
|Средняя
|Улучшение сна, синтез витамина D
|Тем, кто живёт в северных регионах
Как внедрить метод "шесть-шесть-шесть" в жизнь
Даже если вы не готовы гулять строго в 6:00, можно адаптировать идею под свой ритм. Главное — регулярность.
Советы шаг за шагом
-
Выделите время для утренней активности. 20-30 минут на свежем воздухе помогут проснуться и зарядиться энергией.
-
Старайтесь ходить вечером. Это помогает снять стресс и нормализовать сон.
-
Поддерживайте быстрый темп. Средняя скорость — 5-6 км/ч. Используйте фитнес-трекер для контроля.
-
Выбирайте удобную обувь. Кроссовки с амортизирующей подошвой снижают нагрузку на суставы.
-
Следите за пульсом. Идеальная зона нагрузки — 60-70% от максимального пульса (220 минус возраст).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ходить слишком медленно.
Последствие: Эффект для сердца минимален.
Альтернатива: Добавьте ускорения или чередуйте быстрый и медленный темп.
-
Ошибка: Пропускать прогулки из-за погоды.
Последствие: Потеря регулярности и снижения тонуса.
Альтернатива: Используйте беговую дорожку или торговый центр.
-
Ошибка: Ходить только утром.
Последствие: Недостаток движения в течение дня.
Альтернатива: Разделите час на два получасовых выхода — утром и вечером.
А что если нет времени на часовые прогулки?
Даже 20-30 минут в день могут принести заметную пользу. По данным ВОЗ, люди, которые проходят хотя бы 7000 шагов ежедневно, живут в среднем на 10 лет дольше. Главное — поддерживать стабильную активность и избегать длительного сидения.
Мифы и правда
-
Миф: Нужно ходить строго по утрам, чтобы был эффект.
Правда: Важна регулярность, а не время.
-
Миф: Быстрая ходьба опасна для пожилых.
Правда: При умеренном темпе она укрепляет сосуды и суставы.
-
Миф: Ходьба не помогает худеть.
Правда: При регулярности и темпе 5-6 км/ч сжигается до 300 ккал за час.
FAQ
Можно ли ходить после еды?
Да, лёгкая прогулка через 20-30 минут после еды улучшает пищеварение.
Сколько шагов нужно делать в день?
Оптимум — 8000-10000 шагов, но даже 5000 лучше, чем сидячий образ жизни.
Подходит ли метод "шесть-шесть-шесть" пожилым людям?
Да, но можно сократить длительность до 30-40 минут и выбрать удобное время.
Нужно ли соблюдать ровный темп?
Нет, чередование быстрого и медленного шагов полезнее для выносливости.
