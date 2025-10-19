Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:48

Эдуард Каневский назвал ошибку, из-за которой люди не худеют, даже гуляя каждый день

Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио

Многие считают, что достаточно каждый день немного гулять, чтобы вес начал уходить. Кажется, что 30 минут прогулки несколько раз в неделю должны компенсировать сидячий образ жизни. Однако фитнес-эксперт Эдуард Каневский предупреждает: рассчитывать на серьёзное похудение от неспешных прогулок не стоит.

"Мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно", — заявил фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Почему прогулки не дают заметного результата

Во время спокойной ходьбы тело действительно расходует энергию, но интенсивность нагрузки слишком мала, чтобы заставить организм активно сжигать жир. В среднем человек тратит всего 100-120 калорий за полчаса — примерно столько же, сколько содержится в одном яблоке.

Каневский отмечает, что для запуска процессов жиросжигания требуется повышенная частота сердечных сокращений, а обычная прогулка этого эффекта не даёт. Поэтому рассчитывать только на пешие прогулки как способ снижения веса бессмысленно.

"Для уменьшения веса необходимо заставить жир сгорать, что возможно во время бега или спортивной ходьбы", — пояснил Каневский.

Чем спортивная ходьба отличается от обычной

Главное различие — в скорости и амплитуде движений. При спортивной ходьбе активно работают руки, корпус слегка наклонён вперёд, шаг широкий, дыхание ускорено. Сердце начинает работать в аэробной зоне, где и происходит сжигание жиров.

Для сравнения: за 40 минут такой активности можно потратить от 300 до 400 калорий — в три раза больше, чем при спокойной прогулке.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки. Перед быстрой ходьбой или бегом сделайте лёгкие вращения суставов и несколько приседаний.

  2. Держите темп. Средняя скорость спортивной ходьбы — 6-7 км/ч. Если дышать становится чуть труднее, значит, темп правильный.

  3. Следите за осанкой. Спина прямая, плечи расслаблены, руки двигаются синхронно с шагом.

  4. Увеличивайте продолжительность. Начните с 20 минут в день, постепенно доводя до 45-60 минут.

  5. Контролируйте пульс. Оптимальная зона жиросжигания — 60-70% от максимального сердечного ритма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ходить медленно, не повышая пульс.
    Последствие: Калории не сгорают, вес стоит.
    Альтернатива: Добавьте ускоренные участки или переходите на спортивную ходьбу.

  • Ошибка: Ограничиваться 2-3 прогулками в неделю.
    Последствие: Организм не успевает перестроиться на активный режим.
    Альтернатива: Занимайтесь минимум 5 раз в неделю по 40-60 минут.

  • Ошибка: Пренебрегать питанием.
    Последствие: Даже при активности вес не снижается.
    Альтернатива: Контролируйте калорийность рациона и исключайте быстрые углеводы.

А что если ходить целый день?

"Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее просто сильно устанете", — резюмировал Каневский.

Эксперт объясняет: организм быстро адаптируется к однообразной нагрузке. Если тратить весь день на прогулки, мышцы и суставы устанут, но жир при этом не будет активно расходоваться — тело включит режим экономии энергии.

Гораздо эффективнее проводить короткие, но интенсивные тренировки: бег, плавание, интервальная ходьба или занятия на велотренажёре.

Плюсы и минусы прогулок

Плюсы Минусы
Улучшают работу сердца и сосудов Низкий расход калорий
Снижают уровень стресса Не запускают активное жиросжигание
Подходят людям любого возраста Эффект возможен только при длительной активности
Способствуют укреплению иммунитета Не заменяют кардиотренировки

FAQ

Можно ли похудеть, если ходить по часу каждый день?
Да, но только при условии правильного питания и повышенной скорости ходьбы.

Что эффективнее — бег или спортивная ходьба?
Бег сжигает больше калорий, но спортивная ходьба менее травматична и подходит для начинающих.

Как понять, что темп правильный?
Если вы можете говорить, но не петь во время движения — пульс находится в нужной зоне.

Мифы и правда

Миф: Достаточно гулять 20 минут в день, чтобы похудеть.
Правда: Это улучшает самочувствие, но не влияет на вес. Для жиросжигания нужно минимум 40-60 минут активной ходьбы.

Миф: Ходьба эффективнее бега.
Правда: Ходьба безопаснее, но при равном времени сжигает меньше калорий.

Миф: Вес уйдёт сам, если просто больше двигаться.
Правда: Без контроля питания и регулярности эффект минимален.

