Лень может стоить инфаркта: как прогулки спасают жизнь

Ходьба — это гораздо больше, чем приятная прогулка на свежем воздухе. Как объяснила доцент Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова, регулярные пешие прогулки являются эффективным инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем полезна ходьба для сердца

Укрепляет сердечную мышцу

Во время регулярной ходьбы сердце работает активнее, перекачивая больше крови. Это тренирует миокард и снижает нагрузку на сосуды.

Снижает уровень "плохого" холестерина

Движение стимулирует обмен веществ, помогает понижать уровень LDL-холестерина и повышает уровень "хорошего" — HDL. В результате уменьшается риск атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Нормализует артериальное давление

Физическая нагрузка расширяет сосуды и способствует физиологическому снижению давления, что особенно полезно при склонности к гипертонии.

Помогает контролировать вес

Избыточный вес — один из ключевых факторов риска для сердца. Даже умеренная ходьба помогает сжигать калории и поддерживать здоровую массу тела.

Сколько нужно ходить?

По рекомендациям Американской кардиологической ассоциации:

150 минут умеренной активности в неделю

примерно 30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю

или 75 минут более интенсивной активности (например, бег)

Даже короткие прогулки по 10-15 минут несколько раз в день приносят ощутимую пользу.