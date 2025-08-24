Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by karlyukav
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:28

Лень может стоить инфаркта: как прогулки спасают жизнь

Врач назвала пользу ходьбы для снижения давления, холестерина и контроля веса

Ходьба — это гораздо больше, чем приятная прогулка на свежем воздухе. Как объяснила доцент Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова, регулярные пешие прогулки являются эффективным инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем полезна ходьба для сердца

Укрепляет сердечную мышцу
Во время регулярной ходьбы сердце работает активнее, перекачивая больше крови. Это тренирует миокард и снижает нагрузку на сосуды.

Снижает уровень "плохого" холестерина
Движение стимулирует обмен веществ, помогает понижать уровень LDL-холестерина и повышает уровень "хорошего" — HDL. В результате уменьшается риск атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Нормализует артериальное давление
Физическая нагрузка расширяет сосуды и способствует физиологическому снижению давления, что особенно полезно при склонности к гипертонии.

Помогает контролировать вес
Избыточный вес — один из ключевых факторов риска для сердца. Даже умеренная ходьба помогает сжигать калории и поддерживать здоровую массу тела.

Сколько нужно ходить?

По рекомендациям Американской кардиологической ассоциации:

  • 150 минут умеренной активности в неделю
  • примерно 30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю
  • или 75 минут более интенсивной активности (например, бег)

Даже короткие прогулки по 10-15 минут несколько раз в день приносят ощутимую пользу.

