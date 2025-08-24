Лень может стоить инфаркта: как прогулки спасают жизнь
Ходьба — это гораздо больше, чем приятная прогулка на свежем воздухе. Как объяснила доцент Пироговского университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова, регулярные пешие прогулки являются эффективным инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Чем полезна ходьба для сердца
Укрепляет сердечную мышцу
Во время регулярной ходьбы сердце работает активнее, перекачивая больше крови. Это тренирует миокард и снижает нагрузку на сосуды.
Снижает уровень "плохого" холестерина
Движение стимулирует обмен веществ, помогает понижать уровень LDL-холестерина и повышает уровень "хорошего" — HDL. В результате уменьшается риск атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Нормализует артериальное давление
Физическая нагрузка расширяет сосуды и способствует физиологическому снижению давления, что особенно полезно при склонности к гипертонии.
Помогает контролировать вес
Избыточный вес — один из ключевых факторов риска для сердца. Даже умеренная ходьба помогает сжигать калории и поддерживать здоровую массу тела.
Сколько нужно ходить?
По рекомендациям Американской кардиологической ассоциации:
- 150 минут умеренной активности в неделю
- примерно 30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю
- или 75 минут более интенсивной активности (например, бег)
Даже короткие прогулки по 10-15 минут несколько раз в день приносят ощутимую пользу.
