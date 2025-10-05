Простая прогулка превращается в тренировку: как ходьба меняет тело

Для поддержания здоровья и долголетия вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал или тратить деньги на дорогие тренажеры. Руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова назвала самый доступный и эффективный метод сохранить организм в тонусе — это быстрая ходьба.

"Она дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. В связи с тем, что сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, все борются за то, чтобы хотя бы 10 тысяч шагов проходить в день", — заявила Дарья Кожевникова.

Почему именно ходьба

Ходьба — естественный и безопасный вид физической активности. Она не требует специального оборудования, доступна людям разного возраста и уровня подготовки.

Ключевые преимущества:

активизирует работу сердца и сосудов;

улучшает вентиляцию легких;

укрепляет суставы;

помогает бороться со стрессом;

снижает риск диабета и ожирения.

Прогулка или тренировка?

По словам эксперта, важна не сама по себе прогулка, а интенсивность.

"Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить", — подчеркнула Дарья Кожевникова.

Иными словами, речь идет не о медленной прогулке по парку, а о ритмичной ходьбе в среднем или быстром темпе.

Сравнение: ходьба и другие виды активности