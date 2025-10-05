Простая прогулка превращается в тренировку: как ходьба меняет тело
Для поддержания здоровья и долголетия вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал или тратить деньги на дорогие тренажеры. Руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова назвала самый доступный и эффективный метод сохранить организм в тонусе — это быстрая ходьба.
"Она дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. В связи с тем, что сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, все борются за то, чтобы хотя бы 10 тысяч шагов проходить в день", — заявила Дарья Кожевникова.
Почему именно ходьба
Ходьба — естественный и безопасный вид физической активности. Она не требует специального оборудования, доступна людям разного возраста и уровня подготовки.
Ключевые преимущества:
-
активизирует работу сердца и сосудов;
-
улучшает вентиляцию легких;
-
укрепляет суставы;
-
помогает бороться со стрессом;
-
снижает риск диабета и ожирения.
Прогулка или тренировка?
По словам эксперта, важна не сама по себе прогулка, а интенсивность.
"Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить", — подчеркнула Дарья Кожевникова.
Иными словами, речь идет не о медленной прогулке по парку, а о ритмичной ходьбе в среднем или быстром темпе.
Сравнение: ходьба и другие виды активности
|Вид активности
|Эффект
|Доступность
|Риск травм
|Быстрая ходьба
|Сердце, суставы, дыхание
|Очень высокая
|Минимальный
|Бег
|Кардионагрузка, выносливость
|Средняя
|Средний (нагрузка на суставы)
|Велосипед
|Сердце, ноги
|Средняя
|Падения, травмы
|Тренажеры
|Локальная сила
|Низкая (нужен зал)
|Зависит от техники
FAQ
Сколько шагов нужно делать в день?
Оптимально — около 10 тысяч, но даже 5–7 тысяч шагов уже полезны.
Можно ли заменить бег ходьбой?
Да, для большинства людей быстрая ходьба безопаснее и не менее эффективна.
В какое время лучше гулять?
Утром — для бодрости, вечером — для снятия стресса.
