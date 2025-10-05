Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:02

Простая прогулка превращается в тренировку: как ходьба меняет тело

Врачи напомнили: быстрая ходьба укрепляет сосуды, суставы и продлевает жизнь

Для поддержания здоровья и долголетия вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал или тратить деньги на дорогие тренажеры. Руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова назвала самый доступный и эффективный метод сохранить организм в тонусе — это быстрая ходьба.

"Она дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. В связи с тем, что сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, все борются за то, чтобы хотя бы 10 тысяч шагов проходить в день", — заявила Дарья Кожевникова.

Почему именно ходьба

Ходьба — естественный и безопасный вид физической активности. Она не требует специального оборудования, доступна людям разного возраста и уровня подготовки.

Ключевые преимущества:

  • активизирует работу сердца и сосудов;

  • улучшает вентиляцию легких;

  • укрепляет суставы;

  • помогает бороться со стрессом;

  • снижает риск диабета и ожирения.

Прогулка или тренировка?

По словам эксперта, важна не сама по себе прогулка, а интенсивность.

"Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить", — подчеркнула Дарья Кожевникова.

Иными словами, речь идет не о медленной прогулке по парку, а о ритмичной ходьбе в среднем или быстром темпе.

Сравнение: ходьба и другие виды активности

Вид активности Эффект Доступность Риск травм
Быстрая ходьба Сердце, суставы, дыхание Очень высокая Минимальный
Бег Кардионагрузка, выносливость Средняя Средний (нагрузка на суставы)
Велосипед Сердце, ноги Средняя Падения, травмы
Тренажеры Локальная сила Низкая (нужен зал) Зависит от техники

FAQ

Сколько шагов нужно делать в день?
Оптимально — около 10 тысяч, но даже 5–7 тысяч шагов уже полезны.

Можно ли заменить бег ходьбой?
Да, для большинства людей быстрая ходьба безопаснее и не менее эффективна.

В какое время лучше гулять?
Утром — для бодрости, вечером — для снятия стресса.

