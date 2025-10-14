Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скандинавская ходьба
Опубликована сегодня в 14:37

Таблетки отдыхают: самый простой способ избавиться от боли в спине найден

Фитнес-эксперт Елена Силина назвала ходьбу простым способом профилактики болей в спине

Боли в спине — одна из самых частых жалоб современного человека. Многочасовое сидение за компьютером, малоподвижный образ жизни и стресс делают позвоночник уязвимым. Но, как отмечают специалисты, нередко справиться с дискомфортом можно без лекарств и дорогостоящих процедур.

Фитнес-эксперт Елена Силина рассказала в интервью НСН, что самым простым и при этом эффективным способом профилактики и устранения болей в спине является обычная ходьба.

"Регулярные прогулки, особенно в активном темпе, улучшают кровообращение, снимают мышечные зажимы, укрепляют мышечный корсет и помогают снизить воспалительные процессы в поясничном отделе позвоночника", — заявила Силина.

Почему ходьба помогает спине

Человеческий организм устроен так, что движение — его естественное состояние. При ходьбе активизируется более 200 мышц, включая глубокие стабилизаторы позвоночника. Мягкие ритмичные движения стимулируют кровоток, насыщая ткани кислородом и питательными веществами. Это помогает уменьшить воспаление, снять напряжение и вернуть телу подвижность.

Кроме того, ходьба благотворно влияет на межпозвоночные диски, которые нуждаются в движении, чтобы получать питание. Когда человек долго сидит, питание ухудшается, диски обезвоживаются, и появляется боль.

Главное правило — не перегружать организм

"Организм нельзя нагружать чрезмерными нагрузками", — подчеркнула эксперт.

Ходьба подходит большинству людей, но важно соблюдать технику и дозировать интенсивность. Слишком резкие или длительные прогулки после долгого периода гиподинамии могут вызвать обратный эффект — усталость и перенапряжение мышц спины.

Чтобы движение было безопасным и приносило пользу, важно соблюдать простые правила.

Как правильно ходить (HowTo)

  1. Сохраняйте прямую осанку. Плечи слегка отведите назад, живот подтяните, взгляд направлен вперёд.

  2. Не заваливайте корпус. Наклон вперёд увеличивает нагрузку на поясницу.

  3. Шагайте естественно. Делайте перекат с пятки на носок, не стучите стопами.

  4. Выбирайте ровную поверхность. Для начала подойдёт парк, набережная или дорожка без резких уклонов.

  5. Дышите глубоко и ритмично. Это улучшает обмен веществ и способствует расслаблению.

  6. Постепенно увеличивайте темп. Начните с 15-20 минут в день, доведите до 40-60.

Как выбрать обувь для прогулок

По словам эксперта, правильная обувь — важнейший элемент профилактики болей.

"Для регулярных прогулок особое внимание стоит уделить обуви. Это должна быть комфортная пара с хорошей амортизацией, супинатором и плотной фиксацией пятки", — уточнила Силина.

Не подойдут туфли на каблуке, шлёпанцы и слишком мягкие кеды без поддержки стопы. Оптимальный выбор — кроссовки с анатомической стелькой и гибкой, но устойчивой подошвой.

Таблица "Плюсы и минусы ходьбы при болях в спине"

Показатель Преимущества Возможные риски
Ходьба в умеренном темпе Улучшает кровообращение, снимает спазмы Отсутствие эффекта при неправильной осанке
Быстрая ходьба Укрепляет мышцы кора, улучшает выносливость Возможна перегрузка при плохой технике
Неровная местность Тренирует равновесие Может провоцировать боль при патологиях позвоночника
Ходьба на свежем воздухе Снижает стресс, нормализует дыхание Непогода и скользкие поверхности требуют осторожности

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с длительных и быстрых прогулок.
    Последствие: усталость, напряжение поясницы.
    Альтернатива: начинать с 15 минут спокойного шага, увеличивая темп раз в неделю.

  • Ошибка: опускать голову и "висеть" на плечах.
    Последствие: усиление нагрузки на шею и грудной отдел.
    Альтернатива: держите подбородок параллельно земле, плечи расправлены.

  • Ошибка: ходить в неподходящей обуви.
    Последствие: ухудшение амортизации, боль в стопах и коленях.
    Альтернатива: выбирайте кроссовки с поддержкой свода и фиксированной пяткой.

Мифы и правда о ходьбе

Миф 1. Ходьба — слишком лёгкая нагрузка, чтобы лечить спину.
Правда. При регулярной практике она укрепляет мышцы кора и улучшает питание тканей.

Миф 2. Для пользы нужно идти до пота.
Правда. Польза проявляется и при умеренной скорости — главное, систематичность.

Миф 3. Ходить полезно всем без исключения.
Правда. При острых болях и серьёзных патологиях позвоночника необходима консультация врача.

Когда и как часто ходить

Оптимально — ежедневно по 30-60 минут в зависимости от самочувствия. Начинать можно с коротких прогулок утром или вечером, постепенно увеличивая длительность. Лучшее время — утро: тело получает заряд энергии, а мышцы активизируются.

Для офисных работников полезно устраивать "движущиеся перерывы" каждые 1-2 часа: пройтись по коридору, сделать несколько наклонов и растяжку грудного отдела.

Исторический контекст

Лечебная ходьба известна со времён Древней Греции. Её рекомендовали философы и врачи — от Гиппократа до Авиценны — как средство укрепления здоровья. Сегодня эта практика получила научное подтверждение: исследования показывают, что регулярная ходьба снижает риск хронических болей в спине на 30-40% и улучшает осанку.

Современные реабилитологи всё чаще включают прогулки в программы восстановления после травм позвоночника, акцентируя внимание на мягком движении и контроле осанки.

