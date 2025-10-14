Таблетки отдыхают: самый простой способ избавиться от боли в спине найден

Боли в спине — одна из самых частых жалоб современного человека. Многочасовое сидение за компьютером, малоподвижный образ жизни и стресс делают позвоночник уязвимым. Но, как отмечают специалисты, нередко справиться с дискомфортом можно без лекарств и дорогостоящих процедур.

Фитнес-эксперт Елена Силина рассказала в интервью НСН, что самым простым и при этом эффективным способом профилактики и устранения болей в спине является обычная ходьба.

"Регулярные прогулки, особенно в активном темпе, улучшают кровообращение, снимают мышечные зажимы, укрепляют мышечный корсет и помогают снизить воспалительные процессы в поясничном отделе позвоночника", — заявила Силина.

Почему ходьба помогает спине

Человеческий организм устроен так, что движение — его естественное состояние. При ходьбе активизируется более 200 мышц, включая глубокие стабилизаторы позвоночника. Мягкие ритмичные движения стимулируют кровоток, насыщая ткани кислородом и питательными веществами. Это помогает уменьшить воспаление, снять напряжение и вернуть телу подвижность.

Кроме того, ходьба благотворно влияет на межпозвоночные диски, которые нуждаются в движении, чтобы получать питание. Когда человек долго сидит, питание ухудшается, диски обезвоживаются, и появляется боль.

Главное правило — не перегружать организм

"Организм нельзя нагружать чрезмерными нагрузками", — подчеркнула эксперт.

Ходьба подходит большинству людей, но важно соблюдать технику и дозировать интенсивность. Слишком резкие или длительные прогулки после долгого периода гиподинамии могут вызвать обратный эффект — усталость и перенапряжение мышц спины.

Чтобы движение было безопасным и приносило пользу, важно соблюдать простые правила.

Как правильно ходить (HowTo)

Сохраняйте прямую осанку. Плечи слегка отведите назад, живот подтяните, взгляд направлен вперёд. Не заваливайте корпус. Наклон вперёд увеличивает нагрузку на поясницу. Шагайте естественно. Делайте перекат с пятки на носок, не стучите стопами. Выбирайте ровную поверхность. Для начала подойдёт парк, набережная или дорожка без резких уклонов. Дышите глубоко и ритмично. Это улучшает обмен веществ и способствует расслаблению. Постепенно увеличивайте темп. Начните с 15-20 минут в день, доведите до 40-60.

Как выбрать обувь для прогулок

По словам эксперта, правильная обувь — важнейший элемент профилактики болей.

"Для регулярных прогулок особое внимание стоит уделить обуви. Это должна быть комфортная пара с хорошей амортизацией, супинатором и плотной фиксацией пятки", — уточнила Силина.

Не подойдут туфли на каблуке, шлёпанцы и слишком мягкие кеды без поддержки стопы. Оптимальный выбор — кроссовки с анатомической стелькой и гибкой, но устойчивой подошвой.

Таблица "Плюсы и минусы ходьбы при болях в спине"