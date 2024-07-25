Заслуженный мастер спорта и лектор Российского общества "Знание" Дарья Тарасова заявила, что ежедневные прогулки могут заменить тренировки в фитнес-зале. Она подчеркнула, что интенсивность и длительность прогулок можно регулировать в зависимости от целей, и отметила, что ходьба не только сжигает калории, но и улучшает настроение, а также помогает "проветрить" голову, сообщает ФедералПресс.
Тарасова сказала, что ходьба доступна людям любого возраста и уровня подготовки и положительно влияет на иммунитет. Она рекомендует своим ученикам и их родителям сочетать прогулки с правильным питанием и здоровым сном для укрепления здоровья.
Фото: commons.wikimedia.org/Maryamarce (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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