Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
© https://i.pinimg.com/736x/ad/63/40/ad63402e9334bc7e7ac778fcaa6fb223.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Прогулка, которая работает как спортзал: неожиданные секреты ходьбы

Ходьба помогает сжигать больше калорий при увеличении наклона — врач Кристина Байер

Ходьба остаётся одним из самых доступных и полезных способов укрепить здоровье. Она не требует специального инвентаря, кроме удобной обуви, и может выполняться практически в любом месте. Но со временем привычные маршруты и одинаковый темп начинают казаться однообразными. Чтобы сохранить интерес и повысить эффективность тренировок, специалисты советуют вносить небольшие изменения в ходьбу. Такие корректировки помогают не только сжигать больше калорий, но и укреплять мышцы, поддерживать суставы и разнообразить физическую активность.

Ходьба под уклон

Повышение наклона — один из самых простых способов сделать тренировку интенсивнее. По словам врача Кристины Байер, увеличение угла наклона заставляет мышцы работать активнее, усиливает нагрузку на сердце и помогает быстрее расходовать энергию. Если добавить даже небольшой подъём — например, по холмистой местности или на беговой дорожке, — нагрузка возрастает заметно.

Исследования показывают: при весе около 68 кг быстрая ходьба по ровной поверхности в течение получаса сжигает примерно 180 калорий. На умеренном уклоне этот показатель поднимается до 200, а на крутом — до 220. При этом ходьба в горку остаётся щадящей для суставов и может быть полезной даже тем, у кого есть проблемы с коленями.

Новые поверхности

Смена привычного асфальта на песок, лесные тропы или грунтовую дорогу активирует дополнительные группы мышц. Об этом напоминает врач Паунел Вукашинов. Дело в том, что ступни на неровной поверхности совершают больше мелких движений, и организм тратит больше энергии. Кроме того, прогулки на природе положительно влияют на настроение и снижают уровень стресса.

Вода как тренажёр

Ещё один способ усложнить ходьбу — перенести её в бассейн или на мелководье. Даже медленный шаг в воде требует от тела большей работы из-за сопротивления. Небольшое исследование показало, что водная ходьба ускоряет обмен веществ и помогает расходовать калории даже после окончания тренировки.

Для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности с подвижностью, водные упражнения особенно ценны: они укрепляют мышцы, развивают координацию и снижают нагрузку на суставы. Начать можно с уровня воды по пояс, а со временем переходить к более глубоким вариантам.

Игры со скоростью

Изменение темпа — ещё один эффективный приём. Постоянно идти быстро сложно, но интервальная ходьба решает эту проблему. Методика, разработанная в Японии, предполагает чередование быстрых и более спокойных отрезков по 2-3 минуты. Такой подход улучшает выносливость, укрепляет сердце и помогает в профилактике болезней, связанных с образом жизни.

Ориентироваться можно на "разговорный тест": если во время ходьбы вы можете разговаривать, но уже не петь, значит нагрузка средняя; если же говорить удаётся только короткими фразами — тренировка проходит на высокой интенсивности.

Скандинавская ходьба

Использование специальных палок превращает обычную прогулку в полноценную тренировку для всего тела. Скандинавская ходьба повышает расход калорий на 18-67 % по сравнению с обычной. К тому же палки помогают удерживать равновесие и делают занятия доступными людям с разным уровнем подготовки, включая пожилых и тех, кто восстанавливается после травм.

Почему стоит попробовать

Ходьба укрепляет сердце, снижает тревожность, продлевает жизнь и улучшает психоэмоциональное состояние. Как подчёркивает Кристина Байер, это одно из лучших упражнений для здоровья в целом. Но внесение разнообразия в привычные прогулки помогает поддерживать мотивацию и увеличивать пользу для организма.

Исследования показывают: чтобы достигать рекомендованных 150 минут активности в неделю, достаточно сочетать хотя бы три разных вида упражнений в месяц. Поэтому даже простая ходьба может стать мощным инструментом для поддержания формы, если подходить к ней творчески.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джереми Рой признался, что не смог привыкнуть к холодцу сегодня в 11:11

Русская кухня глазами канадца: от восторга до недоумения

Канадский хоккеист ЦСКА признался, что нашел в русской кухне любимые блюда, но одно традиционное угощение показалось ему слишком странным.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина: удар мячом по лицу может привести к скрытым травмам зубов сегодня в 10:37

Спорт или риск: почему даже лёгкий мяч способен изменить прикус

Удар мячом по лицу может показаться пустяком, но врачи предупреждают: такие травмы несут скрытую угрозу для зубов и суставов.

Читать полностью » Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные сегодня в 9:50

9 упражнений, которые худеющие выбирают чаще всего — неожиданный список

От ходьбы и силовых до уборки квартиры и аэробики — эксперты назвали самые популярные упражнения, которые помогают сбросить десятки килограммов.

Читать полностью » Йога и пилатес помогают снизить индекс массы тела — результаты метаанализа исследований сегодня в 9:10

Две тихие тренировки, которые могут изменить тело сильнее, чем спортзал

Йога развивает гибкость и снижает стресс, пилатес укрепляет кор и осанку. Разбираемся, чем они отличаются по эффектам, калориям и кому что подойдёт.

Читать полностью » Тренер Кара Дадли: неправильная техника в силовых упражнениях может привести к травмам сегодня в 8:50

Мышцы против возраста: как тренировки переписывают правила долголетия

Силовые тренировки перестали быть уделом спортсменов. Узнайте, кому они подходят, какие дают результаты и как начать без риска.

Читать полностью » Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок сегодня в 8:10

Растяжка, которая запускает тело как двигатель: секрет, о котором забывают перед тренировкой

Растяжка бывает разной — активной и пассивной. Оба подхода важны для здоровья, но у каждого свои задачи и время применения.

Читать полностью » Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки сегодня в 7:50

Иллюзия лёгкой пробежки: почему счёт калориям не такой, как кажется

Бег сжигает сотни калорий, но его влияние на вес зависит не только от дистанции. Узнайте, какие факторы определяют результат.

Читать полностью » Физиотерапевт Келли Старретт назвал эффективные бытовые способы сжечь калории сегодня в 7:10

Домашние дела против спортзала: неожиданные соперники в борьбе за фигуру

Вы удивитесь, но садоводство, шопинг и даже игра на барабанах могут заменить тренажёрный зал. Какие повседневные занятия помогают сжечь калории?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Красота и здоровье

Доктор Джозеф Хури: операции остаются самым надёжным способом убрать лишнюю кожу после похудения
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet