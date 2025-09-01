Эллиптический тренажёр или ходьба: что скрывают цифры калорий

Ходьба и занятия на эллиптическом тренажёре — два самых популярных варианта низкоударной кардионагрузки. Оба способа щадят суставы, помогают сжигать калории и укреплять мышцы. Но если встает выбор между ними, важно учитывать цели, состояние здоровья и даже финансовые возможности. В итоге главным критерием всегда остаётся удовольствие от процесса: тренировка должна нравиться и быть доступной для регулярного выполнения.

Сколько калорий сжигается

Сравнение энергозатрат на первый взгляд выглядит очевидным: эллиптический тренажёр позволяет расходовать больше калорий, чем обычная ходьба. При массе тела около 70 кг за полчаса на эллипсоиде можно потерять примерно 320 калорий, тогда как за то же время быстрой ходьбы — чуть больше 130. Разница ощутимая.

Однако ходьбу можно сделать более интенсивной. Достаточно увеличить темп, добавить подъемы в горку или нагрузку в виде рюкзака. Тогда затраты энергии растут, и привычная прогулка превращается в серьёзную тренировку. Эксперты советуют ориентироваться на собственные ощущения: если дыхание остаётся ровным, а пота нет — нагрузку стоит увеличить.

"Необходимо учитывать не только конкретное упражнение, но и общий уровень активности в течение дня", — отметил тренер Келвин Гэри.

Нагрузка на суставы

Хотя ходьба не относится к высокоударным видам спорта, при каждом шаге стопа касается земли, и суставы получают часть нагрузки. С годами это может ощущаться всё сильнее, особенно при ходьбе по пересечённой местности или при быстром темпе.

Эллипсоид лишён этого минуса: во время тренировки стопы остаются на педалях, а значит, нет удара о поверхность.

"Эллиптический тренажёр менее травматичен, так как отсутствует постоянный контакт с землёй", — пояснил тренер Келвин Гэри.

Влияние на снижение веса

Если говорить исключительно о похудении, универсального ответа нет. С одной стороны, эллиптический тренажёр помогает сжечь больше калорий за раз. С другой — ходьба доступнее и проще, а значит, её легче встроить в повседневный график.

"Лучшее упражнение для снижения веса — то, которое вы готовы выполнять регулярно", — сказала тренер Лиз Ван Вурхис.

Здесь важны не только сами тренировки, но и питание, режим сна, восстановление. Поэтому и ходьба, и занятия на эллипсоиде могут одинаково способствовать снижению веса, если они выполняются систематически.

Работа с мышцами

Мышцы растут под воздействием сопротивления. В этом плане эллипсоид выигрывает: у него можно регулировать уровень нагрузки и усложнять тренировку. Но и ходьба в гору даёт схожий эффект — она хорошо прокачивает бёдра и ягодицы.

При этом важно понимать: ни одна из этих кардионагрузок не заменяет полноценной силовой работы. Если цель — нарастить мышцы, стоит включать в программу упражнения с отягощениями.

Для всего тела

Оба варианта в первую очередь нагружают ноги, но у эллипсоида есть преимущество — он подключает руки и корпус. Двигая рычаги, можно дополнительно работать над спиной, плечами и прессом.

Во время ходьбы тоже можно задействовать верхнюю часть тела: использовать палки, активнее включать руки или надеть утяжелённый жилет. Но врачи предостерегают от гантелей в руках — они могут перегрузить суставы.

Польза для сердца

Любая регулярная аэробная нагрузка положительно сказывается на работе сердца и сосудов. Врачи чаще рекомендуют интервальные тренировки: чередование периодов спокойного темпа и интенсивной работы.

"При улучшении кардиоздоровья полезнее чередовать разные уровни нагрузки", — отметила тренер Лиз Ван Вурхис.

Ходьба имеет преимущество: при желании её легко превратить в бег или даже в спринт, что заметно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Доступность и цена

По этому параметру у ходьбы безусловное лидерство. Всё, что нужно, — это удобная обувь и безопасное место для прогулки. Эллиптический тренажёр же требует покупки или хотя бы абонемента в спортзал, что не всегда оправдано.

И ходьба, и тренировки на эллипсоиде — отличные способы поддерживать форму и здоровье. Первый вариант подойдёт тем, кто стремится к беговым целям или ищет максимально доступную активность. Второй — тем, кто хочет получить нагрузку на всё тело и снизить нагрузку на суставы. Оптимальным решением может стать их чередование: так тренировки будут разнообразнее и интереснее.