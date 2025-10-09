Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка с двумя собаками
Прогулка с двумя собаками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:11

Два поводка — ноль контроля? Вот как прогулка с собаками из хаоса превратить в синхронность

Кинолог Тзордзу: успешная прогулка с двумя собаками требует последовательности и терпения

Прогулка с двумя собаками одновременно может быть настоящим испытанием, особенно если питомцы разные по темпераменту или размеру. Но при правильной подготовке совместные выезды на улицу становятся не хаосом, а удовольствием — и для собак, и для владельца. Об этом рассказала кинолог Мирто Тзордзу в материале для Topetmou. Gr.

"Совместная прогулка требует от хозяина ловкости и последовательности. Не все собаки готовы ходить парой, но при тренировке и терпении это становится возможным", — отметила дрессировщик Мирто Тзордзу.

Почему две собаки — это двойная задача

Собаки ходят "на пальцах", а не всей стопой, как человек. Это делает их быстрее и активнее, поэтому им сложно идти в нашем темпе. Кроме того, они более импульсивны — на прогулке всё привлекает внимание: запахи, другие животные, звуки. Если одна собака тянет, вторая мгновенно повторяет, превращая обычную прогулку в борьбу с двумя силами одновременно.

Молодые или не обученные собаки особенно склонны к рывкам, потому что тяга к движению усиливается каждый раз, когда им удаётся "добиться своего" — подбежать к интересному запаху или к другому псу.

Почему собаки тянут поводок

  • Им сложно контролировать импульс — они исследуют мир через запахи.

  • Молодые особи полны энергии и не умеют концентрироваться.

  • Вдохновляющие раздражители (другие собаки, дети, шум) вызывают всплеск интереса.

  • Непоследовательные прогулки без правил закрепляют неправильное поведение.

Проблемы при прогулке двух собак

Когда рядом две собаки, они "подпитывают" поведение друг друга. Один начинает тянуть — второй подхватывает. Один насторожился — второй тоже напрягается. В результате хозяин оказывается втянут в общий импульс. Поэтому важно заранее оценить, готовы ли собаки идти вместе.

4 совета, как научить двух собак ходить спокойно

1. Определите, подходят ли ваши собаки для совместных прогулок

Если одна собака спокойная, а вторая — реактивная или агрессивная, начните с индивидуальных тренировок. Только когда каждая из них научится ходить на поводке без рывков, можно объединять их. Нервная собака может передать возбуждение второй, и тогда контроль теряется у обеих.

2. Спланируйте позицию собак

Решите заранее, где будет каждая:

  • одна слева, другая справа;

  • обе с одной стороны;

  • или обе впереди.

На первых этапах лучше, чтобы обе шли с одной стороны - так вам проще контролировать движение. Используйте специальные раздвоенные поводки или крепление к поясу, чтобы освободить руки.

Если одна собака крупнее, ставьте её снаружи, ближе к дороге, а маленькую — ближе к себе. Это безопаснее и снижает риск запутывания.

3. Используйте лакомства и похвалу

Поощряйте собак за спокойное движение. Когда они идут рядом и не тянут — дайте лакомство. Если начали ускоряться — резко остановитесь. Со временем они поймут, что тянуть бесполезно, а идти спокойно выгодно.

  • Всегда хвалите голосом.

  • Используйте короткие команды: "рядом", "тише", "стой".

  • При отвлечении (другие собаки, люди) остановитесь и позовите их к себе.

Постепенно прогулки станут более размеренными и предсказуемыми.

4. Практика и терпение

Регулярность — ключ к успеху.

  • Начинайте с коротких маршрутов, по 10-15 минут.

  • Меняйте обстановку, чтобы собаки учились вести себя спокойно в разных условиях.

  • Не требуйте идеального поведения сразу — прогресс идёт шаг за шагом.

"Прогулка двух собак — это не про силу, а про согласованность. Когда владелец уверен и последователен, животные адаптируются к его ритму", — подчёркивает Тзордзу.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выводить обеих без подготовки.
    Последствие: рывки, драки, потеря контроля.
    Альтернатива: индивидуальные тренировки до объединения.

  • Ошибка: использовать длинные поводки.
    Последствие: запутывание и травмы.
    Альтернатива: короткие, одинаковые поводки до освоения команды "рядом".

  • Ошибка: кормить перед прогулкой.
    Последствие: риск заворота желудка у активных собак.
    Альтернатива: прогулка через 1-1,5 часа после еды.

А что если собаки не ладят?

Если одна собака нервничает или реагирует на других агрессивно, не стоит насильно объединять их. Лучше выводить поочерёдно или попросить помощи — другого члена семьи, соседа или профессионального выгульщика. Иногда даже опытные кинологи предпочитают начинать такие тренировки с двумя поводками и помощником, чтобы минимизировать риск.

Плюсы и минусы прогулки двух собак

Плюсы Минусы
Экономия времени Требует физической выносливости
Социализация животных Риск конфликтов между собаками
Развитие дисциплины Сложнее контролировать поведение
Сильнее связь "владелец-собаки" Не подходит для реактивных питомцев

FAQ

Можно ли выгуливать щенка и взрослую собаку вместе?
Да, но только после того, как щенок научится идти на поводке и слушать команды.

Как избежать путаницы поводков?
Используйте разветвлённые поводки (сплиттеры) или крепление на пояс.

Что делать, если собаки дерутся на прогулке?
Разведите их в разные стороны, отвлеките лакомством и постепенно возвращайтесь к спокойному состоянию.

Мифы и правда

  • Миф: две собаки всегда гуляют лучше, чем одна.
    Правда: если у них разный темперамент, прогулка может стать стрессом.

  • Миф: тянуть поводок — норма.
    Правда: это признак нехватки дисциплины и внимания к хозяину.

  • Миф: если собаки подрались, гулять вместе больше нельзя.
    Правда: после корректной работы с кинологом они могут вновь стать парой.

Интересные факты

  • Собаки, которые гуляют парами, быстрее учатся идти в ногу с человеком.

  • Использование одинаковых поводков помогает выработать синхронность.

  • Совместные прогулки снижают уровень тревожности у животных.

Исторический контекст

Идея выгуливать собак вместе возникла ещё в XIX веке, когда охотники выводили пары гончих. Современные владельцы переняли этот принцип, превратив его из утилитарного в бытовой — прогулки стали способом укрепления связи между животными и хозяином. Главное правило осталось прежним: собаки должны доверять человеку и идти за ним, а не вести его за собой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владельцы собак тратят на питомцев в 2–3 раза больше денег и времени сегодня в 14:21
Кошки vs собаки: кто на самом деле ближе к сердцу хозяина — результаты исследования удивят

Учёные выяснили, что собакам достаётся больше любви и заботы, чем кошкам. Почему так сложилось и можно ли уравновесить отношение к домашним питомцам?

Читать полностью » Одежда для собак защищает не только от холода, но и от раздражений кожи сегодня в 13:48
Надеваете комбинезон на собаку силой? Ветеринары кричат: вы делаете главную ошибку

Как приучить собаку к одежде без криков и стресса? Пошаговые советы, ошибки хозяев и лайфхаки, чтобы комбинезон стал другом, а не врагом питомца.

Читать полностью » В России зарегистрировано увеличение популярности кошек полосатого окраса сегодня в 13:14
Полосатые кошки — настоящие шпионы: почему их окрас — это хитрость природы

Какие породы кошек славятся своими полосками? Пять самых эффектных и дружелюбных питомцев с табби-окрасом, от курильского бобтейла до тойгера.

Читать полностью » Вылизывание рук у кошек является способом коммуникации сегодня в 12:44
Ваш кот тайно управляет вами: 5 причин, почему он облизывает ваши руки

Почему кошка лижет ваши руки и что это значит? От нежности до доминирования — разбираем, как понять кошачий язык жестов и эмоций.

Читать полностью » Бультерьеры демонстрируют высокий уровень эмпатии к хозяевам сегодня в 12:40
От бойцовского ринга до дивана: удивительная трансформация бультерьера

За суровым взглядом бультерьера скрывается мягкое сердце и огромная привязанность к хозяину. Разбираемся, как из "бойца" вырастить лучшего друга семьи.

Читать полностью » Исследования показывают: волки нападают на кабанов только стаей и выбирают слабых особей сегодня в 11:23
Каждая охота — русская рулетка: почему волки обходят кабанов стороной

В диком лесу встретились два воина — хитрый волк и неукротимый кабан. Кто выйдет из схватки живым и почему даже стаи хищников обходят этого зверя стороной?

Читать полностью » Белая и бычья акулы вошли в список наиболее агрессивных морских хищников сегодня в 10:13
Эти акулы не дают шанса — рейтинг самых смертоносных обитателей океана

Некоторые акулы безвредны и даже дружелюбны к дайверам, но другие способны превратить купание в смертельно опасное приключение. Узнайте, кто из них действительно опасен.

Читать полностью » Учёные из Пизанского университета выяснили, что дельфины улыбаются друг другу во время игр сегодня в 9:06
Никто не ожидал: улыбка дельфинов оказалась посланием, которое понимают только они

Учёные из Италии зафиксировали, как дельфины обмениваются улыбками во время игр. Что скрывает этот подводный жест и зачем он нужен морским обитателям?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Специалисты назвали сорта Изабелла, Лидия и Ноа самыми устойчивыми к болезням винограда
Туризм
Авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов по 500 рублей с ребусами вместо направлений
Еда
Учёные выяснили: регулярное употребление йогурта не снижает риск переломов
Технологии
Google Meet получил встроенный таймер для управления временем встреч
Спорт и фитнес
Йога для новичков: 15 простых поз, которые помогут укрепить тело и снять стресс
Общество
Аналитик Брагин: слишком выгодные предложения банков могут быть признаком рисков
Красота и здоровье
Диетолог Ирина Писарева: поздние ужины ухудшают сон и мешают похудению
Красота и здоровье
Британец попал в больницу с дивертикулитом после трёх килограммов жевательных конфет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet