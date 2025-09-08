Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by DAVID HOLT from London, England is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 18:50

111 километров свободы: как поход вокруг Вильнюса превращается в приключение

В Вильнюсе открыт пешеходный маршрут протяжённостью 111 км вокруг города

Вильнюс способен удивить даже тех, кто считает, что уже всё о нём знает. Помимо архитектурных сокровищ Старого города, столица Литвы хранит совершенно иной опыт — пеший маршрут протяжённостью более ста километров, который опоясывает город и открывает его с неожиданной стороны. На самом деле длина тропы составляет 111 км, и это небольшое расхождение с "круглой" цифрой оказывается важным при планировании похода на несколько дней.

Как устроен маршрут

Тропа разбита на десять отрезков длиной от 9 до 19 км. Каждый участок имеет свой уровень сложности — от прогулочных до серьёзных испытаний. Пройти всё можно за четыре дня, если объединять этапы, или за пять — тогда расстояния будут короче, а вечера останутся свободными для отдыха. Вдоль маршрута встречаются природные парки, реки, озёра, старинные усадьбы и даже кварталы советской застройки.

Отдельная прелесть маршрута — лёгкий доступ. Начать и закончить каждый день можно рядом с остановкой автобуса или троллейбуса. Достаточно воспользоваться приложением Trafi, чтобы купить билет и вернуться в центр. Это превращает поход в удобное приключение без лишних забот о логистике.

Первый день: вдоль реки Вильня

Маршрут начинается у Стало Калнас и ведёт к Серпантину. Общая протяжённость — около 21 км. Первое, что стоит сделать, — немного отклониться от тропы и подняться на гору Трёх Крестов: оттуда открывается знаменитая панорама Вильнюса.

Затем путь уходит вдоль реки Вильня, окружённой густой зеленью и оживлённой атмосферой Ужуписа — квартала художников, провозгласивших собственную "республику". Здесь легко потеряться во времени: шум воды, неожиданные арт-объекты и проблески крыш Старого города делают эту часть маршрута особенно запоминающейся. Позже добавляются обрывы Пучкоряй и древние городища — словно путешествие вглубь истории.

Второй день: испытание подъёмами

Следующие два этапа ведут от Серпантина до Жемеи Панеряй. Это уже 26 км по смешанному ландшафту: леса, деревни, панельные дома советской эпохи. В начале пути встречается деревянная церковь Христа Царя и Младенца Иисуса, построенная в 1935 году, — утренний свет сквозь витражи создаёт почти мистическую атмосферу.

Особенно сложным оказывается четвёртый участок: он состоит из крутых подъёмов и резких спусков, повторяющихся снова и снова. Это настоящая проверка выносливости, после которой ощущение преодоления усиливается вдвойне.

Третий день: встреча с Телебашней

Третий день включает сразу три этапа общей длиной около 26 км. Маршрут снова петляет по холмам, и нередко наклон тропы вызывает сомнения, действительно ли это дорога. Но вознаграждением становится отрезок вдоль реки Нерис, окружённой густыми кустарниками и деревьями.

Кульминацией дня становится посещение Телебашни — самой высокой постройки в Литве. С её смотровой площадки город раскрывается во всей полноте: от лесистых окраин до исторического центра.

Четвёртый день: озёра и возвращение в центр

Финальный отрезок самый протяжённый — почти 38 км. Он ведёт через тихие леса, где вдруг открываются удивительные виды: перед глазами появляется одно из Зеленых озёр с бирюзовой водой и белым песком. Атмосфера здесь скорее средиземноморская, чем балтийская.

Из усадьбы Вяркяй открываются широкие виды на изгибы Нериса. После этого тропа чередует дикие лесные участки и городские районы, постепенно возвращая путешественника в Стало Калнас, где круг замыкается.

Как ориентироваться

Маршрут хорошо размечен красными табличками с надписью "100km takas aplink Vilnių". Они встречаются на деревьях, столбах и в городской среде. Однако летом часть знаков может скрываться под листвой и высокой травой. Поэтому стоит заранее скачать GPX-файлы всех участков и загрузить их в картографическое приложение — подойдёт LVM GEO или любая международная карта с поддержкой треков.

Лучшее время для похода

Оптимальный сезон — с мая по сентябрь. В это время дни длинные, вечера тёплые, а температура редко превышает +32 °C. Даже в высокий сезон маршруты остаются малолюдными, за исключением популярных точек вроде Зеленых озёр или водяной мельницы Бельмонтас.

Осенью поход приобретает особую красоту: холмы и парки окрашиваются в яркие тона, а виды на Нерис и Пучкоряй становятся ещё более впечатляющими. Зимой и в дождливые дни отдельные участки могут быть скользкими, особенно отрезки 4-6, поэтому стоит выбирать сухую погоду.

Где остановиться

Так как тропа соединена с центром города, логично выбирать жильё в районе Старого города. Там легко найти хостелы, апартаменты и отели. Удобное расположение позволяет вечером наслаждаться атмосферой исторического Вильнюса, а утром быстро добираться к началу очередного этапа маршрута.

