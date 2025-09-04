Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Японка на фитнес-прогулке
Японка на фитнес-прогулке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Ходьба против ожирения: сколько шагов нужно, чтобы гены перестали работать против вас

Эми Бантем: для поддержания веса нужно более 300 минут ходьбы в неделю

В современном мире фитнеса принято считать, что для похудения нужны только интенсивные тренировки — HIIT, кроссфит или часовые кардиосессии. На этом фоне ходьба выглядит слишком простой и "неэффективной". Однако исследования показывают, что именно она может стать доступным и результативным способом поддерживать вес под контролем. Например, пользователи приложения Lose It!, которые сбросили более 5% массы тела, проходили в среднем на 400 шагов больше в день, чем те, у кого прогресс был менее заметным.

Почему мы стали меньше ходить

Несмотря на очевидную пользу, привычка к регулярным прогулкам заметно ослабла. По данным StreetLight Data, число пеших выходов у американцев сократилось более чем на треть с 2019 по 2022 год. К тому же взрослые стали делать примерно на 600 шагов в день меньше, чем до пандемии.

"Ходьба — это безопасный способ добавить движения в жизнь", — сказала доктор общественного здравоохранения, основатель Move to Live More Эми Бантем.

Она подчеркнула, что именно простота и доступность делают её наиболее удобным вариантом для регулярной активности.

Может ли ходьба помочь похудеть

Эксперты уверены: быстрых чудесных результатов прогулки не дадут, но в комплексе с правильным питанием они способны заметно влиять на вес.

"Ходьба сама по себе не является быстрым способом похудения, но при правильной диете это мощный инструмент контроля веса", — отметил бариатрический врач, основатель Ambari Nutrition Кевин Хаффман.

Регулярные шаги помогают не только сбрасывать килограммы, но и предотвращать их набор. Так, крупное исследование с участием более 6 тысяч человек показало: чем выше среднее количество шагов в день, тем ниже риск ожирения и ряда хронических болезней.

Неожиданные эффекты

Учёные выяснили, что даже короткая прогулка способна снизить тягу к сладкому. В одном исследовании 15-минутная ходьба уменьшала желание перекусить шоколадом или другими калорийными продуктами.

Другой интересный факт — влияние на гены. Час пешей активности в день может ослабить действие так называемых "генов ожирения", а новые опыты на животных подтверждают, что физическая нагрузка подавляет их активность.

Сколько шагов нужно

Много лет золотым стандартом считалось 10 000 шагов в день, однако современные данные показывают: важные улучшения начинаются гораздо раньше. Так, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось уже от 2 300 шагов в сутки, а риск преждевременной смерти снижался примерно от 4 тысяч шагов.

Тем не менее для людей с избыточным весом иногда требуется 11 000 шагов в день, чтобы минимизировать риск ожирения. Поэтому универсальной цифры не существует.

Американские рекомендации по физической активности предлагают ориентироваться не только на шаги, но и на время: минимум 150 минут умеренной нагрузки в неделю. Для похудения — около 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю.

Что важнее: скорость или длительность

Прогулка в лёгком темпе (около 2 км/ч) считается низкоинтенсивной активностью. Чтобы получить ощутимый эффект, лучше двигаться быстрее — 4-6 км/ч. Но многое зависит от целей. Иногда более медленный темп тоже помогает активнее снижать жировую массу, особенно на первых этапах.

"Многим людям нужно больше 150 минут умеренной активности в неделю, чтобы поддерживать вес", — пояснила Эми Бантем.

Для тех, кто хочет сбросить значительное количество килограммов, целесообразно увеличивать нагрузку до 300 минут и более.

Как сжигать больше калорий

Количество затраченной энергии зависит от веса, темпа и рельефа. К примеру, человек весом 70 кг за полчаса сжигает от 133 до 175 калорий в зависимости от скорости. Более тяжёлый человек при той же активности потратит ещё больше.

Усилить эффект можно простыми приёмами:
• увеличить длину шага и темп;
• добавить подъёмы в горку или по лестнице;
• использовать интервальную схему — чередовать быстрый и спокойный шаг.

Ходьба — недооценённый, но очень эффективный инструмент для контроля веса. Она доступна, не требует специальной подготовки, подходит людям любого возраста и уровня физической подготовки. При регулярности и сочетании с правильным питанием она способна принести не меньшую пользу, чем модные тренировки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Джеффри Пол назвал эффективные упражнения для разминки перед тренировкой сегодня в 6:10

Всего 11 минут в день — и риск болезней снижается в разы

Начать тренироваться после долгого перерыва нелегко. Как правильно выбрать нагрузку и избежать ошибок — советы экспертов для новичков.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Реда Элмарди назвал плавание и садовые работы заменой ходьбе сегодня в 2:50

Семь тренировок, которые заменят ходьбу и откроют неожиданные возможности тела

Не только ходьба способна укрепить тело и поднять настроение. Есть несколько альтернативных тренировок, которые подойдут каждому и не перегрузят суставы.

Читать полностью » Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки сегодня в 2:17

Ширина хвата решает всё: почему грудь меняется прямо на глазах

Как правильно тренировать грудные мышцы, чтобы добиться силы и объёма? Подробный гид с анатомией, упражнениями и правилами составления программы.

Читать полностью » Врач Йошуа Киньонес: регулярная ходьба улучшает пищеварение и работу суставов сегодня в 2:10

10 минут прогулки в день — и организм начинает работать совсем иначе

Ходьба — это больше, чем способ передвижения. Узнайте, как простая привычка способна укрепить тело и разум, а также защитить от болезней.

Читать полностью » Инструктор Мириам Шестак объяснила, как пилатес помогает задействовать пресс сегодня в 1:50

20 минут, которые меняют осанку: простая тренировка на коврике

Пилатес укрепляет пресс и спину, помогает держать осанку и щадит суставы. Узнайте, как начать с простого 20-минутного комплекса.

Читать полностью » Упражнения для грудных мышц: названы лучшие варианты для массы и рельефа сегодня в 1:22

Новички срывают тренировки: три ошибки, из-за которых грудь остаётся плоской

Правильный тренинг груди — это не только жим штанги. Разбираем лучшие упражнения, программу и ошибки, которые мешают росту мышц.

Читать полностью » Дженнифер Ханкенсон из Йеля перечислила лучшие упражнения с гантелями для укрепления рук сегодня в 1:10

Тайное оружие для рук: простые движения с гантелями меняют тело

Простые, но эффективные упражнения с гантелями помогут укрепить руки, улучшить метаболизм и защитить организм от возрастных изменений.

Читать полностью » Фабиан Траугутт назвал пользу коротких силовых упражнений для рук и спины сегодня в 0:50

Упражнения, о которых молчат фитнес-гуру: хватит и пары гантелей

Всего десять минут — и ваше тело получит заряд энергии, а мышцы рук и плеч ощутимую нагрузку. Простая тренировка, которую можно сделать в любой день.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Бег для похудения: тренер Марни Кунц назвала эффективные способы увеличить расход калорий
Еда

Вафельные трубочки готовят за 30 минут: пошаговый рецепт
Наука и технологии

Новая находка в Перу: трёхмерная стена доказывает существование развитой цивилизации 4000 лет назад
Культура и шоу-бизнес

Ченнинг Татум признал развод с Дженной Дуан самым тяжелым периодом жизни
Туризм

Вертолётные экскурсии Камчатки: маршруты над вулканами и озёрами
Красота и здоровье

Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк: отеки под глазами могут быть признаком болезней почек
Садоводство

Осенний лайфхак для дачников: раскрываем пользу оставленной ботвы на грядках
Еда

Торт Дамский каприз готовят с медом и кремом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet