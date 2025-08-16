Ходьба худит быстрее, чем тренировки до седьмого пота: секрет кроется вот в чём

Помимо того, что ходьба — это низкоударная нагрузка, которую можно выполнять буквально где угодно и в любое время, она может быть столь же эффективной (а иногда и более!), чем высокоинтенсивные буткемпы или другие тяжёлые тренировки для снижения веса. Об этом говорит персональный тренер Крис Фрейтэг. Но как ходить, чтобы быстрее худеть? Вот 5 советов от экспертов, которые можно применять при каждой прогулке.

Ходьба против ожирения — и не только

Исследование, опубликованное в журнале Risk Analysis, показало, что женщины, которые регулярно ходят быстрым шагом, имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто выбирает другие виды физической активности. При этом польза ходьбы для здоровья этим не ограничивается — она способствует работе мозга, увеличивает продолжительность жизни и улучшает общее самочувствие.

Как ходить, чтобы худеть

1. Идите достаточно быстро, чтобы было трудно разговаривать

У большинства людей нет времени на двухчасовые прогулки, поэтому важно использовать каждую минуту максимально эффективно. Увеличивая скорость и интенсивность шага, можно сжечь больше калорий, улучшить работу лёгких и ускорить снижение веса. Ориентируйтесь на дыхание: если вы можете произнести только несколько слов без паузы на вдох, значит, темп достаточный.

2. Добавляйте интервалы замедления

Не обязательно всё время идти на максимуме. Исследование Университета штата Огайо показало, что чередование скоростей помогает сжечь на 20% больше калорий, чем постоянный темп. Можно, например, ускориться до следующего дерева, затем замедлиться, а потом снова ускориться до скамейки.

3. Если не ходите утром, избегайте перекусов перед прогулкой

Диетолог Тори Холтхаус отмечает: перед ходьбой не нужно специально есть, как перед тяжёлой тренировкой. Энергии, полученной в течение дня из сбалансированных приёмов пищи, обычно хватает. Но если вы гуляете рано утром, лучше перекусить, ведь организм не получал питания около 8 часов. Можно также добавить в воду немного белкового порошка, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.

4. Пополняйте запасы энергии после часовой ходьбы

После 30-минутной прогулки перекус не обязателен, но если ходьба длилась час и более, стоит восполнить запасы гликогена. Лучший вариант — небольшой перекус с соотношением углеводов и белков 3:1, например, банан с ореховым маслом, цельнозерновой тост с авокадо или стакан шоколадного молока.

5. Добавляйте силовые упражнения

Чтобы при похудении не потерять мышечную массу, встраивайте силовые упражнения в прогулку. Каждые 10 минут можно делать несколько отжиманий, выпадов, приседаний или других упражнений с собственным весом, а затем продолжать идти.