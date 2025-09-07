Лужи — вредное развлечение для питомца: вот почему не стоит выгуливать собаку в осенний дождь
Прогулки с собакой нужны каждый день, независимо от капризов погоды. Но дождливые дни требуют особого подхода: повышенная влажность, грязь и скользкие дороги могут представлять риск как для питомца, так и для хозяина. Чтобы прогулка была комфортной и безопасной, важно учесть несколько правил.
Выбираем правильное снаряжение
- Одежда для собаки. Короткошёрстные и мелкие породы быстро мёрзнут, поэтому для них дождевик или лёгкий комбинезон обязателен. Это защитит шерсть от намокания и грязи.
- Обувь для питомца. Если собака спокойно относится к ботинкам, используйте их — они уберегут лапы от реагентов и грязи.
- Поводок. В дождь лучше брать прочный короткий поводок. Рулетка может скользить в руках и хуже контролируется.
Подготовка к прогулке
Перед выходом проверьте маршрут: лучше выбирать знакомые дорожки без глубоких луж и скользких поверхностей. Оптимально гулять в парке или на утоптанных тропинках, избегая проезжей части.
Во время прогулки
- Следите, чтобы собака не пила воду из луж — она может быть заражена бактериями и химикатами.
- Не давайте питомцу играть на проезжей части: в дождь видимость для водителей хуже.
- Сократите время прогулки, если собака явно мёрзнет или дрожит.
Уход после возвращения
После дождливой прогулки важно тщательно вытереть питомца полотенцем. Особое внимание уделите лапам и животу: влага и грязь могут привести к кожным проблемам. Длинношёрстным собакам можно подсушить шерсть феном в щадящем режиме.
Лапы обязательно мойте тёплой водой, чтобы смыть грязь, бактерии и возможные реагенты. Подушечки можно обработать защитным бальзамом или растительным маслом.
Дополнительные советы
- Возьмите с собой сухие салфетки или полотенце, чтобы протереть собаку прямо на улице.
- Если дождь сильный, прогулку лучше сократить до минимума и компенсировать её играми дома.
- Следите за состоянием питомца: кашель, вялость или дрожь после промокания — повод обратиться к ветеринару.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru