Лужи — вредное развлечение для питомца: вот почему не стоит выгуливать собаку в осенний дождь

Прогулки с собакой нужны каждый день, независимо от капризов погоды. Но дождливые дни требуют особого подхода: повышенная влажность, грязь и скользкие дороги могут представлять риск как для питомца, так и для хозяина. Чтобы прогулка была комфортной и безопасной, важно учесть несколько правил.

Выбираем правильное снаряжение

Одежда для собаки. Короткошёрстные и мелкие породы быстро мёрзнут, поэтому для них дождевик или лёгкий комбинезон обязателен. Это защитит шерсть от намокания и грязи.

Короткошёрстные и мелкие породы быстро мёрзнут, поэтому для них дождевик или лёгкий комбинезон обязателен. Это защитит шерсть от намокания и грязи. Обувь для питомца. Если собака спокойно относится к ботинкам, используйте их — они уберегут лапы от реагентов и грязи.

Если собака спокойно относится к ботинкам, используйте их — они уберегут лапы от реагентов и грязи. Поводок. В дождь лучше брать прочный короткий поводок. Рулетка может скользить в руках и хуже контролируется.

Подготовка к прогулке

Перед выходом проверьте маршрут: лучше выбирать знакомые дорожки без глубоких луж и скользких поверхностей. Оптимально гулять в парке или на утоптанных тропинках, избегая проезжей части.

Во время прогулки

Следите, чтобы собака не пила воду из луж — она может быть заражена бактериями и химикатами.

Не давайте питомцу играть на проезжей части: в дождь видимость для водителей хуже.

Сократите время прогулки, если собака явно мёрзнет или дрожит.

Уход после возвращения

После дождливой прогулки важно тщательно вытереть питомца полотенцем. Особое внимание уделите лапам и животу: влага и грязь могут привести к кожным проблемам. Длинношёрстным собакам можно подсушить шерсть феном в щадящем режиме.

Лапы обязательно мойте тёплой водой, чтобы смыть грязь, бактерии и возможные реагенты. Подушечки можно обработать защитным бальзамом или растительным маслом.

Дополнительные советы