20 минут в день — и тело меняется без диет и изнуряющих нагрузок

Ходьба — один из самых простых и в то же время эффективных способов заботиться о здоровье. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что регулярные прогулки снижают риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и набора лишнего веса. Интересно, что именно ходьба стала самым популярным видом активности среди пользователей приложения Lose It!, которые сумели сбросить более 20 килограммов.

Согласно рекомендациям Минздрава США, взрослым необходимо уделять от 150 до 300 минут в неделю умеренной аэробной нагрузке — например, быстрой ходьбе. Это примерно 20-40 минут в день. Но даже при таком простом виде активности не всегда легко соблюдать регулярность: то погода подводит, то рабочий график не оставляет свободного времени. В таких случаях помогают простые приёмы, позволяющие увеличить количество шагов без особых усилий.

Сделайте привычные занятия активными

Если приходится много сидеть, попробуйте превратить статичные занятия в подвижные. Физиотерапевт Лалита Бховани-Максорли советует маршировать или бегать на месте во время просмотра телевизора, слушания музыки или организовать дома мини-маршрут. Тренер Реда Эльмарди рекомендует использовать ту же тактику и на работе — например, заменить традиционные совещания на "ходячие встречи". Исследования показывают, что во время ходьбы люди становятся до 100% более креативными, чем сидя.

Добавьте социальный элемент

Договорённости с другими мотивируют сильнее, чем обещания самому себе. Эльмарди считает, что прогулочные клубы помогают не только двигаться чаще, но и создают атмосферу поддержки. Можно устраивать совместные походы или даже придумывать награды для участников. Японские учёные выяснили, что у пожилых людей, вовлечённых в социальные активности, выше вероятность поддерживать регулярные прогулки. А если не хочется собирать группу, достаточно договориться о "пешеходных свиданиях" с другом или партнёром. Прогулка после еды тоже полезна: она помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Используйте технологии

Смартфон способен стать личным тренером. Бховани-Максорли советует ставить напоминания каждый час, чтобы вставать, разминаться и проходиться. А приложения превращают процесс в игру: MapMyWalk показывает маршрут и подсчитывает шаги, Charity Miles жертвует деньги на благотворительность за каждый километр, а в Lose It! можно отслеживать прогресс и синхронизировать данные с фитнес-браслетами.

Ищите альтернативные площадки

Если дождь или холод мешают выйти на улицу, торговый центр станет отличной заменой. По словам Бховани-Максорли, прогулка по магазинам не только добавит шагов, но и создаст дополнительный стимул для движения. В материалах Университета Джонса Хопкинса отмечается, что в моллах есть всё необходимое для комфортной ходьбы: ровные поверхности, лавочки для отдыха, туалеты и питьевые фонтанчики.

Домашние решения: ходьба на месте

Для тех, кто хочет двигаться дома, подойдёт компактная беговая дорожка — так называемый walking pad. Она занимает меньше места и стоит дешевле стандартного тренажёра. Эльмарди считает, что такой вариант отлично подходит людям с плотным графиком или тем, кто живёт в регионах с суровым климатом.

Четвероногий мотиватор

Собаки — верные помощники в борьбе за активность. Согласно исследованию в Великобритании, владельцы питомцев тратят на прогулки почти 300 минут в неделю — что соответствует верхней границе медицинских рекомендаций. Бховани-Максорли подчёркивает: забота о собаке становится естественным стимулом для регулярной ходьбы. А если завести животное нет возможности, можно выгуливать собак из приюта.

Экипировка для любой погоды

Правильная одежда часто решает больше, чем кажется. Существуют модели обуви и курток, которые позволяют комфортно гулять в дождь, холод или слякоть. Как говорится, нет плохой погоды, есть неподходящая экипировка. Прогулки на свежем воздухе в любое время года укрепляют психическое здоровье и поднимают настроение.

Неважно, каким способом вы добавите шаги — во время звонков по работе, в торговом центре, с собакой или с друзьями. Главное, чтобы движение стало привычной частью дня. Ходьба — это простая привычка, которая постепенно улучшает физическое и эмоциональное состояние.