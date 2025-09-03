Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

10 минут прогулки в день — и организм начинает работать совсем иначе

Врач Йошуа Киньонес: регулярная ходьба улучшает пищеварение и работу суставов

Ходьба давно перестала быть просто способом передвижения. Сегодня её всё чаще называют универсальным инструментом для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Это доступная и безопасная активность, которая не требует дорогостоящего оборудования — достаточно пары удобных кроссовок. А регулярные прогулки способны заметно улучшить как физическое, так и психическое состояние человека.

Польза для снижения веса

Обычная ходьба помогает справляться с лишними килограммами. По словам врача из Беверли-Хиллз Алекса Фоксмана, энергичная получасовая прогулка способна сжечь до 200 калорий. Учёные также подтверждают: регулярная аэробная активность снижает уровень висцерального жира, особенно у людей с избыточной массой тела.

Контроль уровня сахара

"Ходьба — это природный инсулин", — отметил терапевт Джон Ла Пума. Движение улучшает чувствительность тканей к инсулину и помогает мышцам эффективнее усваивать глюкозу. Исследования показывают, что прогулка после еды сглаживает скачки сахара и поддерживает метаболическое здоровье.

Профилактика болезней

Регулярные шаги помогают укрепить сердце и снизить риск хронических заболеваний. Наблюдения показывают: каждая дополнительная тысяча шагов в день сокращает вероятность преждевременной смерти и проблем с сердечно-сосудистой системой. А 10 тысяч шагов ежедневно могут уменьшить вероятность развития диабета у людей с высоким уровнем сахара почти на 6%.

Поддержка психики

Ходьба положительно влияет на эмоциональное состояние. Она снижает уровень стресса, стимулирует выработку эндорфинов и помогает бороться с тревожностью. Участники исследований отмечали улучшение настроения и снижение симптомов депрессии после регулярных прогулок.

Здоровье костей

Физическая нагрузка, связанная с переносом веса тела, укрепляет костную ткань. "Ходьба — настоящее чудо для костей", — подчеркнул Ла Пума. Она способствует формированию новых клеток и препятствует развитию остеопороза. У женщин до менопаузы ежедневные быстрые прогулки доказали эффективность в поддержании плотности костей.

Качественный сон

Активность днём напрямую отражается на ночном отдыхе. Ходьба под открытым небом помогает наладить циркадные ритмы и улучшает качество сна. Люди, которые больше двигаются, реже страдают от бессонницы и ночных пробуждений.

Снижение тревожности

Учёные связывают регулярную ходьбу с ростом уровня особого белка BDNF, важного для работы мозга. Его нехватка может быть связана с тревожными расстройствами. Кроме того, прогулки на природе усиливают эффект за счёт смены обстановки и чувства свободы.

Поддержка пищеварения

Прогулка после еды помогает работе желудочно-кишечного тракта. Терапевт из Нью-Йорка Йошуа Киньонес, отметил: движение стимулирует мышцы кишечника и улучшает кровообращение, что ускоряет переваривание пищи и способствует регулярности стула.

Польза для суставов

Ходьба укрепляет мышцы вокруг суставов, повышает их подвижность и гибкость. Исследования подтверждают: у людей с артрозом регулярная активность снижает боль, улучшает функции суставов и качество жизни. По словам Киньонеса, движение уменьшает воспаление и улучшает смазку суставов.

Укрепление иммунитета

Организм тех, кто много ходит, лучше справляется с инфекциями. Фоксман пояснил, что активность стимулирует циркуляцию иммунных клеток и снижает воспалительные процессы. Ученые обнаружили: у людей, ведущих активный образ жизни, риск заразиться инфекцией на треть ниже, а вакцинация действует эффективнее.

Ходьба — простая привычка, которая может стать ключом к крепкому здоровью. Она помогает контролировать вес, снижает уровень стресса, укрепляет сердце и кости, а также повышает защитные силы организма. Даже короткие прогулки в течение дня способны дать ощутимый результат. Чтобы соответствовать рекомендациям специалистов, достаточно набирать 150 минут умеренной активности в неделю — и ежедневная ходьба справляется с этой задачей идеально.

