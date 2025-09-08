Генетика против вас? Есть привычка, которая способна переписать сценарий мозга

Учёные нашли ещё одну вескую причину для ежедневных прогулок: они могут снизить риск когнитивного спада, особенно у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

Что показало исследование

Почти 3000 участников в возрасте 70-79 лет наблюдали на протяжении 10 лет .

Те, кто сохранял или увеличивал привычку ходить , показали лучшие результаты в скорости обработки информации и исполнительных функциях.

Эффект был особенно выражен у носителей гена APOE4, связанного с повышенным риском деменции.

"Мы рекомендуем разбавлять сидячий образ жизни короткими прогулками и сохранять привычку ходить из года в год", — говорит автор исследования доктор Синди Барха (Университет Калгари).

Почему это работает

Белок BDNF

Физическая активность стимулирует выработку мозгового нейротрофического фактора (BDNF), который помогает образовывать новые нервные клетки и связи. Снижение нейровоспаления

У пациентов с Альцгеймером иммунные клетки мозга (микроглия) могут ошибочно атаковать здоровые ткани. Упражнения нормализуют их работу и уменьшают хроническое воспаление. Больший выигрыш у группы риска

Ходьба дала наибольший эффект именно носителям APOE4 — возможно, потому что у них уже был начальный когнитивный спад, и у мозга было "больше пространства для улучшения".

Сколько шагов нужно

Даже 3800 шагов в день снижают риск деменции на 25% (данные 2022 года).

Чем больше шагов — тем лучше, но универсального минимума пока нет. Учёные планируют уточнить нормы для разных групп: мужчин, женщин, носителей APOE4.

Болезнь Альцгеймера: коротко

Тяжёлая форма деменции, вызванная накоплением бета-амилоидных бляшек в мозге.

Симптомы: потеря памяти, спутанность сознания, изменения личности, физическое ухудшение.

Генетика играет значительную роль: у 15-25% людей есть APOE4, который затрудняет очищение мозга от бляшек.

Главное послание

Никогда не поздно начать. Даже простая привычка ходить каждый день может стать мощным инструментом защиты мозга.