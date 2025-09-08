Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:29

Генетика против вас? Есть привычка, которая способна переписать сценарий мозга

Университет Калгари: ходьба помогает замедлить развитие болезни Альцгеймера

Учёные нашли ещё одну вескую причину для ежедневных прогулок: они могут снизить риск когнитивного спада, особенно у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

Что показало исследование

  • Почти 3000 участников в возрасте 70-79 лет наблюдали на протяжении 10 лет.

  • Те, кто сохранял или увеличивал привычку ходить, показали лучшие результаты в скорости обработки информации и исполнительных функциях.

  • Эффект был особенно выражен у носителей гена APOE4, связанного с повышенным риском деменции.

"Мы рекомендуем разбавлять сидячий образ жизни короткими прогулками и сохранять привычку ходить из года в год", — говорит автор исследования доктор Синди Барха (Университет Калгари).

Почему это работает

  1. Белок BDNF
    Физическая активность стимулирует выработку мозгового нейротрофического фактора (BDNF), который помогает образовывать новые нервные клетки и связи.

  2. Снижение нейровоспаления
    У пациентов с Альцгеймером иммунные клетки мозга (микроглия) могут ошибочно атаковать здоровые ткани. Упражнения нормализуют их работу и уменьшают хроническое воспаление.

  3. Больший выигрыш у группы риска
    Ходьба дала наибольший эффект именно носителям APOE4 — возможно, потому что у них уже был начальный когнитивный спад, и у мозга было "больше пространства для улучшения".

Сколько шагов нужно

  • Даже 3800 шагов в день снижают риск деменции на 25% (данные 2022 года).

  • Чем больше шагов — тем лучше, но универсального минимума пока нет. Учёные планируют уточнить нормы для разных групп: мужчин, женщин, носителей APOE4.

Болезнь Альцгеймера: коротко

  • Тяжёлая форма деменции, вызванная накоплением бета-амилоидных бляшек в мозге.

  • Симптомы: потеря памяти, спутанность сознания, изменения личности, физическое ухудшение.

  • Генетика играет значительную роль: у 15-25% людей есть APOE4, который затрудняет очищение мозга от бляшек.

Главное послание

Никогда не поздно начать. Даже простая привычка ходить каждый день может стать мощным инструментом защиты мозга.

"Каждый шаг имеет значение, — подчёркивает доктор Кристиан Вранн (Гарвардская медицинская школа). — Главное — выбрать активность, которая нравится, и придерживаться её".

