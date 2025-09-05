Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 18:50

Шаг за шагом — и паника отступает: метод, о котором забывают

Ходьба снижает уровень тревожности у взрослых — данные исследований 2018 года

Тревожные расстройства — одни из самых распространённых психических проблем в США и во всём мире. По данным ВОЗ, более 300 миллионов человек сталкиваются с этой болезнью. Поэтому так важно не только поднимать осведомлённость, но и искать доступные способы облегчить её проявления. Одним из них может стать обычная ходьба.

Что такое тревожность

Тревожность — это эмоция, знакомая каждому. Но если речь идёт о генерализованном тревожном расстройстве (ГТР), оно может проявляться постоянным чувством страха, чрезмерными переживаниями и ощущением перегруженности. Люди с ГТР часто сталкиваются с трудностями в работе, общении и даже с проблемами сна. Причины этого состояния разнообразны: стресс, наследственность, особенности среды, хронические заболевания.

Как понять, есть ли у вас тревожное расстройство

Диагностировать ГТР может только врач. Для этого используется справочник DSM — руководство, помогающее отличить тревожное расстройство от других психических состояний. Согласно ему, тревожное расстройство проявляется, если:
• тревога и беспокойство сохраняются не менее полугода;
• симптомы мешают работе, социальной жизни и вызывают сильный дискомфорт;
• тревожность не связана с физическими заболеваниями.

Если вы замечаете у себя такие признаки, важно обратиться к специалисту. Врач сможет поставить диагноз, подобрать терапию и предложить ресурсы для улучшения состояния.

Может ли ходьба помочь

Американские рекомендации по физической активности советуют взрослым уделять 150-300 минут в неделю умеренным кардионагрузкам, таким как быстрая ходьба, либо 75-150 минут более интенсивным упражнениям, например бегу. Ходьба полезна не только для сердца и контроля веса — исследования подтверждают её влияние и на психическое здоровье.

Так, систематический обзор 2018 года показал, что физическая активность эффективна против тревожности и может быть даже не менее полезной, чем медикаментозное лечение. Причём более интенсивные тренировки дают лучший результат. В другом исследовании участники, которые гуляли по часу трижды в неделю, отметили снижение тревожности и депрессивных симптомов, а также улучшение качества жизни.

Забота о психическом состоянии так же важна, как и о физическом. Если врач не возражает, стоит попробовать использовать ходьбу как способ справляться с тревожностью. Следующий раз, когда почувствуете, что тревога становится слишком сильной, можно выйти на прогулку или пройтись на беговой дорожке — это простое действие нередко приносит заметное облегчение.

