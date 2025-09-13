Салат Вальдорф: быстрый рецепт, где курица и яблоко экономят часы на ужине
Вы когда-нибудь пробовали салат, который кажется праздничным, но готовится за считанные минуты? Классический Вальдорф с курицей, сельдереем и яблоком — это именно такой рецепт! Он сочный, яркий и идеально подходит для ужина или быстрого перекуса. Мы немного отступим от традиционного варианта, используя готовое куриное филе, но поверьте, от этого он только вкуснее.
Ингредиенты
- Куриное филе: 200 г
- Виноград без косточек: 100 г
- Грецкие орехи: 100 г
- Яблоки: 2 шт.
- Стебель сельдерея: 2 шт.
- Листья салата Романо: 80 г (или 6 листиков; можно заменить на готовую салатную смесь)
- Майонез: 50 г (оливковый или домашний — на ваш вкус)
- Лимонный сок: 1 ст. л.
- Соль: по вкусу
- Перец черный молотый: по вкусу
Пошаговое приготовление
Начнем с заправки — она задаст тон всему салату. Майонез смешайте с лимонным соком и специями в мисочке до однородности. Если хотите добавить изюминку, попробуйте жидкий мед или лимонную цедру, хотя это уже не совсем классика.
Отварите куриное филе в кипящей воде с солью, душистым перцем, лавровым листом и стеблем сельдерея. Обсушите и нарежьте ломтиками. Виноград разрежьте пополам, если ягоды крупные. Выбирайте красный или зеленый — без косточек, конечно.
Листья салата вымойте, обсушите и порвите крупными кусочками. Стебли сельдерея нарежьте небольшими ломтиками. Грецкие орехи промойте (чтобы убрать химию) и прокалите на сухой сковороде.
Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками. Берите сочные сорта вроде Пинк Леди или Гренни Смит — лучше красные для яркости. Режьте их в последнюю очередь, чтобы не потемнели.
В большой миске соедините курицу, яблоки, салат, сельдерей, виноград и орехи. Аккуратно перемешайте, полейте заправкой и еще раз перемешайте.
