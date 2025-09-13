Салат Вальдорф: быстрый рецепт, где курица и яблоко экономят часы на ужине

Вы когда-нибудь пробовали салат, который кажется праздничным, но готовится за считанные минуты? Классический Вальдорф с курицей, сельдереем и яблоком — это именно такой рецепт! Он сочный, яркий и идеально подходит для ужина или быстрого перекуса. Мы немного отступим от традиционного варианта, используя готовое куриное филе, но поверьте, от этого он только вкуснее.

Ингредиенты

Куриное филе: 200 г

Виноград без косточек: 100 г

Грецкие орехи: 100 г

Яблоки: 2 шт.

Стебель сельдерея: 2 шт.

Листья салата Романо: 80 г (или 6 листиков; можно заменить на готовую салатную смесь)

Майонез: 50 г (оливковый или домашний — на ваш вкус)

Лимонный сок: 1 ст. л.

Соль: по вкусу

Перец черный молотый: по вкусу

Пошаговое приготовление

Начнем с заправки — она задаст тон всему салату. Майонез смешайте с лимонным соком и специями в мисочке до однородности. Если хотите добавить изюминку, попробуйте жидкий мед или лимонную цедру, хотя это уже не совсем классика.

Отварите куриное филе в кипящей воде с солью, душистым перцем, лавровым листом и стеблем сельдерея. Обсушите и нарежьте ломтиками. Виноград разрежьте пополам, если ягоды крупные. Выбирайте красный или зеленый — без косточек, конечно.

Листья салата вымойте, обсушите и порвите крупными кусочками. Стебли сельдерея нарежьте небольшими ломтиками. Грецкие орехи промойте (чтобы убрать химию) и прокалите на сухой сковороде.

Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками. Берите сочные сорта вроде Пинк Леди или Гренни Смит — лучше красные для яркости. Режьте их в последнюю очередь, чтобы не потемнели.

В большой миске соедините курицу, яблоки, салат, сельдерей, виноград и орехи. Аккуратно перемешайте, полейте заправкой и еще раз перемешайте.